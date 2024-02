Mini bistro do každé kanceláře. Česká firma FreshPoint mění přístup k firemnímu stravování

Uložit 0

Co vám dělá největší radost v průběhu pracovního dne? Ergonomická židle, skvěle odhlučněná telefonní budka, výběrová káva v kávovaru nebo firemní kantýna, do které si můžete vyběhnout pro něco dobrého k snědku, ať už je ráno, nebo pozdní odpoledne? Právě poslední možnost je benefit, který je podle nedávného průzkumu mezi firmami pro zaměstnance nejlepší motivací. Jenže ne každá firma může takovou výhodu nabídnout. I proto založil podnikatel Jan Langer společnost FreshPoint, se kterou začal zásobit česká pracoviště malými bistry v podobě lednic napěchovaných chutným jídlem i nápoji.

Doma může být lednice zdrojem frustrace, zejména v momentě, kdy nemáte čas na nákup a ona zeje prázdnotou. Jan Langer ale přišel s lednicí, kde tohle nehrozí – je totiž neustále plná čerstvých hlavních jídel, svačin i pití. V domácnosti vám ale trn z paty nevytrhne, jelikož svůj nápad nasměroval do zázemí českých firem.

V roce 2019 byla Janu Langerovi diagnostikována chronická nemoc způsobená přemírou stresu a nedostatkem času na kvalitní jídlo. Na své kariérní cestě působil jako regionální manažer Vodafonu, stál u zrodu společnosti Creative Dock, která staví firmy na míru pro velké korporace, a poté naskočil do Sklizena, kde se coby obchodní ředitel soustředil na jeho expanzi. Právě tady začal vnímat, že Čechům stále více záleží na kvalitě potravin. A také to, jak může strava ovlivňovat celkové zdraví.

Foto: FreshPoint Jan Langer, zakladatel společnosti FreshPoint

Začal přemýšlet nad tím, jak lidem cestu ke zdravému a kvalitnímu jídlu usnadnit. A to i v případě, kdy pracují v logistickém parku na periferii Prahy a nemohou si zaběhnout na takřka domácí stravu do malého bistra. Nebo naopak v malé firmě, která nemá prostředky na vlastní kantýnu. A tak vznikl nápad na FreshPoint. Jeho středobodem je lednice, kterou lze umístit do jakéhokoliv pracoviště a zásobit ji hotovými jídly, klidně na míru podle potřeb zaměstnanců na základě průzkumu ve firmách.

„Vybudovat vlastní kantýnu pro zaměstnance je významná investice, odhadem jde o nižší desítky milionů. Na provoz potřebujete personál a další výraznou nákladovou složkou jsou energie. Navíc by mělo jít o místo s potenciálem alespoň 500 obědů denně. A takových firem, budov a komunit, které kantýnu potřebují a nemohou si ji dovolit, jsou tisíce. Zaměstnanci si pak zpravidla nosí jídlo z domova nebo objednávají jídla s rozvozem, dojíždí na oběd nebo v tom nejhorší případě nejedí. To naší službou pomáháme změnit,“ vysvětluje Jan Langer.

Filozofie FreshPointu je postavena tak, že se na ni zaměstnanci mohou spolehnout už od snídaně. Některé lednice fungují nepřetržitě, díky čemuž je možné vyřešit stravování i ve vícesměnných provozech. Firmy si přitom mohou samy vybrat časový slot denních závozů. Podle Langera jsou například v logistických centrech jiné nároky na skladbu lednice než v kancelářích v pražském Karlíně.

Na výběr je asi 300 pokrmů, které v lednicích pravidelně rotují, aby se nabídka neustále obměňovala. Dlouhodobě FreshPoint spolupracuje se Sklizenem, ale také s restaurací YamYam či pekárnou Tasty Morning a dalšími. Cenově jsou přitom hlavní jídla výrazně levnější než v pražském bistru či restauraci. Například oblíbené havajské poké se v retailu v hlavním městě standardně pohybuje od 200 korun výše, ve FreshPointu je s nejběžnějším tarifem za 140 korun.

Rostoucí zájem o bezmasou stravu

Poté, co se pokrmy připraví, putují do 147 lednic, které dnes FreshPoint provozuje. A v rámci tisíců prodaných hlavních jídel denně Langer vnímá trend růstu především v oblasti rostlinného a vegetariánského stravování. „Zajímavé je, že 46 procent požadavků na sortiment souvisí s rostlinnými produkty. A počet prodaných kusů hlavních jídel z kategorie vege/vegan u nás od roku 2021 vzrostl téměř o 160 procent,“ říká. Nadto přibližuje, že kromě zvětšujícího se zájmu o rostlinná jídla roste také poptávka po samotných samoobslužných bistrech, která se do Česka překlápí ze zahraničí.

Foto: FreshPoint Lednici lze umístit do jakéhokoliv pracoviště

„Například Švýcaři s obdobnou službou zaštiťují již 800 samoobslužných mini bister a potenciál uvádí 3 500. Do francouzské konkurence investoři v roce 2021 investovali dalších 31 milionů eur. O rostoucím trendu jsme přesvědčeni, ale jako průkopníci na českém trhu víme, jak náročná disciplína to je – udržet špičkový servis a kvalitu jídla u tohoto typu bister. Jde o detailní a soustavnou práci, rychlé reakce týmů z provozu, obchodu i marketingu, které neustále hledají inovativní cesty a tvarují službu pro spokojené zákazníky,“ přibližuje Langer.

Udržet špičkový servis a kvalitu chce mimo jiné neustálým hledáním zajímavých gastronomických konceptů, které by rád dostal do FreshPoint lednic. S růstem firmy se také otevírají témata společných výrobních míst a takzvaných dark kitchen konceptů (kuchyň zaměřená ryze na dovážku jídel, pozn. red.), s jejichž pomocí by se dal zkrátit dodavatelský řetězec a maximalizovala by se tím čerstvost pokrmů pro koncové zákazníky. Ambice Jana Langera do dalších let podpořil i loňský růst jeho firmy FreshPoint o 36 procent.

„V roce 2024 se maximálně soustředíme na nárůst počtu obchodních míst společně s prohlubováním podílu hlavních jídel u současných zákazníků. V pětiletém horizontu cílíme na půl miliardy v tržbách a 100 tisíc kusů prodaných hlavních jídel denně. V tomto ohledu koukáme na další vertikály mimo kanceláře, výrobu a logistiku a také po dalších regionech včetně zahraniční,“ uzavírá Jan Langer.