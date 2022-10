Místo operace. Černý magnetický sliz by mohl pomáhat s omylem spolknutými předměty

Na drobky je nejlepší plastelína. Na cizí předměty v těle, zdá se, jakbysmet. Hmota, která má pomoci sbírat v těle předměty, co do něj nepatří, už byla přirovnána k Flubberovi, zelenému slizu ze stejnojmenného filmu s Robinem Williamsem. Anebo k marvelovce Venom, ve které se to zase doslova hemžilo podivnou černou látkou. I nová pomůcka je takový černý sliz. V budoucnu by mohl předejít invazivním operacím.

Malý robot skutečně připomíná sliz, který jakoby vypadl z plastové krabičky, po které nejedno oko malého raubíře pokukovalo v hračkářstvích. Tentokrát ale o žádnou hračku nejde. Robot je elastická hmota, kterou tvoří polyvinylalkohol a magnetické částice.

Díky tomu je možné ho postrkávat pomocí vnějších magnetů po lidském těle a posbírat tam vše nežádoucí. Třeba spolknutou kostičku lega. Podobné případy většinou končí jako veselá historka z dětských let, zvlášť pokud jde o nějakou vypečenou figurku. Pokud ovšem člověk spolkne třeba baterii, může ho to stát i život.

Předmětů, které člověk dostane do těla omylem, je celá řada. Umějí udělat větší či menší neplechu, robot by měl předejít tomu, aby se v případě větší neplechy museli doktoři uchýlit k operaci.

Robot se nyní ovládá zvenčí, do budoucna by ale vědci chtěli, aby se dokázal po těle pohybovat sám. Kromě toho, že se umí přemísťovat, zvládne díky své konzistenci také dokonale měnit tvar. Takže dokáže projít i velmi úzkými cestičkami a titěrnými místy v těle.

„Sliz můžete natáhnout do takové míry, že se chová jako kapalina. A pak s ním můžete manipulovat tak, aby sebral předmět jako chobotnice a nesl ho,“ popsal pro časopis New Scientist jeden z vědců z Čínské univerzity v Hongkongu, kde unikátního robota vynalezli.

Chňapnutý předmět sliz jednoduše vynese z těla ven, ostatně letos se díky němu vědcům podařilo odstranit z modelu žaludku baterii, vyzkoušeli s ním také uchopit a přemístit kus drátu. Zásadní zrovna tak je, že se dostane i tam, kam by se lékaři nedostali endoskopicky. A výhoda je i v tom, že dokáže unést i tak malé částice, jako jsou například drobky chleba. Stačí přitom, aby pacient malého robota spolkl.

Kromě toho, že se sliz dokáže perfektně přizpůsobovat, se dovede také sám opravit. „Pokud ho rozříznete, můžete využít magnetismu a obnovit ho do původního stavu,“ popisují vědci. Jde zároveň o velmi levný vynález. Litrovou sklenici slizu lze podle Čínské univerzity pořídit za pár desítek amerických dolarů.

Výzkumníci pojmenovali nového pomocníka Slimebot, jde o složeninu slov slime, tedy sliz, a robot. Doufají, že v budoucnu by kromě lidského těla mohl pomáhat i jinde. Třeba v místech, kde je potřeba něco spojit a zároveň je to pro člověka nebezpečné.