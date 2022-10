Fryc, Bartoš, Hammer, Havrlant. Byznysová elita podporuje špičkové vědce, rozdá mezi ně miliony

Je to trochu jako procházka po jménech první byznysové ligy. Seznam mecenášů Nadačního fondu Neuron čítá nejznámější a nejvlivnější jména tuzemské podnikatelské scény a postupně na něm převládají zástupci mladší generace, kteří si své jmění vybudovali s pomocí jedniček a nul. A stejně dobře se čtou jména těch, které nadace oceňuje. Noví laureáti budou známí v neděli 16. října.

Neuron má byznysovou DNA, protože už v době jeho vzniku v roce 2013 byl jeho spoluzakladatelem člen finanční skupiny RSJ a miliardář Karel Janeček. Ten se v průběhu času sice ze struktur organizace stáhl, nicméně místo něj se v Neuronu objevilo několik jeho blízkých z firemní sféry, třeba další spolumajitelé RSJ Václav Dejčmar a Libor Winkler. Přidali se také spoluzakladatel Avastu Eduard Kučera nebo šéf Jablotronu Dalibor Dědek. Spoluzakladatelkou a dlouhodobou hybatelkou nadace je pak Monika Vondráková ze společnosti Abra Software.

Za dobu své existence Neuron rozdal mezi vědce přes 110 milionů korun. Rozdělili si je jak zavedení a zkušení badatelé, tak mladé akademické naděje. Takovou finanční velkorysost umožnilo to, že mezi podporovatele nadace se postupně zařadila nová byznysová jména, a to především z technologické komunity.

Jedním z nich je podle magazínu Forbes nejúspěšnější startupový investor Evropy Jan Hammer z fondu Index Ventures, který vložil peníze třeba do Rohlíku Tomáše Čupra. „V mé profesi investora hledám the next big thing, tedy inovaci, která bude mít pozitivní dopad na svět kolem nás. Akademická věda má stejnou ambici a startupy, se kterými pracuji, často čerpají z výzkumu a inovací, o které se zasloužila vědecká komunita,“ řekl Hammer pro CzechCrunch.

A ke svým motivacím pro sponzorství ještě dodal: „Protože cesta k inovacím je nepředvídatelná, dlouhodobá, ale v prospěch všech, je ji potřeba podporovat a Neuron to již úspěšně dělá skoro deset let.“

Spoluzakladatel internetového obchodu Mall.cz Ondřej Fryc, který patří se svým fondem Reflex Capital k nejzkušenějším českým investorům do startupů, zase připomíná, že financování vědců je daleko za optimálním stavem: „Nadace Neuron podporuje české vědce, kteří jsou často závislí na nepříliš štědrých státních grantech a dotacích. Soudím, že větší finance do české vědy jsou potřeba a mohou mít systémový, pákový dopad. Proto podporuji i Nadační fond Neuron.“

A Fryc s Hammerem nejsou sami, z mladší generace technologických lídrů jsou mezi mecenáši Neuronu ještě třeba Ondřej Bartoš z investičního fondu Credo Ventures, zakladatel internetové investiční skupiny Rockaway Jakub Havrlant nebo česko-americká podnikatelka a vědkyně Barbora Paldus.

Elitní jména přitom nejsou jen mezi mecenáši, ale i v odborných komisích, které posuzují, kdo by měl výroční ceny dostat. V chemické sekci sedí například profesor Jan Konvalinka, v lékařské mimo jiné Bohdan Pomahač, který provedl první transplantaci tváře v USA a sám je laureátem cen Neuron, v biologii Erik De Clercq, belgický profesor a spolupracovník geniálního českého biochemika Antonína Holého, v počítačových vědách zase průkopník samořiditelných technologií Jiří Matas z ČVUT.

Mezi oceněnými laureáty jsou už desítky odborníků, mezi nimi třeba expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov, Helena Fulková, která proslula tím, že naklonovala křečky, nebo úspěšný ekonom Filip Matějka. Neuron ceny rozdává jak za mimořádný přínos v jednotlivých kategoriích, tak za přínos světové vědě a také pro mladé badatelské naděje, takzvané ceny Neuron Impuls. Nadace ale podporuje také vědecké expedice. Nově oceňuje také projekty za propojení byznysu a vědeckého poznání.

Ceny za rok 2022 se budou rozdávat v neděli 16. října od 19 hodin, večerem bude provázet známý youtuber a moderátor Kovy. CzechCrunch coby partner Nadačního fondu Neuron bude samozřejmě u toho.