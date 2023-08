Móda je tvrdý byznys, ne jen zábava. Návrhář Lukáš Macháček má tajnou zbraň na únavu

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Lukáš Macháček, módní návrhář, který obléká i známé české osobnosti a zároveň nabízí své služby jako stylista, například pro finále soutěže Elite Model Look. Co nosí během běžných dní? Jaké tenisky má nejraději? A co považuje za svůj vychytaný lifehack, který mu pomáhá překonávat únavu?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Spíše později. Mezi jedenáctou a jednou ráno. Vstávám mezi osmou a devátou, nejraději ale vstávám až po dvanácté. A když je to kvůli práci nutné, vstanu i ve čtyři ráno.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

WhatsApp kvůli práci.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Na telefonu, kde používám klasický telefon, WhatsApp & e-mail.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Černé tričko, mikina a černé kalhoty. Boty momentálně Dior B23 High-Top.

Foto: Archiv Lukáše Macháčka Módní návrhář Lukáš Macháček

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Klíče, peněženka, diář, nabíječka & sluchátka.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Hroznový cukr v tabletách do pusy. Když nestíháte kafe, únava atd., lup ho do pusy – a jedete dál!

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Seriál Halston na Netflixu, aby lidi pochopili, že i móda je tvrdý byznys, ne jen zábava zadarmo a pro srandu králíkům.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Já to mám nahodilé. V průběhu času se můj playlist dost mění. Obecně ráno si pouštím klidnou pohodovou instrumentálku a během dne pecky, co mě zrovna baví napříč žánry.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Kamkoliv, kde není signál!

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Novou telku od Samsungu.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Většinou partnerský.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Stůl Jana Punčocháře.

Jak jste si vydělal první peníze?

Prodejem svých obrázků formou výstavy své rodině během nedělních návštěv. Za 10 korun jeden.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Žádná. Podivný věci, se kterými nejsem ztotožněný a nepostavím se za ně, si platit nenechám.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Užívej si ještě víc!

Investujete?

Investují do kvalitního a nestárnoucího šatníku, zážitků a jídla. Krypto je mimo můj rajón.

Nejlepší byznysová rada, kterou jste kdy dostal?

Ber si zálohy!

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Totální změna data svatby nevěsty. Usmívám se, ale stále je mi hanba.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Odstěhovat se do Prahy.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Přátele a rodina. Protože jsem s nimi sám sebou.