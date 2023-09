Mládne i díky synově krvi. Fanouškům teď nabídl, ať mládnou s ním – když si koupí jeho olivový olej

Americký podnikatel Bryan Johnson poutá celosvětovou pozornost experimentem, který provádí sám na sobě. Pokouší se totiž omládnout, a to prostřednictvím aplikování mnoha více či méně standardních terapií a přístupů. Ale taky i tím, že si do žil aplikuje krev svého syna. Těm, kteří jej sledují, slibuje časem dodat návod, jak se cítit líp a líp. A už jim nabídl první produkt, který je na cestu do mládí má vypravit. Nečekejte ale nic šokujícího, je to věc, kterou už máte dost možná doma.

Strom olivovník, latinsky olea, zná lidstvo od nepaměti a zhruba stejně dlouho používá i to, co lze získat z jeho nahořklých plodů lisováním – olej. Ten se řadí mezi nejzdravější potraviny, o jeho blahodárných účincích se píše v Bibli a propagoval jej i nestor medicíny Hippokratés.

Nejnovější vědecké poznatky prospěšnost olivového oleje. Speciálně pak extra panenského, který se získává z čerstvých oliv mechanickým lisováním za studena, nijak se chemicky ani průmyslově nezpracovává a jeho míra kyselosti je výrazně nižší než u jiných typů. Olivový olej je přirozeným zdrojem vitamínu D, antioxidantů, pomáhá chránit před kardiovaskulárními chorobami.

A dají se najít zmínky také o tom, že zpomaluje stárnutí. Americká léková agentura FDA sice podobná tvrzení relativizuje a ve svém odborném nálezu konstatovala pouze to, že jej lze brát jako ochranu před infarktem a spol., nicméně Bryan Johnson má jasno – olivový olej je elixír mládí. Svým způsobem.

Don’t Die. E-mail s tímto předmětem (česky Neumírej) přistál v minulých dnech desítkám tisíc odběratelů newsletteru projektu Blueprint, což je jméno projektu, v jehož rámci se Bryan Johnson snaží na sobě ukázat, že lze zvrátit biologické stárnutí. Úvodní text zprávy obsahuje následující sdělení: „Ve 20. století dávalo smysl žít rychle a zemřít mladý. Zásadní vylepšení zdraví bylo sci-fi. To už ale neplatí. Rychlost vědeckého a technologického pokroku znemožňuje stanovit, jak dlouho a jak dobře můžeme žít.“

Je to proklamace přesně v duchu Johnsonovy vize, v jejímž rámci si například do žil nechává dávat transfuzi synovy krve a každé ráno polyká na tři desítky medikamentů. A už dva roky na denní bázi dokumentuje, jak se cítí čím dál víc fit. Jestli i vypadá líp, je samozřejmě na subjektivním posouzení každého z nás. Nicméně například český investor Petr Šrámek, který se s Johnsonem zná a který se také věnuje oblasti známé jako longevity, říká, že to, oč se americký byznysmen snaží, je něco, co skutečně může fungovat.

„Blueprint je forma výzkumu jak být v budoucnu člověkem… Prosím, udělejte to tak, ať to je snadné i pro jiné. To je nejčastější prosba, které dostávám. A právě proto jsme nyní oznámili, že je k dispozici Blueprint Extra Virgin Olive Oil čili EVOO. EVOO představuje 15 procent mojí denní diety, v níž si každá kalorie musí vybojovat právo na existenci,“ napsal Johnson fanouškům.

Foto: Blueprint Olej EVOO od Bryana Johnsona

Jakkoli je evidentní, že muž, který do svého zdraví a jeho vylepšování sype miliony dolarů ročně, je ve velmi dobré kondici, krok s olivovým olejem je překvapením. Zvlášť když nabídka na jeho koupi je součástí stejného e-mailu, ve kterém hovoří o radikálním technologickém pokroku. Staří Řekové a Féničané budovali olivovníkové plantáže už minimálně osm tisíc let před naším letopočtem a je pravděpodobné, že s ohledem na úroveň tehdejšího zemědělství tak nějak automaticky vyráběli extra panenský olej.

Olej od Johnsona pochází z Chile, konkrétně z letošní květnové sklizně. Dodává se v lahvi, která odolává UV záření, hladina volné kyselosti je na velmi nízké úrovni 0,18 procenta, prošel údajně nezávislým testem a je samozřejmě velmi drahý. EVOO si můžete objednat pouze v balení dvou lahví a takové kombo bez nákladů na dopravu vyjde na 75 dolarů. Při aktuálním kurzu tedy zhruba 1 700 korun. To cenově odpovídá například produktům legendární italské manufaktury Anfosso, která své oleje prodává v unikátních keramických nádobách.

Každopádně olivový olej od Bryana „nejzměřenějšího člověka dneška“ Johnsona je nepochybně jen začátkem jeho produktové ofenzivy. Na podzim už slibuje Blueprint Basics – co přesně to bude, se teprve ukáže. Jistě to ale bude překvapivé podobně jako olivový olej. Nebo jako když Elon Musk oznámil prodej piva, plamenometu či luxusního koňaku.