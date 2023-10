Miliardová transakce. Finep prodal fondu Mint nájemní projekt v bývalé industriální budově v Praze

Uložit 0

Developerská společnost Finep prodala rezidenčnímu fondu Mint projekt nájemního bydlení, který vznikne v bývalé industriální budově v pražském Hloubětíně. Hodnota transakce dosahuje bezmála miliardy korun a pro Mint jde o čtvrtou investici podobného charakteru. Po dokončení, které by mělo proběhnout do dvou let, nabídne objekt 168 plně vybavených nájemních bytů.

Finep již v minulosti oznámil, že se chce více zaměřit na trh s nájemním bydlením a do pěti let chce postavit pět tisíc nájemních bytů v Praze a dalších městech. V případě nejčerstvější transakce jde o devátý takto prodaný projekt. Průběh je vždy stejný, Finep vše navrhne, postaví a prodá institucionálnímu pronajímateli, jako je například fond Mint.

„Podpis smlouvy se společností Mint je součástí našeho programu dostupného bydlení, v jehož rámci jsme se posledních několik let soustředili také na optimalizaci části produkce na nájemní bydlení,“ komentuje Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu. Transakce bude vypořádána poté, co Finep projekt dokončí.

Tentokrát se přitom nejedná o výstavbu nového domu, ale o rekonstrukci bývalého industriálního objektu v ulici Poděbradská v pražském Hloubětíně. Konkrétně jde o bývalý objekt skladu oděvů Národního podniku Textil Praha, který byl vyprojektován na přelomu padesátých a šedesátých let a dokončen v roce 1968. Stavební práce započaly v říjnu a kolaudace by měla proběhnout do dvou let. V domě bude po dokončení 168 bytů převážně o dispozicích 1+kk a 2+kk nebo 2+1, což jsou v rámci nájemního bydlení dlouhodobě nejžádanější jednotky.

Foto: Mint / Finep Byty budou mít atypickou dispozici

Vnitřní uspořádání bytů bylo plánováno v úzké spolupráci s fondem Mint. „U nájemního bydlení řešíte celou koncepci projektu už při samotném vyjednávání o koupi projektu. Chceme jednotky, které jsou efektivní co do plochy. Vybavení každé konfigurace řešíme na míru. To nám umožňuje zachovat užitnou hodnotu bytu na menší podlahové ploše oproti bytu pro vlastnické bydlení,“ vysvětluje Erik Janovský, investiční manažer z Mintu.

Projekt v Poděbradské ulici navíc pracuje i s vysokými stropy – v průmyslovém objektu dosahují čtyř metrů. Jednotky tak budou mít vložené spací patro s dodatečným úložným prostorem. Janovský dodává, že bydlení zde bude navrženo v novém standardu nájemního bydlení pro střední třídu. Byty tak budou vybavené a nájemcům bude k dispozici recepce, technická služba, nepřetržitá ostraha a na požádání také dodatečné služby jako úklid či čistírna oblečení.

V rámci projektu vznikne také piazzetta a čtyři komerční provozovny situované do Poděbradské ulice. „Dům bude vybaven moderním přístupovým systémem hotelového typu, který umožní přístup bez klíče nejen do budovy, ale také do konkrétního bytu. Celá budova reflektuje aktuální požadavky na udržitelnost, maximalizuje plochy pro umístění fotovoltaiky na střechách a připravujeme i venkovní stínění exponovaných fasád tak, abychom minimalizovali strojní chlazení, a tedy i spotřebu energií,“ doplňuje Tomáš Hečko, tiskový mluvčí Finepu.

Mint se coby rezidenční fond zaměřuje specificky na nájemní projekty „build to rent“, tedy bytové domy, které vznikají za účelem následného pronájmu bytů. „Když se podíváme na Německo nebo Rakousko, tak je v těchto zemích nájemní bydlení standard. Očekáváme, že nájemní bydlení bude nadále posilovat také u nás. Jedná se o nedílnou součást konvergence Česka k západním státům EU,“ dodává Janovský.

V současnosti jde pro Mint o čtvrtou podobnou akvizici a celkem spravuje projekty se 636 byty. Vlajkovou lodí fondu je projekt Mint Living Praha Vysočanský mlýn zakoupený od společnosti Metrostav Development, kde se nachází 241 bytů. Dále jde o projekty v Plzni a Brně. Další akvizici fond plánuje na první polovinu příštího roku.