Místo nebeských výšin pád do konkurzu. Slovenský AeroMobil končí s vývojem létajícího auta

Málokdo by čekal, že právě Slovensko bude líhní progresivních strojů, které v sobě kombinují letoun a osobní auto. Ještě donedávna u našich sousedů existovaly hned dvě firmy, které se vývojem takového hybridu zabývaly. Starší z nich, AeroMobil, ovšem teď oznámila ukončení činnosti. Důvodem je neschopnost získat nové investory, kteří by pomohli zaplatit dluhy a rozběhnout sériovou výrobu.

Ještě před rokem vše vypadalo velmi nadějně. Společnost odprezentovala letoun ve vzduchu a hlásila stovky objednávek od zájemců. Jenže to nejdůležitější se firmě nedařilo, a to přilákat investory. Po dvanácti letech vývoje tak byli zástupci společnosti nuceni celý projekt ukončit a AeroMobil poslat do konkurzu.

Důvodem je podle firmy právě nezdar při shánění nových investorů, jejichž finance měly firmě pomoci rozjet sériovou výrobu automobilu. Zároveň měly umořit dluhy, které společnost nadělala během náročného vývoje stroje, jehož pořizovací částka měla činit nejméně 33 milionů korun.

AeroMobilu přitom byla v roce 2015 schválena pobídka ze strany slovenské vlády ve výši šesti milionů eur, s ohledem na dnešní kurz přibližně 142 milionů korun, a od investorů měla firma během let získat dalších přibližně 25 milionů eur, tedy bezmála 600 milionů korun.

AeroMobil však nyní měl vyčerpat veškeré možnosti dalšího navýšení svého kapitálu, a tak byl nucen podat návrh na konkurz. Veškeré prostředky byly vynaloženy na vývoj tří generací prototypů, ke kterým se pojilo čtrnáct registrovaných patentů.

Slovenské naděje na produkci létajícího vozu však stále žije. Po svém angažmá právě v končícím AeroMobilu založil vlastní společnost vyvíjející takový typ stroje vynálezce a designér Štefan Klein. Jeho AirCar si taktéž prošel fází letových testů, které ukázaly potenciál vozu.

V minulém roce se navíc firmě podařilo získat potřebnou certifikaci pro letovou způsobilost, což letounu otevřelo pomyslnou nebeskou bránu, ale také cestu k zákazníkům. Klein a jeho tým mají v plánu nabízet AirCar za třináct až devadenáct milionů korun.