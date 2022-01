Týden poté, co Microsoft překvapil investory zprávou, že hodlá za rekordních 69 miliard dolarů převzít vydavatele her Call of Duty nebo Diablo, firmu Activision Blizzard, nachystal si pro trhy další pozitivní novinky. To když zveřejnil své výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku. Ve stručnosti je lze shrnout: rostl a rostl víc, než se čekalo. Jenže nervozitu, která svírá Wall Street od Nového roku, to výrazněji neuklidnilo.

Za uplynulý kvartál Microsoftu tržby narostly o pětinu na 51,7 miliardy dolarů, v přepočtu 1,1 bilionu korun. Ještě víc mu stoupla ziskovost – provozní profit šel nahoru o 24 procent na 22,2 miliardy, čistý zisk vzrostl o 21 procent na 18,8 miliardy dolarů. Ve všech těchto hodnotách společnost z Redmondu překonala odhady analytiků.

Znovu se potvrdilo, jak chytrá sázka to od šéfa firmy Satyi Nadelly byla, když při svém nástupu do čela společnosti v roce 2014 oznámil cloudové služby za novou prioritu. Dnes jsou největší byznysovou položkou Microsoftu, mezi říjnem a prosincem 2021 tento segment utržil 18,3 miliardy dolarů a meziročně se navýšil o 26 procent. Oproti minulým kvartálům jde ovšem o mírné zpomalení růstu.

Co se dalších segmentů týče, tak podnikové a firemní systémy a služby, kam spadá mimo jiné profesní sociální síť LinkedIn, stouply o 19 procent na 15,9 miliardy dolarů. Tržby sekce zaměřené na osobní počítače a retailový software včetně herních konzolí Xbox vyrostly o 15 procent na 17,5 miliardy dolarů.

Podnik těží z toho, že i kvůli covidu se akceleroval přechod života (jak toho osobního, tak toho firemního) do digitálního prostředí, v němž hrají cloud, ale také aplikace a služby jako Teams nebo Office 365 klíčovou roli. „Digitální technologie jsou nejtvárnějším zdrojem, který má svět k dispozici, aby překonal obtíže a přebudoval všední podobu práce i života,“ uvedl Nadella v tiskové zprávě k výsledkům Microsoftu.

Microsoft je po Applu druhá nejhodnotnější americká firma. Jeho akcie se značkou MSFT ovšem podobně jako další technologické tituly (a vlastně většina burz) v posledních dnech zažily poměrně dramatický pád. Během ledna už odepsaly kolem 15 procent, což je nejhorší start do nového roku od finanční krize z let 2008 a 2009. Klesají přitom nejen burzy a technologické akcie, ale také kryptoměny, například bitcoin je skoro na polovině svých rekordů z loňska.

Na vině výprodejů je nervozita investorů z toho, co bude dělat americká centrální banka FED. Ta musí čelit rostoucí inflaci v USA a hodlá zvyšovat základní úrokové sazby podobně, jako to už loni začala dělat i Česká národní banka. FED také přestává pumpovat na trhy nové peníze, což v kombinaci s výhledem na stoupající úroky vytváří nejistotu. Peníze se tak začínají přelévat z akcií směrem do dluhopisů a také třeba do zlata.

A s touto nedůvěrou – řada pozorovatelů ovšem hovoří spíše o cenové korekci po několika letech bezprecedentního růstu akcií – prozatím výrazně nezahýbaly ani pozitivní výsledky Microsoftu. Jeho akcie nejprve po uzavření hlavního burzovního trhu spadly pod hladinu 288 dolarů za kus, na níž v úterý odpoledne amerického času oficiálně skončily, po ohlášení meziročního růstu ji pak jen mírně překonaly.

Ostatně nijak zásadně klesající trend z posledních dní neovlivnila ani informace, že Microsoft koupí za 69 miliard dolarů společnost Activision Blizzard, která patří k největším herním vydavatelům světa a do jejího portfolia patří legendy jako Call of Duty, Diablo nebo World of Warcraft. Bude proto zajímavé, co s trhy (ne)udělají výsledky, které tento týden představí další dvě hvězdy technologického burzovního světa: Tesla ve středu večer a Apple ve čtvrtek.