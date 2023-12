Místo krabic s fakturami digitální účetní. Český startup získal pro svou umělou inteligenci přes 50 milionů

Uložit 0

Karin Fuentesová měla velký sen: nahradit nudnou, stereotypní a nezáživnou lidskou práci strojem. Onou prací je účetnictví. V Česku se mnohdy řeší stohy papírů, řadami šanonů nebo taky účtenkami v krabicích od bot. I tam, kde jsou doklady roztřízené, je ale třeba umět správně přečíst text a do jisté míry ho pochopit, aby jednotlivé položky bylo možné správně zaúčtovat. Je nutné vědět, kdo fakturu vydává, jaký je variabilní symbol, jaké znaky reprezentují částku i kam mají peníze směřovat. Svou misi přetváří Fuentesová ve startupu Digitoo v zajímavý byznys. Hlásí teď novou investici, jejíž přehled přinášíme.

Zainvestovaný startup: Digitoo

Kdo investuje: Reflex Capital jako hlavní investor, přidávají se i stávající.

Kolik: Celkem 2,3 milionu eur, tedy v aktuálním přepočtu přes 56 milionů korun. Z toho 1,2 milionu eur vložil fond Reflex Capital. V předchozích kolech už startup získal v přepočtu zhruba 23,5 milionu a později 27 milionů korun od fondů Kaya VC a N1 a od investorů z VC fondu pod taktovkou Crowdberry.

Co startup dělá: Startup Digitoo chce vytvořit digitální účetní s umělou inteligencí, aby ti lidští nemuseli vykonávat stereotypní práci. Systém dokáže rozpoznat informace z papírů, typově třeba ze souborů PDF, JPG, TIFF či PNG, ale i řady dalších, údaje z nich pak sám vepíše do správných digitálních „okének“ v účetním systému. Pozná a v přeneseném smyslu chápe, o čem se vlastně na faktuře píše, takže dokáže položky správně přiřadit ke kódům, kterými se mají v účetnictví vybavit. To, co lidem může zabrat desítky minut, stroj zvládne za řádově vteřiny. Podle zakladatelky Karin Fuentesové technologie Digitoo položky skutečně třídí a funguje podobně jako lidská mysl. Rozpozná několik jazyků a na webu proklamuje přesnost 97 procent.

Jak je startup velký: Podle zakladatelky zpracovává milion faktur. Mezi jeho zákazníky patří například Notino, Direct pojišťovna, Europ Assistance, Footshop či Fakturoid. Finanční výsledky Digitoo nesděluje. Firma nedávno zahájila spolupráci s mezinárodními partnery, včetně nadnárodní korporace SAP. Plánuje mimo jiné integraci s mobilním bankovnictvím Raiffeisenbank, které má umožnit uživatelům skenovat a platit faktury.

Zakladatelka: Karin Fuentesová kdysi pracovala jako účetní, pak si založila vlastní firmu a zaměstnávala jiné účetní. Později významně pomohla s rozvojem umělé inteligence ve startupu Rossum, kde vedla anotační tým kolem 30 lidí.

Sídlo startupu a kde všude působí: Sídlí v Praze, působí i na Slovensku, chystá se do Británie.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: Účetnictví v mnoha firmách stále řeší tužka a papír. Údaje se často přepisují z papírů do počítače a pak zase tisknou a znovu přepisují. Podle Fuentesové je v České republice přes 156 tisíc aktivních malých a středních podniků a velikost trhu dosahuje až 334 milionů eur (bezmála 8,2 miliardy korun). Obecně je takových menších subjektů na trhu 98 procent, avšak na nějakou formu digitalizace v oblasti účetnictví dosáhnou jen ty velké. S digitální účetní, která textu rozumí, má být produkt zajímavý i pro ty menší.

Na co startup plánuje využít investici: Společnost se zaměřuje na expanzi mimo Českou republiku s cílem stát se globálním lídrem v digitálním účetnictví. Nedávno firma zahájila zmíněnou spolupráci s firmou SAP. „SAP si nás vybrala do programu, kam se ze stovek startupů dostaly z Česka pouze dva. Tato spolupráce zahrnuje integraci Digitoo do systémů SAP, což je významný krok pro posílení globální přítomnosti společnosti. Také se nám podařilo získat první klienty ve Velké Británii, kam chceme vstupovat za pár měsíců,” přibližuje Fuentesová. Startup se má rozkročit na dvě nohy, jednou má být specializace na malé a středně velké podniky, druhou pak velké firmy.