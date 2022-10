Miliardář Ondřej Tomek investuje do Dataddo již potřetí. Český datový startup nově využívá i Twitter

Sbírají data z různých cloudových služeb a systémů, které vzájemně nedokážou komunikovat, a integrují je na jedno místo. Platformu Dataddo využívá stále více globálních hráčů, kam se mezi tisíce klientů vedle Uberu, L’Oreal nebo Epic Games nedávno přidal také Twitter. Pro další posílení své pozice na trhu správy firemních dat teď český startup oznámil získání nové investice, při níž jej opět podpořil fond Impulse Ventures miliardáře Ondřeje Tomka.

Aktuálně jde o kolo ve výši dvou milionů dolarů, zhruba 50 milionů korun. Před rokem Impulse Ventures do Dataddo poslal jeden milion dolarů, začátkem roku 2020 šlo o investici také dva miliony dolarů. Celkem se tak jednalo dohromady o pět milionů dolarů, v aktuálním přepočtu 125 milionů korun. Svou aktuální valuaci startup nekomentuje, po posledním loňském kole ale dosáhla 22,5 milionu dolarů, tehdy bezmála půl miliardy korun, nyní mohlo podle odhadu CzechCrunche dojít na navýšení kolem dalších deseti milionů dolarů.

„Cílem investice je dostat se do provozní profitability již během prvního čtvrtletí příštího roku. Podařilo se nám v našem segmentu etablovat mezi TOP 5 firem na světě. I konkurenty, kteří jsou na trhu o několik let déle než my, jsme schopni s naším produktem porazit v tendrech vypisovaných renomovanými firmami,“ přibližuje zakladatel startupu Petr Nemeth.

„Impulse Ventures poskytuje již třetí investici, protože věří, že se Dataddo stalo etablovaným světovým hráčem v datových integracích a má šanci svou pozici nadále posilovat. Poskytujeme flexibilní investování dle potřeby firmy, tak aby měli peníze k dispozici kdykoli to pro ně dává smysl,“ říká Ondřej Tomek, jenž po prodeji portálu Centrum.cz mimo jiné investuje také do startupů. Jeho Impulse Ventures nedávno podpořil české Itera Technologies, které působí na trhu cloudových služeb.

Foto: Dataddo Spoluzakladatel a ředitel Dataddo, Petr Nemeth

Dataddo, projekt trojice zakladatelů Petr Nemetha, Zdeňka Pechy a Joela Thoma, aktuálně využívají nižší tisícovky klientů plus uživatelé freemium verze. Mezi nově získaná jména kromě Twitteru patří například třetí největší komunikační skupina světa Publicis Groupe nebo hokejový tým NHL Dallas Stars.

Startupu se tak během posledního roku daří rozšiřovat produktovou nabídku. Původně začínal se zaměřením na segment středně velkých a velkých firem, kromě jednotlivců se mu ale daří oslovovat také nadnárodní korporace. Byznysové ukazatele Dataddo odmítá komentovat, loni deklarovaný plán byl dosáhnout do prosince roční opakující se tržby (ARR) na úrovni jednoho milionu dolarů. „Letos míříme na zdvojnásobení obratu,“ říká stroze Nemeth.

„Trh správy firemních dat dynamicky roste a aktuálně se potýká s nedostatkem datových analytiků nebo jinak kvalifikovaných lidí. Tedy srovnatelně jako se už před lety firmy začaly potýkat s nedostatkem vývojářů a podobně. Naší misí je proto práci s daty zjednodušit tak, aby ji zvládl jakýkoliv i netechnicky orientovaný uživatel. Stejně tak i firmy bez nutnosti dalších investic,“ doplňuje Nemeth.

Další novinkou startupu je rozšíření působnosti na zahraničních trzích. Po Česku a Spojených státech Dataddo otevřelo zcela novou pobočku v brazilském Sao Paulu. „Latinská Amerika obecně a Brazílie konkrétně je rychle rostoucím trhem s velmi vysokou adopcí cloudových služeb. Lokální zastoupení, a tudíž fyzickou blízkost k zákazníkům, vnímáme jako jednu z podmínek úspěchu na tomto pro nás velmi atraktivním, ale jinak náročném trhu,“ uzavírá Nemeth.