Miliardy v trapu i vraždy obchodníků. Příběh kryptokrálovny, která vystoupila z letadla a zmizela

„To, co nás odlišuje, je naše vize. Kolem této mince vytváříme úplně nový svět. Přinášíme finanční revoluci,“ znělo z reproduktorů a lidé nadšeně tleskali. Někomu se možná vybaví spasitelské řeči Richarda Watzkeho a jeho pochybného kryptoprojektu Xixoio, jenže tato slova padla dávno před ním – už v létě 2016. A vlastně mnohokrát předtím i potom. Vyřkla je bulharsko-německá obchodnice Ruja Ignatova, když v londýnském Wembley povzbuzovala tisíce lidí, kteří investovali do její kryptoměny OneCoin. Sice to netušili, ale byli součástí jednoho z největších finančních podvodů všech dob.

Interpol nyní dokonce vyhlásil na hlavu Ignatové odměnu – kdo mu pomůže ji najít, dostane pět tisíc euro, tedy zhruba 130 tisíc korun. K něčemu takovému policisté sice sahají spíše výjimečně, v případě jednačtyřicetileté dámy je ovšem výše sumy za pomoc směšně malá, zvlášť při srovnání s tím, jakou škodu měla napáchat – odhady se pohybují kdekoliv mezi pěti a dvaceti miliardami eur. Navíc Ignatova je nezvěstná už bezmála pět let, naposledy byla spatřena v Athénách 27. října 2017, když přiletěla s Ryanairem ze Sofie.

Co s ní je, kde se skrývá a kam se poděly ukradené peníze, se pokouší rozplést detektivové v Evropě i USA. Novinář Jamie Bartlett, který její příběh zpracoval do několikadílné podcastové série BBC Missing Cryptoqueen čili Zmizelá kryptokrálovna, se domnívá, že si nechala udělat plastiku, aby zcela změnila svou vizáž. „Akorát nechápu, proč jim trvalo tak dlouho, než ji zařadili na seznam nejhledanějších lidí. Zároveň to ale znamená, že si myslí, že je pořád naživu,“ řekl Bartlett, jemuž o případu vyjde v červnu i kniha, serveru Vice.

Domněnka, že Ignatova by už mohla být dávno po smrti, není vůbec od věci. Mezi tisíci podvedenými bylo podle všeho i dost těch, kteří pocházeli z podsvětí. Americké úřady už dřív zatkly a obžalovaly jak jejího bratra Konstantina, tak jejího právníka Marka Scotta, a to mimo jiné kvůli praní špinavých peněz ve výši několika set milionů dolarů. A co víc – dva jihoameričtí obchodníci, kteří OneCoin nabízeli jako vhodnou formu pro nákup auta ještě v roce 2020, tedy dávno potom, co se už vědělo, že to je Ponziho schéma, našla mexická policie uškrcené a nacpané do cestovního kufru na parkovišti města Mazatlan.

Celý příběh začal údajně v roce 2014, kdy Ignatova se svým bratrem a pár dalšími spolupracovníky vycítili příležitost v rostoucí popularitě bitcoinu. Ostatně o svém projektu někdy hovořili jako o zabijáku bitcoinu. Jenže zatímco Satoshi Nakamoto měl za cíl stvořit decentralizovanou měnu, kterou nikdo nebude moct ovládat, Ignatova a spol. stvořili něco mimořádně centralizovaného a navíc od světa kryptoměny fakticky dramaticky odlišného: OneCoin neměl ani žádný blockchain, všechna data se ukládala na serverech tvůrců, kteří tam s mincemi mohli libovolně nakládat.

Akorát to celé obalili spoustou lákavých sloganů. Takže mělo jít rovnou o celý ekosystém, nechyběli těžaři, vše bylo teprve na začátku, smyslem byla finanční revoluce a svoboda… Ignatova v letech 2015 až 2017 jezdila po celém světě, vystupovala na konferencích, přitahovala k sobě velkou pozornost. Coby zručná obchodnice a schopná markeťačka věděla, čím a jak zaujmout. Nešlo jen o vhodně volená slova, ale také o to, jak vypadala, takže se neustále ukazovala v drahých robách, s diamantovými šperky a, jak poznamenává Bartlett, „ikonickou sytě rudou rtěnkou“.

Princip OneCoin byl velmi prostý a v mnohém připomíná jiná finanční letadla i jiné kritizované rádoby kryptoprojekty, kterým je lepší se vyhnout: kdo si koupil tokeny, získal přístup do zvláštní komunity, která slibovala, že jednou plně nahradí klasické peníze. Navíc měla časem přibýt i specializovaná burza a směnárna. Několikrát se objevily odstávky systému, většinu pochybností a kritiků se ovšem Ignatové dařilo odclonit. Obchodníci a poradci byli jako v každém jiném multi-level-marketingu motivováni, aby sháněli nové ovečky a prodávali jim nové tokeny… A takhle pořád dokola.

Pro Ignatevu a jejího bratra navíc nešlo o první takový podvod, německé úřady je potrestaly už dřív za něco podobného s jen trochu jiným názvem BigCoin. Když toto nevyšlo, rozjela OneCoin a místo Německa se zaměřila rovnou na celý svět.

A přestože úřady v řadě zemí už od roku 2015 upozorňovaly, že investice do OneCoin jsou přinejmenším velmi rizikové, týmu se dařilo získávat s pomocí mohutné propagace tisíce nových klientů. Podle dokumentů, které se podařilo získat BBC, například jen v roce 2016 přiteklo na účty OneCoin přes dvě miliardy eur.

V roce 2017 se ovšem začaly kolem Ignatové stahovat mračna a krátce předtím, než zmizela na letišti v Aténách, se už nečekaně neobjevila ani na firemní akci pro fanoušky v Lisabonu. Přitom takové show byly přesně tím, kde se jí dařilo zlomit nejvíc lidí. Jenže tou dobou už bylo v médiích příliš mnoho indicií, že OneCoin není tím, čím se zdá být. A hlavně už se o ni zajímalo příliš mnoho států a vyšetřovatelů včetně FBI.

Když Ruja Ignatova, kterou na vystoupeních zásadně představovali uvaděči jako doktorku a jejíž nástup na pódium obvykle doprovázely bombastické písně jako Girl On Fire od Alicie Keys, zmizela, řízení OneCoin od ní převzal její bratr. Jeho později policie dopadla, stejně jako právníka Scotta nebo jejího milence Gilberta Armenta.

OneCoin ovšem není tak úplně mrtvý. Sice už kolem projektu neběží masivní kampaň ani žádná usměvavá doktorka neláká tisíce lidí do hal, jenže tu a tam se někdo snaží s jejím projektem zlákat naivní investory. A nejde jen o dva zavražděné jihoamerické obchodníky, letos v dubnu podal advokát Jonathan Levy, který zastupuje některé z poškozených v kauze OneCoin, stížnost k bulharskému ombudsmanovi, že tamní vláda neudělala dost pro to, aby podvodnici zadržela nebo aspoň zabavila majetky, které nashromáždila. A nebylo jich málo, koupila si třeba luxusní jachtu, se kterou brázdila černomořské přístavy a pořádala na ní opulentní večírky.

Údajně také podle Levyho bulharské úřady nezabavily Ignatové 230 tisíc bitcoinů, které měla mít v držení, přehlížely, že celý falešný kolotoč je napojený na organizovaný zločin, protože lidé, kteří proti němu vystoupili, pak čelili násilí a výhrůžkám. A především, OneCoin je prý v Bulharsku stále na trhu a pořádá náborové akce pro finanční poradce, kteří jej pak nabízejí klientům…