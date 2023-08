Mistrovství světa v basketbale vyhráli Češi. Starají se o veškerou zábavu na turnaji ve třech zemích Asie

Ještě v poločase domácí tým vyrovnal na 42:42. A zatímco poslední desetiminutovku mistrovství světa v basketbalu sehrávaly týmy hostitelských Filipín a Dominikánské republiky za vydatného povzbuzování natěšených diváků, Češi přihlíželi svému vlastnímu zápasu. Dvě české agentury se totiž od začátku světového turnaje starají o diváckou show ve všech halách šampionátu, který se odehrává na Filipínách, v Japonsku a Indonésii. A to včetně té vůbec největší, jíž je Philippine Arena v Manile.

Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) si pro takzvanou game experience, neboli diváckou zábavu, která koření už tak pozoruhodné výkony na palubovkách, vybrala agentury Go4Gold a Livebros. Ty se starají o to, aby se během utkání nikdo ani minutu nenudil. Go4Gold má na starosti obsah na všech obrazovkách a displejích v aréně.

V minulosti společnost spektakulárně ukázala, že dovede diváky v hledišti zabavit a informovat i skrze samotnou palubovku. Livebros se zase na basketbalovém mistrovství starají o vše, co se mimo zápas děje na hrací ploše nebo na tribunách. To všechno dohromady dělá ze zápasu pořádnou show, která patří k neodmyslitelnému koloritu velkolepých her.

„Na mistrovství světa jsme přivezli kolem deseti tisíc souborů s grafikou a animacemi od klasických vizuálů FIBA přes animace k partnerským aktivitám až po animace pro zábavu fanoušků. To vše do pěti různých arén,“ popisuje pro CzechCrunch projektový manažer Go4Gold Marek Herna.

Mistrovství se odehrává na třech stadionech ve filipínské Manile a pak po jednom v indonéské Jakartě a na japonské Okinawě. Obě české agentury budou u všech 92 zápasů, které se na šampionátu odehrají. Ten úvodní byl ale monstrózní. V Manile totiž padl divácký rekord všech vrcholných basketbalových turnajů. Sledovalo ho 38 115 lidí. Dosavadní maximum, 32 616 diváků, bylo z roku 1994 z finále mezi USA a Ruskem v kanadském Torontu.

Foto: Go4Gold Zápasy se odehrávají v halách třech asijských zemí

Pro zcela konkrétní představu, co také české firmy na mistrovství dělají – ve chvíli, kdy se v pauze rozezní Bon Jovi se svým hitem It’s My Life, se na obrazovkách okamžitě objeví text této písně jako v karaoke. Jenomže tady ho díky tomu zpívá přes 38 tisíc diváků. Přeci jen ale bylo na obřím stadionu při úvodním mači domácích pořád ještě místo, do Philippine Areny by se na basketbal vešlo přes 50 tisíc diváků.

Na zábavní program během mistrovství bylo vypsáno výběrové řízení. V červnu byl vítěz vybrán. „Věděli jsme, že jsme outsideři, že to je projekt, který daleko přesahuje naše zkušenosti, ale hodně jsme se do toho zakousli, investovali moře času a chtěli to vyhrát,“ popsal kreativní ředitel Go4Gold Tadeáš Drahorád.

Novému rekordu přitom sekundoval i český moderátor Libor Bouček, kterého si agentury na Filipíny vzaly s sebou. Ten moderoval i rekordní úvodní zápas. „Týden před loňskými Vánocemi jsme s kluky z Livebros a Go4Gold absolvovali výběrové řízení na kompletní doprovodný program MS v basketbalu. Parta českých kluků a holek versus svět,“ popsal Bouček na svém Instagramu těsně před odletem. Kromě něj se o zábavu na Filipínách stará pět týmů. Dohromady jde asi o padesátku lidí.

Někdy nedokážu lidem mimo obor úplně přesně vysvětlit, čemu se věnujeme. Teď už jim místo vysvětlování budu ukazovat tohle video. pic.twitter.com/jK6BXFw7WX — Tadeas Drahorad (@TadeasDrahorad) August 26, 2023

„Je to unikátní příležitost, jak reprezentovat Česko na mezinárodním poli. Potvrzuje to, že jsme v tomto oboru světovým hráčem,“ říká k tomu zakladatel a režisér společnosti Livebros Martin Zahálka. Spolumajitel Go4Gold Aleš Hlavička pak dodává, že pro Mezinárodní basketbalovou federaci je fanouškovský zážitek během turnaje jednou z absolutních priorit.

„To, že jsme byli vybráni, je fantastickým oceněním naší práce během posledních několika let, kdy jsme v tomto segmentu realizovali několik projektů po celé Evropě v různých sportech,“ uvedl Hlavička s tím, že se podíleli na mezinárodních basketbalových a volejbalových turnajích v Polsku, Srbsku i Německu či na florbalovém mistrovství světa ve Švýcarsku. Projekty dělali i pro pražskou Spartu a jsou také za animací v rozšířené realitě pro společnost Škoda na zápase NHL v Praze.

A jak to celé během úvodního večera dopadlo? Domácí Filipíny nakonec podlehly Dominikánské republice. Češi ale slavili vítězství. „Byli jsme u toho. Česká crew se podílela na diváckém rekordu, byla u přivítání prezidenta, řešila last minute změny, koordinovala emoce smutných domácích, akcentovala zásadní momenty. A jako obvykle to celé zlehčila u třetinky filipínské plzně,“ popsal Bouček.

A dodal, že sledoval skupinu mladých lidí z Česka, jak ovládají největší basketbalovou halu světa a dokážou zcela automaticky obstát v mezinárodním společenství na akci, která je pro světovou basketbalovou federaci vrcholem čtyřletého cyklu.

„Viděl jsem českou chytrost, schopnost se přizpůsobit, nějak to vymyslet, nehledění na čas, pracovitost – to vše známe. Ale já najednou viděl i to sebevědomí. Zdravou asertivitu vycházející ze zkušeností a schopností. Přesvědčení o správnosti vlastní cesty,“ doplnil moderátor s tím, že Česko nabídlo export, který by možná málokdo čekal od země, která má těch skutečně vrcholných sportovních akcí poskrovnu.

Mistrovství světa končí 10. září. Do té doby se uděje nesčetně sportovních zážitků, zatímco na obrazovkách se bude odehrávat jedna zábava za druhou. Tak jako to bývá na každém mistrovství. Obě české agentury si ale zapíšou do svých životopisů senzaci.

„Je to pro nás důležitý milník na cestě stát se významným světovým hráčem v oblasti sportovních fanouškovských zážitků a pomáhat tak našim klientům objevovat jejich obchodní a marketingový potenciál a fanouškům zprostředkovávat úplně nové zážitky,“ říká Hlavička.