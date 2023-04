Miliardář Branson chtěl do vesmíru vypouštět satelity z letadla. Jeho Virgin Orbit teď vyhlásil bankrot

Letadlo zvané Cosmic Girl těsně po vypuštění rakety Launcher One

Vypouštět do vesmíru družice netradičním způsobem, kdy je nejprve vynese do určité výšky speciálně upravené letadlo, z pod jehož křídla pak vyletí raketa, která vynese náklad na oběžnou dráhu. Takové plány měla společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona, které však na začátku roku nevyšel první ostrý start ze západní Evropy, dostala se do finančních problémů a teď ve Spojených státech vyhlásila bankrot. Firma usiluje o prodej majetku, a proto dál hledá kupce. Její další osud je v tuto chvíli nejistý.

Minulý týden podnik oznámil, že propustí zhruba 85 procent z celkových 750 zaměstnanců. V dokumentech pro konkurzní řízení teď firma uvedla, že k loňskému 30. září měla aktiva přibližně za 243 milionů dolarů (5,2 miliardy korun) a dluh 153,5 milionu dolarů (3,3 miliardy korun). Virgin Orbit se zabývá vypouštěním komerčních satelitů a je sesterskou společností firmy Virgin Galactic, která působí v sektoru vesmírné turistiky.

V lednu se Virgin Orbit nevydařila mise, jejímž cílem bylo vynést pomocí speciálně upraveného Boeingu 747 z Velké Británie devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Neúspěch byl pro firmu velkou ranou a prohloubil její finanční potíže. „V této fázi jsme přesvědčeni, že postup podle kapitoly 11 představuje nejlepší cestu k vytipování a dokončení výhodného prodeje s maximálním ziskem,“ uvedl generální ředitel Virgin Orbit Dan Hart. Kapitola 11 amerického insolvenčního zákona firmu chrání před nároky věřitelů a dává jí čas na reorganizaci.

Od listopadu do března poskytla Bransonova společnost Virgin Group firmě pro vypouštění satelitů 50 milionů dolarů (přes miliardu korun) prostřednictvím úvěru zajištěného vybavením a dalším majetkem firmy Virgin Orbit pro případ bankrotu. Virgin Orbit, kterou zhruba ze 75 procent vlastní Virgin Group, se po lednovém selhání rakety snažila najít nové financování. V polovině března firma zastavila provoz a propustila téměř všechny zaměstnance, aby šetřila finance.

Bransonova investiční společnost Virgin Investments tehdy vložila do Virgin Orbit zhruba 10,9 milionu dolarů (více než 235 milionů korun) na financování odstupného a dalších nákladů souvisejících se snížením počtu zaměstnanců. Virgin Orbit očekává, že platby propuštěným zaměstnancům a další náklady budou činit přibližně 15 milionů dolarů (323 milionů korun). Virgin Investments poskytne společnosti Virgin Orbit další úvěr 31,6 milionu dolarů (681 milionů korun). Tržní hodnota Virgin Orbit v pondělí činila zhruba 65 milionů dolarů. Před dvěma lety přesahovala tři miliardy dolarů.

