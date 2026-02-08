Miluje pletení čepic, navrhuje vlastní textil a teď nahradila Ester Ledeckou na snowboardovém trůnu
Zuzaně Maděrové bylo při prvním olympijském zlatu Ester Ledecké 14 let a řekla si, že by také chtěla vystoupat na vrchol. V Livignu jí to nyní vyšlo.
Když Ester Ledecká v roce 2018 šokovala svět svým dvojitým olympijským zlatem v Pchjongčchangu, bylo Zuzaně Maděrové čtrnáct let. Snowboarding byl tehdy pro mladou studentku vášní, málokdo však tušil, že o osm let později si v italském středisku Livigno se svou mentorkou prohodí role. Zatímco Ledecká, favoritka závodu, nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále, Maděrová se sérií suverénních jízd v paralelním obřím slalomu probojovala až na vrchol. Studentka textilního návrhářství na Technické univerzitě Liberec tak proměnila svou pověstnou paličatost v nejcennější olympijský kov.
Dvaadvacetiletá Maděrová dlouho stála ve stínu Ledecké, což jí však umožnilo v tichosti dozrát v technicky precizní závodnici. „V soukromí jsme kamarádky, ale jakmile stojím v bráně, přepínám do závodního módu a jdu si tvrdě za svým. Rodiče mě vždy učili stát nohama na zemi, což je pro mě dnes klíčové,“ uvedla pro platformu Stream.cz čerstvá olympijská vítězka, která relaxuje u šicího stroje a navrhuje vlastní oděvní modely, miluje také pletení čepic. Loni už zabodovala i ve světovém poháru a minulou sezonu získala několik čtvrtých míst . Na olympiádě v Pekingu v roce 2022 skončila ještě na 23. místě.
Zatímco dosud byla Maděrová vnímána především jako talentovaná nástupkyně, dnešní zlato ji definitivně etablovalo jako novou hvězdu světového snowboardingu. To byla ostatně jedna z jejích profesních ambicí – opakovaně říkala, že chce ukázat, že český snowboarding není jen Ester Ledecká. Ostatně další adepti na medaile jsou ještě ve hře včetně Jakuba Hroneše.