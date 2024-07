Milisekunda a ze zisku je ztráta. Purple Technology vyvíjí technologie pro brokery s bleskovou odezvou

Uložit 0

Obchodování akciových titulů, měnových párů nebo komodit je kromě stále dostupnější kratochvíle, ke které dnes stačí aplikace v mobilním telefonu, také zdrojem příjmů profesionálních a poloprofesionálních traderů. Úspěch těchto obchodníků stojí na dlouhodobé schopnosti dosahovat na základě aktuální situace lepších rozhodnutí než zbytek trhu. A klíčovou složkou na cestě k jejich úspěchu je často rychlost.

Každý trader musí mít obchodní strategii, která určuje, co a za jakou cenu kupuje a kdy prodává. Potom už je vše o zrealizování dostatečného množství obchodů, aby se v plné síle ukázala statistika a pravděpodobnost. „Časová ztráta může poměr úspěšných a neúspěšných obchodů i při správně zvolené strategii snadno dostat do minusu. Rychlost traderům umožňuje se správně rozhodnout dřív než ostatní,“ vysvětluje Jan Červinka, CTO české společnosti Purple Technology, která vyvíjí a provozuje technologie pro brokery.

Profesionální obchodování je z velké části o velkých číslech, statistice a pravděpodobnostech. Prováhaná milisekunda sama o sobě nemusí stát nic, ale snižuje šanci tradera dlouhodobě dělat včas správná rozhodnutí. Tím může přicházet o část potenciálních výnosů, nebo se dokonce dostat do ztráty. Kromě strategie tak hraje roli i broker, s jehož nástroji trader pracuje.

Platformu z dílny Purple Technology znají obchodníci využívající brokera Purple Trading, který rovněž spadá do „fialové“ skupiny Purple Holding. Hlavní činností technologické části skupiny nejsou přímo finanční služby, ale přes dvanáct let se věnuje úpravě a správě softwarových řešení stojících na globálních standardizovaných platformách MetaTrader a cTrader, které nabízejí brokerům po celém světě. „Působíme ve více než stovce zemí a objem zobchodovaných pákových transakcí prostřednictvím všech našich systémů je zhruba 70 miliard dolarů měsíčně,“ dodává Červinka.

Trading platformou začíná

Pro tradera je platforma alfou a omegou. Je to místo, odkud zadává obchodní příkazy, kde analyzuje trh, kde se odehrává většina jeho dne. Broker, pokud chce nabídnout unikátní službu, ale nemůže platformu třetí strany použít tak, jak je. „Trader pracuje v prostředí přehledné aplikace a my se na pozadí staráme o to, aby se zadané transakce v aplikaci co nejrychleji vypořádaly. Náš fintechový tým se brokerům stará o provoz platformy a vývoj nadstavbových prvků a nástrojů, které ji vylepšují, přičemž nic nesmí ohrozit fungování nebo obchodování zpomalovat,“ vysvětluje Červinka, který ve společnosti Purple Technology působí od jejího vzniku a stál jak u vývoje prvních webů, tak například i v čele týmu, zaměřeného na serverless aplikace.

Nejčastěji tak pro brokery řeší, jak nabídnout pokročilejší a kvalitnější služby než konkurence a udržet bleskovou odezvu mezi tradingovou platformou a trhem. „Proti velkým institucionálním investorům napojeným přímo na páteřní burzovní systémy nebo nákladným vysokofrekvenčním robotům bude retailový investor vždy v nevýhodě. Usilujeme o to, aby naše technologická řešení prodlevu nezhoršovala a zároveň nabízela co nejvyšší spolehlivost,“ doplňuje Červinka.

Kvalita poskytovatele je jedním z důležitých parametrů, se kterými musí podle Červinky každý trader při výběru kalkulovat. Trading je nekompromisní svět, který chyby neodpouští. V zisku je dlouhodobě jen malé procento nejúspěšnějších denních traderů. „Například u Purple Trading je ziskových 32 procent obchodníků, což je v oboru nadprůměrné číslo,“ uvádí. Pro retailového tradera jsou ale kromě rychlosti podstatnou složkou i produktové inovace a celková uživatelská zkušenost. Její podoba se přitom v jednotlivých zemích výrazně liší.

Lokálnost zákaznické zkušenosti ilustruje rozdíl v požadavcích brokerů na evropských a asijských trzích. V Japonsku je trading dynamičtější, obchod kratší, ale je jich větší množství. Japonci v tradingu podle technologického šéfa Purple Technology hledají zábavu, víc zkouší a vyžadují od uživatelského rozhraní větší preciznost: „Jsou extrémně citliví na to, když něco nefunguje, jak má. Hned na začátku jsme se museli naučit být důslední a tento téměř až japonský mindset je dnes naše velká konkurenční výhoda.“

Mindset inspirovaným Japonskem

Rozdíly jsou i v tom, jak si jednotlivé trhy představují produktové inovace. Pro mimoevropský trh tým Purple Technology například řešil, jak nabídnout traderům co nejvyšší páku, aniž by takové obchody ohrozily samotného brokera. V evropském prostředí je důraz na ochranu kapitálu a mezi požadavky se naopak objevil mechanismus ochrany kapitálu, díky kterému lze co nejrychleji a nejpřesněji obchody ukončovat, aby ztráta tradera nikdy nepřekročila předem danou hranici.

„Naší rolí je budovat technické zázemí tak, aby měl broker k dispozici unikátní, a hlavně spolehlivé technologie, v tom jsme jedni z nejlepších. A pořád je co vymýšlet – rychlost, zajímavější páky, automatický systém na ochranu kapitálu. Programujeme také nástroje pro vnitřní fungování brokerů, například jednotné aplikační rozhraní (API) pro všechny obchodní platformy,“ vysvětluje Červinka s tím, že často musí odmítat řešení třetích stran, protože kvalita jejich zpracování přináší problémy, za které nechtějí přebírat zodpovědnost.

Standardizované platformy jsou často velmi omezené v možnostech rozšiřování a pojí se s nimi také specifické technologické požadavky. Často jde o starší systémy, například hojně používaná platforma MetaTrader 4 na trhu slaví téměř dvacet let. Purple Technology si buduje vlastní mezivrstvu, nad kterou pro klienty může vytvářet moderní systémy a webové aplikace v TypeScriptu a se serverless přístupem. Přesto musí některé funkcionality vyvíjet přímo pro zastaralé platformy. „Aktuálně se staráme o sestavu zhruba padesáti systémů a aplikací, které vznikaly v průběhu let a na nichž se vystřídala řada vývojářů. Za cíl jsme si v současnosti dali vše dostat do unifikovanější a ucelenější podoby,“ doplňuje Červinka.

Do fintechového týmu, který je součástí Purple Technology a v současnosti ho tvoří kolem 20 lidí, vlivem zmíněné inspirace japonskou precizností hledají především puntičkáře. Ve světě tradingu je opravdu každý detail důležitý a dělat kvalitní produkt nejde bez vývojářů a analytiků s velkým důrazem na detail a chutí dělat věci lépe než konkurence.

„Nedostatek takto kvalifikovaných lidí je v současnosti to, co brzdí náš rozvoj,“ vysvětluje Červinka, který práci ve svém týmu vnímá jako zajímavý způsob, jak se ostřílený profesionál podívá z korporátu, dostane vlastní zodpovědnost a uvidí za sebou i konkrétní přínosy. „Celé roky hledáme cesty, jak udělat naše produkty lepší, jak překonat překážky a řešit problémy. A to se nám daří právě díky týmu pečlivých kolegů, kteří do posledního šroubku zkoumají, kde by na nás ještě mohlo číhat nějaké překvapení a jak by výsledek mohl být ještě o kus rychlejší a spolehlivější.“