Microsoft propouští 1 900 lidí z herní divize. Chvíli poté, co za 1,6 bilionu koupil Activision Blizzard

Vlna propouštění zasáhla i videoherní divizi Microsoftu – a především Microsoftem teprve nedávno koupenou dceřinou společnost Activision Blizzard. O práci přijdou téměř dva tisíce lidí, většina právě ze známé herní firmy, kterou technologická společnost za rekordní sumu 69 miliard dolarů převzala loni v říjnu.

Když Microsoft před pár měsíci definitivně dotáhl akvizici Activision Blizzardu, stal se třetí největší videoherní společností na světě. V nejdražším nákupu ve své historii – za Activision Blizzard zaplatil v přepočtu 1,58 bilionu korun – získal vývojáře a vydavatele úspěšných titulů jako Call of Duty, World of Warcraft, StarCraft, Diablo, ale i Candy Crush. Právě z něj ale nyní propustil několik stovek lidí.

Celkem Microsoft zrušil 1 900 pracovních míst. „Naší strategií je zachování udržitelných nákladů a podpora dalšího růstu. Součástí tohoto procesu ale bylo bolestivé rozhodnutí o snížení pracovní síly o 1 900 zaměstnanců z celkového počtu 22 tisíc pracovníků,“ cituje magazín The Verge interní prohlášení Phila Spencera, šéfa divize Microsoft Gaming, pod níž spadají veškeré videoherní aktivity Microsoftu.

Rozhodnutí zasáhlo na různých úrovních jak Activision Blizzard – končí například i Mike Ybarra, prezident dceřiné firmy Blizzard Entertainment, nebo hlavní herní designér a spoluzakladatel Blizzardu Allen Adham –, tak Xbox Game Studios nebo vydavatele Bethesda, majitele značky The Elder Scrolls.

Microsoft zároveň zrušil vývoj survivalové hry Odyssey od Blizzardu. Na ní přitom studio pracovalo už šest let a ještě předloni po jejím odhalení výrazně rozšířilo vývojářský tým. Ještě v rámci organizačních změn v Activision Blizzardu koncem roku skončil jeho dlouholetý a kontroverzní šéf Bobby Kotick.

Téměř dva tisíce pracovníků se přidají k povážlivě narůstajícímu číslu videoherních vývojářů, kteří v nedávné době přišli o práci. Před pár týdny oznámila podobně velký vyhazov firma Unity, jež tvoří jeden z nejrozšířenějších herních enginů. Pár dní nazpět přišlo o 500 zaměstnanců neboli desetinu pracovní síly studio Riot Games, jež stojí za League of Legends. Stejný počet pracovníků opustil streamovací platformu Twitch.

Za pouhé čtyři týdny roku 2024 tak už odhadovaný počet výpovědí v herním průmyslu narostl přes pět tisíc. Podle dat sbíraných serverem Video Game Layoffs tak počet letošních propouštění dosáhl poloviny objemu loňských vyhazovů. V roce 2023 podle serveru nedobrovolně skončilo asi 10,5 tisíce vývojářů.

Podobně jako další velké technologické firmy Alphabet (mateřská společnost Googlu), Apple či Amazon se ani Microsoft nevyhnul velkému snižování stavů z let 2022 a 2023. Prakticky přesně před rokem redmondská společnost oznámila propuštění 10 tisíc zaměstnanců. Pro Microsoft to byl nejrazantnější krok za osm let.