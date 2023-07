Microsoft učinil další důležitý krok k naplnění svých plánů získat významného videoherního vydavatele Activision Blizzard, majitele značek jako Call of Duty, Diablo nebo Candy Crush. Rekordní transakce herního průmyslu i Microsoftu samotného v hodnotě 68,7 miliardy dolarů, zhruba 1,5 bilionu korun, se postupně vypořádala s kritikou většiny antimonopolních úřadů. Nyní navíc redmondská firma oznámila dohodu se Sony, velkým konkurentem na poli herních konzolí.

Sony bylo od začátku nejhlasitějším protivníkem loni oznámeného převzetí. Japonská společnost se obávala jednak posílení pozice Microsoftu ve videoherním průmyslu (po nákupu Activision Blizzardu se z něj stane třetí největší herní subjekt za čínským Tencentem a právě Sony), jednak svůj odpor vůči rekordnímu obchodu doprovázela obavami z toho, že Microsoft omezí přístupnost nově nabytých her na konzolích Sony PlayStation. Klíčová v tomto ohledu je akční série Call of Duty.

Microsoft se nyní smluvně zavázal k tomu, že slavné střílečky budou na konzolích od Sony dostupné minimálně dalších deset let. „Od začátku děláme vše pro to, abychom vyřešili obavy regulačních orgánů, vývojářů i spotřebitelů. I po překročení cílové pásky v podobě schválení obchodu se soustředíme na to, aby Call of Duty bylo dostupné na více platformách a pro více spotřebitelů než kdykoliv předtím,“ uvedl prezident Microsoftu Brad Smith.

Technologická firma tímto krokem navázala na podobné dohody, které už dříve uzavřela například s Nintendem nebo Nvidií. Pro prvně jmenovanou firmu bude kontrakt znamenat dokonce premiéru Call of Duty na konzolích Switch. Druhý zmíněný výrobce čipů zase vojenské videohry získá pro svou platformu pro streamování her GeForce Now. O možnosti dohody zástupci Microsoftu hovořili i s protějšky z populární platformy pro PC hry Steam, její vedení ale díky dobrým vztahům obdobnou smlouvu nepovažovalo za nutnou.

V předchozích měsících se Sony podpisu smlouvy s Microsoftem vyhýbalo, aktuální vývoj nicméně zřejmě ovlivnily úspěchy Microsoftu ve sporech s úřady. Evropská komise, která mimo jiné plní roli unijního antimonopolního orgánu, už dala obchodu v květnu zelenou. Americká Federální obchodní komise požádala zámořskou justici, aby převzetí dočasně zablokovala, soud však její argumenty nepřesvědčily a návrh i následné odvolání zamítl.

Překážkou tak zůstává britský antimonopolní úřad. Avšak i ten po rozhodnutí amerického soudu zmírnil své odmítavé stanovisko a oznámil, že dá přednost jednání a vyřešení svých námitek před soudním řešením. Nový návrh Microsoftu má projednat do konce srpna. Převzetí Activision Blizzardu je nicméně naplánované už na 18. července. Pokud se Microsoft nedohodne na prodloužení lhůty a z obchodu sejde, zaplatí smluvní pokutu tři miliardy dolarů.

Activision Blizzard kromě Call of Duty vlastní další populární značky Diablo, Warcraft nebo StarCraft, skrze dceřinou společnost King mu patří mobilní fenomén Candy Crush. Pokud za téměř 69 miliard dolarů změní majitele, bude to nejdražší nákup v historii herního průmyslu i samotného Microsoftu. Jeho rekordní akvizicí je zisk sociální sítě LinkedIn za 26 miliard dolarů v roce 2016.