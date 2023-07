Futuristická palubovka rozsvítila basketbalové mistrovství juniorek. Animace pro ni tvoří česká firma

Rozšířená realita při sportovních televizních přenosech už nějakou dobu nabízí divákům u obrazovek doplňující informace o vývoji utkání. Aby člověk mohl takovou věc zažít, musel se dosud na sport dívat na obrazovce. O doplňující zážitek tak přišli diváci, kteří sedí přímo na tribunách. Na letošním juniorském mistrovství světa basketbalistek ve Španělsku pořadatelé proto pro vyřazovací část turnaje představili speciální palubovku složenou z LED obrazovek a skla, na které diváci přímo v hale vidí statistiky i reklamy. Animace na ni tvoří a vysílá česká firma Go4Gold.

Unikátní kurt, na kterém se odehrává závěrečná část šampionátu v Madridu, vymezuje hrací plochu a ukazuje všechny potřebné čáry. Kromě toho ale umožňuje zobrazení různých grafik a animací. Za technologií stojí německá firma ASB GlassFloor. Produkt s názvem LED Court je složený ze dvou vrstev. Ta na povrchu je z vrstveného skla, keramických materiálů a hliníku. Pod ní jsou obrazovky, díky kterým může pořadatel stisknutím tlačítka změnit design a barvu hřiště, promítat přímo na palubovce videa či herní statistiky nebo reklamy. Funguje prostě jako obří obrazovka.

FIBA, řídící organizace světového basketbalu, technologii už testovala v lize 3×3 Pro League, kde se ve hře tři na tři hraje na jeden koš. Na velké celosvětové akci se nicméně ukazuje poprvé nyní na mistrovství světa ve Španělsku. Palubovku si ve čtvrtfinále vyzkoušely i české juniorské reprezentantky, které v zápase podlehly Američankám.

Naše basketbalistky ale nejsou jedinou českou stopou na turnaji. Tvorbu veškerého obsahu, který se na futuristické palubovce objevuje, má na starosti česká agentura Go4Gold. Firma se nejvíce soustředí na tvorbu show na stadionech, kde vytváří koncepty zábavy pro velkoplošné obrazovky nebo ceremoniály. Tvoří ale i klasický digitální obsah. „Věříme, že tato inovace posune sportovní průmysl o krok dál a přinese nové možnosti pro hráče, partnery i diváky,“ uvádí Tadeáš Drahorád, kreativní a generální ředitel firmy.

„Pokud se technologie osvědčí, je takřka jisté, že ji již brzy uvidíme i na těch největších mezinárodních turnajích asociace FIBA nebo při utkáních zámořské NBA. Nejlepší basketbalová liga světa už dnes o zmiňovanou technologii jeví zájem,“ říká Marek Herna, který se v Go4Gold stará o marketing. Ve firmě si tvorbu animací po rozšířenou realitu při ostře sledované sportovní akci vyzkoušeli i vloni na podzim, kdy do pražské O2 areny dorazila americká hokejová NHL. Tehdy divákům u obrazovek předvedli třeba honičku maskotů zámořských týmů.

Technologii LED Court mohou kromě fanoušků využívat i sportovci třeba k interaktivnějšímu tréninku. Koučové mohou na tabletu malovat herní situace či signály, podobně jak to běžně dělají s tabulkou a fixem v ruce. Kresba se díky technologii rozsvítí přímo na palubovce. „Při tréninku střelby si třeba můžete označit místo, odkud máte střílet,“ vysvětlil pro Sports Business Journal Bart Prinssen, který ve FIBA vede oddělení schvalující použití nového vybavení.

A basketball court… made of glass? 👀

Players got a taste of new LED Glass Floor at the #FIBAU19 and…

They are LOVING it 😍 pic.twitter.com/0iF4tWprUh

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 21, 2023