Miliardáře Hubáčka přilákalo nájemní bydlení. Creditas postaví tisíc bytů, které vybaví a pronajme

Finanční služby včetně dvou bank, energetika s elektrárnami ve Velké Británii a stovky bytů po celém Česku. To všechno ve své skupině Creditas kombinuje miliardář Pavel Hubáček. Vedle výstavby a prodeje bytů se teď navíc chce ve větším zaměřit také na nájemní bydlení, o které začíná být větší zájem, a to nejen mezi populací, ale také mezi samotnými developery. Do výstavby bytů plánuje Creditas Real Estate během deseti let investovat kolem 27 miliard korun. Z 5,5 tisíce plánovaných bytů bude tisícovka určená na nájemní bydlení. Brzy by se měl zaplnit například nový bytový dům Loox v Praze na Proseku.

Jedná se o první projekt nájemního bydlení, za kterým stojí Creditas Real Estate. Bude mít 85 bytů a firma ho chce mít obsazený řádově do dvou měsíců, aktuálně podepisuje první smlouvy s novými nájemníky. Příští rok v červnu plánuje Hubáčkova skupina dokončit dům U Milosrdných na Starém Městě v Praze, který byl v minulosti přezdívaný maršmeloun a nabídne 27 bytů. Do roku 2025 pak v rámci čtvrté etapy rekonstrukce zámečku a přilehlého areálu v Jinonickém dvoře vznikne dalších 143 bytů. Mimo Prahu staví Creditas Real Estate například v Brně, kde chce v projektu Západní brána vyčlenit k nájmu zhruba 300 z více než 890 nových bytů.

„Chceme dlouhodobé nájmy a stavět na flexibilitě, což znamená nabídnout lidem nájemní bydlení v průběhů celého života. Mladý pár začne v menším bytě, postupně se přestěhuje do většího a na stáří zase stačí menší byt. Ve světě je to obvyklé a rádi bychom to dokázali i tady,“ uvedl generální ředitel Creditas Real Estate Jiří Vajner. Společnost se podobně jako jiní developeři začíná zaměřovat více na nájemní bydlení, protože bydlení ve vlastních nových bytech ztěžuje inflace, drahé hypotéky a stoupající ceny. „Nastává renesance nájemního bydlení,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Foto: Creditas Real Estate Vizualizace nájemního bytového domu Loox v Praze na Proseku

V Česku podle dat Eurostatu z roku 2021 bydlelo v nájmu 21,7 procenta lidí. Dufek odhadl, že pokud se Češi zbaví stigmatu, že musí byt vlastnit, tak je potenciál, aby v Česku bydlelo v nájmu 30 procent lidí. Vzhledem k cenám a životní úrovni podle něj lidem asi nic jiného nezbude. „Na nájemní bydlení jsme se začali dívat kolem roku 2019 a byla to sázka na to, že jeho podíl bude růst,“ potvrzuje Jiří Hrouda, výkonný ředitel Creditas Group, jejíž objem aktiv loni dosáhl na 137 miliard korun a předběžný zisk za rok 2022 činil pět miliard korun.

Projekty spojené s nájemním bydlením mohou podle Hroudy také představovat dobrý prostředek pro dlouhodobé uložení peněz, byť uznává, že nájemní bydlení je zatím relativně nový obchodní model, s nímž se de facto všichni developeři teprve seznamují. „Není tu žádná firma, která by už měla takto postavených a pronajatých třeba 1 500 bytů a mohla říct, jak dobře jí to funguje. Výnosnost našich projektů ukáže až čas,“ doplňuje Jiří Hrouda. Creditas Real Estate využívá na výstavbu projektů jak vlastní prostředky, tak dluhové financování, které je ale prý aktuálně relativně umírněno.

Tisícovka nájemních bytů Creditas Real Estate má mít celkovou plochu 40 tisíc metrů čtverečních. Bytů na prodej má být 4 500 o celkové ploše 245 tisíc metrů čtverečních. „Nájemní sektor tlačí logicky na menší obytnou plochu, ale byty budou vybavené, stačí si jen přinést věci,“ doplnil generální ředitel Creditas Real Estate Jiří Vajner. Z bytů na prodej patří mezi projekty společnosti například Jinonický dvůr, Nové Boroviny v Kladně či Nová Valcha v Plzni, kde má v jedenácti etapách vyrůst až 1 100 bytů a rodinných domů.

Skupina Creditas dlouhodobě stojí na třech pilířích. Těmi jsou finanční služby, energetika a nemovitosti, každá oblast má představovat zhruba třetinu portfolia. V rámci finančního světa patří Pavlu Hubáčkovi Banka Creditas, k níž loni přikoupil také původní Expobank, kterou přejmenoval na Max Banku. V roce 2021 akvíroval leasingovou společnost Ekorent, která poskytuje financování zejména soukromým lékařům, a součástí skupiny je také několik investičních fondů. V energetice patří Creditas distributor energií UCED a jeden z největších nezávislých výrobců energie ve Velké Británii InterGen, kterého koupil Hubáček začátkem roku od jiného tuzemského miliardáře Pavla Tykače. V rámci realit je vedle zmíněného developmentu součástí skupiny také karlovarský Grandhotel Pupp.

