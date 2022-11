Místo rezavé bílá. Železničnímu mostu přes Vltavu zůstanou jen pilíře, zbytek bude nový

Po železničním mostě na Výtoni se jezdilo už od roku 1872. Jako ten současný ale nevypadal. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století ho totiž nahradil nový. Ten už ale také zestárnul, a tak musí přijít most ještě novější. Za pár let se proto začne psát další etapa přemostění přes Vltavu. V architektonické soutěži uspěla se svým návrhem společnost 2T engineering.

Vltavě v místě Výtoně tak už nebude dominovat typická rezavá barva. Nový most má být bílý. Novinkou budou také tři koleje. Ty byly jednou z podmínek soutěže. Počítá se totiž s tím, že trať mezi Smíchovem a hlavním nádražím, která vede právě i přes železniční most, bude více vytížená. V místě ale zůstane trojice mostních polí a oblouků. To znamená, že si Pražané nebudou muset zvykat na novou siluetu.

Vše zůstane stejné také pro chodce a cyklisty. Ti budou moci přejít po obou stranách. Zato cestující by u Výtoně měli získat novou zastávku, aby mohli přestoupit na tramvaj. Ta bude s největší pravděpodobností na samotném mostě.

Námitky proti takovému umístění mají dlouhodobě památkáři, zastávka ale nakonec nejspíš projde i přes ně. Počítá se totiž pouze se subtilními přístřešky, které by neměly vzhled mostu narušovat. Pod mostem přibudou také obchody.

Foto: Správa železnic Pilíře mostu zůstanou stejné, stejně tak i panorama

Správa železnic by měla vypsat soutěž na zhotovitele nového mostu v roce 2025. O rok později by se mohlo začít stavět. Stavba za zhruba dvě miliardy korun přitom potrvá asi dvacet měsíců. Nový most bude Praha tak pravděpodobně mít v roce 2028.

Vše se děje proto, že ocelová konstrukce současného mostu je ve špatném stavu. Za neopravitelnou ji označil například Kloknerův ústav, který se zabývá stavebními konstrukcemi.

Naopak ministerstvo kultury se v minulosti vyjádřilo tak, že most by se opravit dal. Zda zvolit rekonstrukci nebo novostavbu přitom nebylo v zadání soutěže, někteří architekti tak chtěli opravovat. I proto předcházela výsledku dlouhá diskuze. Ta vedla k mostu novému.

Železobetonová stavba přes Vltavu je ale zároveň památkově chráněná. Konstrukce by proto neměla skončit na smetišti. Naopak se s ní bude pracovat. Kde a jak zatím rozhodnuté není. „Vítězný návrh otevírá cestu k využití stávající mostní konstrukce v jiném umístění a doufám, že tento přesun začne Správa železnic připravovat,“ uvedl končící náměstek pro dopravu z pražského magistrátu Adam Scheinherr.

V porotě soutěže zasedli zástupci Správy železnic, pražského magistrátu a stejně tak i památkáři nebo členové Klubu Za starou Prahu. Soutěž se zaměřila hlavně na navrhované řešení, které o vítězi rozhodovalo z osmdesáti procent. Jen dvacet procent váhy směřovalo k ceně mostu.

Výstavba přemostění si vyžádá uzavírku na trase. Té chce Správa železnic využít i k dalším opravám. Součástí tak bude modernizace trati mezi Smíchovem a hlavním nádražím. Podle Správy železnic je v současné chvíli ve špatném stavu až 75 procent mostu.