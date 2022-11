Miliony za neporazitelnost. Djoković si z Turnaje mistrů odnesl nejvyšší odměnu v historii tenisu

Novak Djoković potvrdil, že je králem bílého sportu. Svou letošní sezónu, během které se kvůli odmítavému postoji k vakcinaci proti covidu nedostal na dva ze čtyř hlavních turnajů, korunoval jasnou výhrou na Turnaji mistrů. Díky ní tak nejen srovnal rekord legendárního Rogera Federera, ale také si přišel na nejvyšší odměnu v historii tenisu. A aby toho nebylo málo, překonal hranici 160 milionů dolarů ve výdělcích z hraní.

Pro srbského elitního tenistu se uplynulá sezóna nevyvíjela příliš dobře. Nezahrál si na Australian Open, na French Open vypadl ve čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem a kvůli tomu, že se nechtěl nechat očkovat proti covidu, nemohl nastoupit ani na US Open.

Na druhou stranu ale ovládl Wimbledon, kde ve finále porazil Nicka Kyrgiose, a teď uzavřel letošní rok cenným skalpem na Masters, respektive Turnaji mistrů. Ve finálovém klání včera přehrál Caspera Ruuda poměrem 7:5 a 6:3. Navíc bez toho, aniž by čelil jedinému brejkbolu.

Vítězství je pro Djokoviće zajímavé hned z několika úhlů pohledu. Nejenže na výhru na Turnaji mistrů čekal sedm let, ale také díky ní pokořil několik milníků. Vyhrál jej totiž pošesté v životě, čímž srovnal rekord slavného Rogera Federera, který již ukončil kariéru.

To my wife & children, family, team, sponsors, fans, everyone who stuck with me this year .. the journey has been challenging & we’ve endured a great deal together. I’m humbled by your support & grateful that it got us to this moment. Thank you from the bottom of my heart 🙏🏼❤️🏆 pic.twitter.com/P9zQhl7O3b

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 20, 2022