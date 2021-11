Karolína Kurková v reklamě na About You

Německé e-shopy s módou ukazují svou sílu v celoevropském měřítku. Vedle berlínského Zalanda totiž roste i hamburské About You, které už třetím rokem funguje také v Česku, v červnu vstoupilo na burzu a za poslední kvartál zvýšilo své tržby o téměř 138 milionů eur v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Zároveň ale prohloubilo svou provozní ztrátu.

Nakupování módy online v posledním zhruba roce a půl znatelně podpořila různá protipandemická opatření – kvůli uzavřeným kamenným obchodům lidé zkrátka neměli jinou možnost než oblečení pořizovat na internetu. A byť jsou ty nejhorší měsíce už minulostí, zvýšená poptávka po online nakupování stále převládá. Potvrzuje to i německý e-shop About You.

Jeden z velkých evropských hráčů na módním poli za druhé čtvrtletí letošního fiskálního roku, které skončilo 31. srpna, utržil téměř 396 milionů eur (bezmála deset miliard korun). Ve srovnání se stejným kvartálem loňského roku tak na tržbách zaznamenal o zhruba polovinu více – tehdy se vyhouply na hranici 258 milionů eur. Největší podíl na této sumě měl region DACH, kam spadá Německo, Rakousko a Švýcarsko.

Růst tržeb německého e-shopu je zapříčiněn především aktivnějšími spolupracemi v segmentu B2B (business-to-business), v rámci nichž navazuje partnerství s různými firmami. Pomocí nich pak nejen vylepšuje svou technologickou infrastrukturu, ale také pomáhá značkám a maloobchodníkům lépe škálovat jejich obchodní činnost. To dělá například prostřednictvím nové služby Scayle.

V budování byznysu About You je klíčová také expanze, což e-shop potvrzuje nedávným rozšířením i do Řecka, Itálie a Portugalska, a to v rámci svého důrazu na expandování napříč jižní Evropou. Aktuálně působí německý módní obr v šestadvaceti evropských zemích, mezi kterými nechybí ani Česko – sem vstoupilo v roce 2019 a ve své kategorii konkuruje především Zalandu.

Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku nicméně About You prohloubilo svou provozní ztrátu vyjádřenou ukazatelem EBITDA, a to z 12,9 milionu eur na 13,1 milionu eur (330 milionů korun). To je přisuzováno i vyšším investicím do svého byznysu jako takovému. Po stránce uživatelské interakce a počtu objednávek ale může být About You spokojené.

V meziročním srovnání se mu zvýšil počet aktivních zákazníků na 9,7 milionu, přičemž počet objednávek dosáhl úrovně 28 milionů, což je o necelých devět milionů více. Oproti Zalandu nicméně About You ztrácí, jeho dost možná největší konkurent za minulý kvartál odeslal přes skoro 56 milionů objednávek s celkovou hodnotou zboží přes tři miliardy eur.