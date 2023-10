Největší nákup Microsoftu a herní historie je hotov. Za rekordních 1,6 bilionu koupil Activision Blizzard

Uložit 0

Historický obchod Microsoftu je hotov. Po překonání posledních překážek v podobě antimonopolních úřadů technologický gigant dokončil dohodu o koupi videoherního vydavatele Activision Blizzard za 69 miliard dolarů. Kromě rekordu pro Microsoft je transakce také nejdražším dealem v dějinách videoherního průmyslu.

Za téměř půl století na trhu Microsoft nezaplatil za žádnou akvizici víc. V přepočtu 1,6 bilionu korun za herní vývojáře a vydavatele ze společnosti Activision Blizzard zajistí redmondské firmě silnější pozici na videoherním trhu. I proto byl dlouho plánovaný obchod předmětem hlasité kritiky konkurence, především pak od japonského Sony, i terčem regulačních orgánů.

Poslední takovou překážkou byl britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy, který se proti obchodu postavil na jaře. V pátek ale už historický nákup schválil, nově upravená dohoda o převzetí Activisionu zaplašila jeho obavy. Už dříve Microsoft vyřešil námitky evropských orgánů a získal příznivé rozhodnutí amerického soudu.

Spojení obou firem je největším obchodem v dějinách herního průmyslu. Devatenáct měsíců od oznámení loni v lednu se tak pod křídla Microsoftu začne stěhovat nabité herní portfolio Activision Blizzardu. Do něj patří například Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, ale i Candy Crush.

„Dneškem začínáme pracovat na tom, aby se oblíbené hry od Activisionu, Blizzardu nebo Kingu (jednotlivé firmy ze skupiny Activision Blizzard – pozn. red.) dostaly na Game Pass i další platformy. Více informací o tom, na co se můžete těšit, zveřejníme v následujících měsících,“ okomentoval dokončení obchodu Phil Spencer, šéf herní divize Microsoftu.

Microsoft se díky transakci stává třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za čínským Tencentem a japonským Sony, výrobcem konzole PlayStation. Nákup je také naplněním strategie ředitele Microsoftu Satyi Nadelly. Ten se ujal vedení firmy v roce 2014 a snaží se diverzifikovat podnikání společnosti i mimo její hlavní oblasti operačních systémů a firemního softwaru.

Kromě uchlácholení antimonopolních úřadů Microsoft hledal shodu také s konkurencí ve videoherní branži. Například se zavázal sérii akčních her Call of Duty po dobu deseti let poskytovat na konzole od Nintenda a Sony. Dohodu uzavřel i s Nvidií, výrobcem grafických karet a provozovatelem streamovací herní služby GeForce Now.

