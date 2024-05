Microsoft řeže do her. Čtyři studia zavřel, teď snižuje stavy u firmy, pod kterou patří Fallout a Starfield

Uložit 0

Pár měsíců nazpět se zbavil skoro dvou tisíc herních vývojářů, před pár dny zavřel čtyři ze svých herních studií. A snižování nákladů ve videoherním byznysu Microsoftu pokračuje. Aktuální ostrý řez zasáhl miliardovou dceřinou společnost a nemá se zastavit ani u dalších částí herní divize Microsoftu.

Loni Microsoft dokončil rekordní obchod videoherního průmyslu i ve svých dějinách. Za 69 miliard dolarů (v přepočtu 1,6 bilionu korun) pořídil herní vydavatelství Activision Blizzard, zodpovědné za takové obří a úspěšné série jako Call of Duty nebo Diablo.

Byl to další z výrazných kroků v posilování pozice redmondské firmy v herní branži. Její videoherní oddělení vyrostlo na 23 tisíc pracovníků a udělalo z Microsoftu třetí největší herní společnost na světě za Sony a Tencentem. Začátkem letošního roku ale Microsoft z Activisionu 1 900 lidí propustil. Jeho úsporná opatření tento týden pokračovala uzavřením čtyř studií – a škrty nekončí.

Podle zdrojů uznávaného herního reportéra Jasona Schreiera z agentury Bloomberg v těchto dnech Microsoft nabízí dohodu o ukončení spolupráce vybraným zaměstnancům společnosti ZeniMax. Tedy další velké videoherní firmy, kterou koupil v roce 2020 za 7,5 miliardy dolarů (asi 174 miliard korun). Patří pod ni například Bethesda Game Studios, což jsou vývojáři známých značek Fallout, Skyrim a Starfield, či id Software, tvůrci stříleček Doom.

Microsoft se podle Bloombergu v první vlně snah o úspory pokouší dohodnout s herními producenty, testery i dalšími pracovníky ZeniMaxu. Zdroje agentury nicméně hovoří o tom, že snižování nákladů má zasáhnout i další části herní divize Microsoftu. Zpráva o škrtech navíc přichází jen pár dní poté, co Microsoft oznámil vysloveně uzavření čtyř herních studií z portfolia ZeniMaxu.

Činnost tak ukončují Tango Gameworks, autoři skvěle hodnocených titulů Hi-Fi Rush, The Evil Within nebo Ghostwire: Tokyo, pak tvůrci nepovedené online akce Redfall z Arkane Austin a na mobily zaměřené studio Alpha Dog Games. Čtvrtým zasaženým subjektem jsou Roundhouse Games, firma tvořená vývojáři původní akce Prey z roku 2006. Ta bude začleněna do ZeniMax Online Studios.

„Důvodem těchto změn je snaha prioritizovat tituly s velkým dopadem a další investice do blockbusterů od Bethesdy,“ uvedl Matt Booty, šéf Xbox Game Studios, v e-mailu zaměstnancům citovaném herním serverem IGN. Spolu s koncem vývojářských týmů mateřská společnost ruší i vybrané pozice ve vedení firmy. „Změna priorit znamená, že někteří kolegové posílí jiné týmy a někteří nás opustí. Tato složitá rozhodnutí činíme ve snaze navýšit kapacity ostatních částí našeho portfolia a zaměřit se na nejvýznamnější hry,“ dodal Booty.

Slova o větším zaměření na menší počet projektů zazněla i od Jill Braffové z vedení ZeniMaxu. „Je složité podporovat devět studií po celém světě, když jste malý ústřední tým s neustále se rozšiřujícími povinnostmi,“ uvedla podle Bloombergu při setkání se zaměstnanci. Kroky Microsoftu jsou jen pokračováním trendu vyhazovů v herním průmyslu – podle odhadů a dat sbíraných serverem Video Game Layoffs firmy letos propustily už 9 500 lidí. Téměř tolik jako za celý loňský rok.