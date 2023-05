Umělá inteligence dostane steroidy. Microsoft připojuje ChatGPT na internet, vyhledávat bude s Bingem

Na podzim minulého roku svět nestačil vycházet z údivu nad schopnostmi jazykového modelu GPT od OpenAI – ať už šlo o generování textu, nebo naopak obrázků pomocí pár slov. Jenže v umělé inteligenci platí, že co týden, to rok vývoje. Zatímco prvotní nadšení lehce opadalo, Microsoft usilovně pracoval na tom, aby se AI stala základním kamenem prakticky veškeré práce, kterou všichni děláme na počítači. Zásadní pokroky v tomto směru dnes odhaluje na vývojářské konferenci Microsoft Build.

Už v lednu technologický gigant uzavřel klíčové partnerství se společností OpenAI, která jazykové modely GPT vytváří, a poslal do ní další miliardy dolarů. Microsoft tak v podstatě největší naději ze světa AI ovládl. To vše zvládl, zatímco si stovky milionů lidí v rekordním čase začaly schopnosti umělé inteligence testovat, zejména přes nástroj ChatGPT.

Klíčová vlastnost oblíbenému nástroji ale doposud chyběla: nebyl připojený na internet a tím pádem pracoval pouze s daty do roku 2021 a při čemkoliv aktuálnějším si jednoduše vymýšlel. To se dneškem mění. Vyhledávač Bing bude výchozím vyhledávačem v rámci ChatGPT.

„Nově tak může ChatGPT podložit své odpovědi vyhledáváním a citacemi, abyste se mohli dozvědět více – to vše přímo z chatu. Tato nová služba je již v provozu pro předplatitele služby ChatGPT Plus a brzy bude k dispozici i uživatelům zdarma zapnutím pluginu, který do ChatGPT přináší Bing,“ říká viceprezident Microsoftu Yusuf Mehdi.

Podobná funkce, avšak v opačném gardu, již dostupná je. V rámci prohlížeče Edge (taktéž od Microsoftu), lze od února používat vyhledávač Bing okořeněný právě o ChatGPT, respektive model GPT 4.0. Už tehdy se ovšem objevily také některé problémy – i když vyhledávač dodal citace, mohlo se stát, že si i tak vymýšlel a citoval údaje, které v deklarovaném zdroji vůbec nebyly.

Připojení na internet a tím pádem i práce s aktuálními daty však není jediný způsob, jakým Microsoft společně s OpenAI ChatGPT vylepšuje. Zásadním posilovačem jsou i pluginy, které postupně k ChatGPT přibývají a rozšiřují tak službu i směrem k třetím stranám. Mezi prvními byly v březnu aplikace jako Duolingo, ovšem od té doby se s nimi roztrhl pytel. Nově se přímo v Bingu objeví i integrace třeba o cestovatelskou Expedii a TripAdvisor, fintechovou Klarnu nebo nákupní aplikaci Instacart.

Právě propojování služeb pomocí umělé inteligence a integrace GTP 4.0 všude, kde to jen jde, značí hlavní cíl Microsoftu. První vlaštovku v tomto směru vypustil již v březnu, kdy oznámil vznik programu Copilot – v podstatě osobního asistenta na základě ChatGPT, který dokázal výrazně zlehčit práci třeba v Excelu nebo Wordu. Teď jeho principy posouvá dál.

ChatGPT, kam se podíváš. I v operačním systému Windows

Copilot se tak nově dostává do široké palety produktů Microsoftu, včetně platformy pro tvorbu firemních webů Power Pages nebo služby určené pro business intelligence Power BI. Pro vývojáře a uživatele cloudových služeb je také klíčová integrace do Azure. Zcela zásadní pro běžné uživatele však je, že Copilot bude od června zařazený přímo v operačním systému Windows 11.

Z pracovní plochy tak bude možné používat ChatGPT nejen na to, co jste již zvyklí, ale třeba například i na zadání typu: „Nastav můj počítač tak, abych se mohl soustředit.“ Systém by pak měl automaticky učinit potřebné úpravy bez toho, abyste sami museli trávit dlouhé minuty hledáním v nastavení.

Foto: Microsoft Takto bude vypadat integrace Microsoft Copilot přímo ve Windows

Copilot může mít zásadní vliv i na to, jak fungují firmy. „Například vývojář ve velké společnosti ho může nastavit, aby měl přístup k firemním datům, ke smlouvám se zákazníky a dodavateli. Může se ho ptát pak třeba na to, zda byly v minulosti řešeny určité právní záležitosti,“ říká John Roach, CTO pro digitální poradenské služby v Microsoftu.

Vzájemná propojenost je patrná i na vývojářském stupni. Microsoft očekává, že bude růst zájem o tvorbu dalších a dalších pluginů od developerů třetích stran a tak chce zajistit, aby byla práce s celým ekosystémem co možná nejjednodušší. Pokud tak bude firma vyvíjet integraci do ChatGPT, funkční by v zásadě měla být napříč službami Microsoftu v rámci Copilota.