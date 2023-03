Tom Cruise se nebojí ničeho – ve svých nejslavnějších filmech čelil atentátu, biologickým zbraním, jaderné hrozbě i kompletnímu vymýcení světových metropolí. Se vším si jako správný akční hrdina poradil. Teď mu ovšem vystavili stopku medvědi. Pro další pokračování série Mission: Impossible totiž chtěl natáčet letecké scény na norských Špicberkách, ovšem ani takový filmový fenomén nemá stačit na to, aby byl narušen klid tamní fauny.

O tom, že Tom Cruise bere svou roli slavného agenta Ethana Hunta vážně, není pochyb. Dokonce zachází tak daleko, že mnohdy odmítá kaskadéry, kteří by za něj ty nejnebezpečnější kousky natáčeli. Dokonalým příkladem je seskok na motorce ze skály, který by se dal bez větších problémů udělat přes počítač – známý americký herec ale chtěl okusit ten pravý adrenalin, proto se nechal natočit, jak z opravdového útesu sjíždí úplně sám.

Autentické kaskadérské kousky jsou pro Mission: Impossible zkrátka tím hlavním kořením a štáb pro jejich natáčení objíždí celý svět, aby našel ideální podmínky. Teď se chtěl znovu vydat do Norska, respektive na souostroví Špicberky, které se nachází mezi severním pobřežím Norska a severním pólem, s cílem tam natočit několik scén s vrtulníky pro další pokračování série. Norové ale zaujali nekompromisní postoj.

Distributoři z Paramount Pictures ve spolupráci s produkční firmou PolarX zažádali o to, aby jim bylo na Špicberkách dovoleno třicetkrát přistát s helikoptérou v rámci natáčení druhé části dílu Mission: Impossible – Odplata, která by se měla stát vůbec posledním snímkem z této ságy. O jaké konkrétní scény by šlo, se zatím neví, velkou roli by však v těchto kouscích měl mít samotný Cruise, který v helikoptérách obecně rád létá.

Guvernér norského souostroví to ovšem odmítl povolit – a odůvodnil to tím, že se tam úřady snaží „zachovat prakticky nedotčené životní prostředí“, které vyhovuje ledním medvědům, kterých jsou na Špicberkách (včetně výskytů v okolí Barentsova moře) asi tři tisíce, tedy zhruba o tři stovky více než lidských obyvatel. V souvislosti s tím se vyjádřila i norská ministryně kultury Anette Trettebergstuenová, jež PolarX zamítla obvyklé dotace na natáčení.

S trochou nadsázky tak lze říct, že poté, co Cruise nezastavily bombové útoky ani biologické nebo jaderné zbraně, došel až tak daleko, že ho přemohli norští medvědi. „Pokud jde o helikoptéry, hluk a rušení přírody, je to něco, co musíme brát v úvahu. Jde o světovou metropoli ledních medvědů, kteří se teď – v jarním období – probouzejí ze zimního spánku,“ řekl kaskadér Marc Wolff, který s Cruisem už v minulosti na Špicberkách spolupracoval, ale ne v takovém rozsahu, jak bylo v plánu teď. PolarX se proti rozhodnutí odvolalo.

Druhá část filmu Mission: Impossible – Odplata, tedy v pořadí osmý díl, má do kin dorazit 27. června 2024. Ještě před ním ale na stříbrná plátna zamíří jeho první část, která se natáčela už v roce 2020, ale kvůli komplikacím způsobeným pandemií se premiéra odsunula na letošek – je v plánu na 13. července. Podle všeho by mělo jít o poslední filmy série, která se rozjela v roce 1996 a stala se jednou z nejoblíbenějších ve svém žánru.