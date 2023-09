Microsoft zapne umělou inteligenci i ve vašich Windows 11. Vylepší Office i Malování

Už za pár dní i běžní uživatelé vyzkouší výsledky úsilí Microsoftu na poli umělé inteligence. Technologická firma během čtvrteční prezentace Surface and AI oznámila, že s novou aktualizací Windows 11 získá tento operační systém rozsáhlý arzenál AI nástrojů, které promění (nebo alespoň usnadní) používání i tak zavedených aplikací, jako jsou Outlook, Edge nebo Malování.

Pokud máte nainstalované Windows 11, vyhlížejte 26. září. Tehdy Microsoft začne zavádět bezplatnou aktualizaci systému, která do něj integruje umělou inteligenci Copilot. Redmondská firma už v minulých měsících představila různá AI vylepšení – například spojení ChatGPT a vyhledávače Bing v prohlížeči Edge. Copilot má nicméně vše sjednotit a stát se každodenním, inu, kopilotem.

Copilot bude ve Windows neustále přístupný z hlavního panelu, přes kontextové menu vyvolané pravým tlačítkem myši či klávesovou zkratku Win + C. V praxi to má vypadat třeba tak, že zkopírujete text pracovního e-mailu a Copilotovi zadáte, aby vám z něj udělal přehlednou tabulku s čísly. Anebo mu řeknete, ať vám doporučí playlist na Spotify pro soustředění při práci.

„Copiloty s umělou inteligencí zabudováváme do našich nejoblíbenějších produktů. Zefektivňujeme kódování pomocí GitHubu, měníme produktivitu v práci pomocí Microsoft 365, nově definujeme vyhledávání pomocí Bingu a Edge,“ uvádí Microsoft v představení rozsáhlého updatu. „V průběhu času budeme pokračovat v přidávání funkcí a propojení Copilotu napříč našimi nejpoužívanějšími aplikacemi,“ dodává.

Schopnosti umělé inteligence se promítnou i do kreativní stálice Malování. Kreslicí program nově získá funkci vrstev, nástroj pro odstraňování pozadí nebo možnosti generativní umělé inteligence. Podobně dostane AI doping i služba Fotky v podobě snazší úpravy snímků včetně rozostření pozadí. O něco praktičtější však bude rozšíření schopností Copilota v aplikacích Outlook, Word, Excel, Loop, OneNote a OneDrive. V rámci Microsoft 365 Copilot bude novinka od prvního listopadu široce dostupná i pro firemní zákazníky.

Podpora AI se má objevit i ve vyhledávání, například na OneDrive bude možné hledat fotky podle slovního popisu. Další možnosti má přinést také aplikace Microsoft 365 Chat. Ta sesbírá vaše pracovní data včetně e-mailů a dokumentů a stane se vaším virtuálním asistentem. Na základě získaných informací nebo termínů z kalendáře schůzek by měla pomoci při sepisování pracovních dokumentů i s rezervací služební cesty.

V nové aktualizaci se mimochodem promění i zdánlivě nenápadný Poznámkový blok. Pokud ho omylem zavřete, nemusíte se bát neuložení napsaného obsahu. Po spuštění si bude obsah pamatovat napříč otevřenými kartami. Při pořízení snímku obrazovky bude nově možné na výřezu identifikovat a zkopírovat text. A už zmiňovaný Outlook získá schopnost propojit různé účty od Gmailu až po iCloud. Celkem Microsoft uvádí přes 150 nových funkcí napříč celými Windows.

Microsoft ale nepředstavil pouze softwarové novinky. Spolu s oznámením premiéry Copilota ukázal také novou generaci produktů oblíbené řady Surface – Laptop Studio 2, cenově dostupnější Surface Laptop Go 3 i kompaktní kombinaci tabletu a laptopu Surface Go 4. Všechny budou samozřejmě z výroby počítat se zapojením zmíněné umělé inteligence.

Prvně uvedený přístroj má být nejvýkonnějším produktem Surface vůbec, Microsoft uvádí až dvakrát vyšší grafický výkon ve srovnání s laptopem MacBook Pro M2 Max a jeho cena má začínat na 54 tisících korun. Také Surface Laptop Go 3 se pyšní některými „nej“, má jít o nejlehčí zařízení řady Surface. Surface Go 4, jenž by měl být dostupný pouze pro firemní zákazníky a organizace, zase láká na přenositelnost a design dvou zařízení v jednom.