Monstrum, jež vzniklo v nejstřeženější místnosti. Jak Apple Vision Pro dostaly Tima Cooka na Měsíc

Dovnitř se dostane jen hrstka vyvolených, protože jde o jedno z nejstřeženějších míst, jaké Apple kdy vybudoval. Něco jako proslulá Area 51, jen neuchovává tajemství o UFO, ale o revolučních zařízeních, která se nakonec ani nemusí dostat na povrch světa. Skládací iPhony, MacBooky s odnímatelnými klávesnicemi, ale také brýle, které mohou nastartovat novou éru Applu. I ty v laboratoři na původní adrese sídla firmy, na známé Infinite Loop v kalifornském Cupertinu, vznikly. Dávno předtím, než se o nich vůbec začalo spekulovat. A Tim Cook byl u toho.

Řeč je o Apple Vision Pro, jablečném headsetu pro virtuální a rozšířenou realitu, o kterém se teď mluví jako o největší technologické vychytávce současnosti. Cesta brýlí od Applu ale začala už zřejmě před osmi lety, okolo roku 2016, kdy si je šéf firmy Tim Cook byl poprvé vyzkoušet právě v prostoru, který je chráněn několika bezpečnostními dveřmi a do něhož se nikdo z řadových zaměstnanců Applu nedostane. Tehdy ale prototyp zdaleka nevypadal jako brýle.

„Tentokrát nešlo o něco, co byste mohli mít na sobě. Ani náhodou se to nedalo nosit,“ říká Cook v rozhovoru pro server Vanity Fair. První, reálný nástřel dnešních Apple Vision Pro působil podle nástupce Steva Jobse jako „monstrum“, jako nějaký „aparát“. Vypadal jako krabice se šesticí obrazovek navrstvených na sobě – a všude trčely kamery. Velké větráky, které hlasitě šuměly, myšlence kompaktnějšího zařízení také nepřidávaly.

Z přístroje navíc vycházely kabely, které se vinuly po podlaze, dokonce se táhly až do další místnosti, kde byly připojeny k superpočítači. Co ale bylo důležité, zařízení fungovalo. A Cooka dostalo na Měsíc, odkud ve virtuální realitě pozoroval Zemi – a sekundovaly mu záběry astronautů Buzze Aldrina a Neila Armstronga. V ten moment se šéf Applu dostal do prostředí, které se stalo předzvěstí toho, co za několik následujících let dorazí na trh.

Foto: Apple Šéf Applu Tim Cook a brýle Apple Vision Pro

Vize budoucnosti jsou pro technologické firmy jako Apple klíčové, potřebují být několik kroků napřed – a často věnovat miliony a miliony dolarů na výzkum a vývoj, který se nemusí setkat s úspěchem. „Už roky jsem věděl, že se sem dostaneme,“ zmínil Cook a odkazuje na nedávný příchod Apple Vision Pro. „Nevěděl jsem, kdy to bude, ale byl jsem si jistý, že sem přijdeme,“ dodává. A brýle se skutečně dostaly do stavu, kdy jsou nositelné, ačkoliv…

Je to teprve pár týdnů, co si Apple Vision Pro mohou koupit i běžní uživatelé. I když jsou zatím dostupné pouze pro americký trh, i my jsme měli možnost si s nimi chvíli hrát. A musíme dát zčásti zapravdu těm, kteří podotýkají, že jsou o něco těžší, než by bylo zdrávo. Hmotnost činí okolo šesti set gramů, což se při delším používání projeví. Do toho kabel a externí baterie… Ještě zkrátka nejsou ve fázi, kdy by se dalo mluvit o „dokonalém nositelném produktu“.

Jako bychom sáhli do budoucnosti, kterou si teď nasazujete na obličej.

Pokrok ve fázi od funkčního prototypu po dnešní podobu ale je výrazný. Ostatně jakési zmenšování má Apple hluboce zakořeněné ve svém DNA – a ústřední roli měl v této posedlosti Steve Jobs, který věřil, že každé zařízení může být menší. A když mu inženýři říkali, že menší už být nemůže, vhodil ho do akvária a poukázal na bublinky, které se z něj linuly, když se potápělo. „Vidíte ty vzduchové bubliny? To znamená, že ho můžete udělat ještě menší,“ říkával.

„Nemohli jsme udělat nic pro to, aby bylo zařízení lehčí nebo menší. Máte tu čip M2, čip R1, téměř nulovou latenci, pět tisíc patentů, přes sedm let vývoje,“ uvádí pro Vanity Fair viceprezident průmyslového designu v Applu Richard Howarth. Poukazuje hlavně na to, co brýle dokážou zobrazovat, přičemž právě kvalita promítaného obsahu je jednou z věcí, která uživatele baví nejvíce. Včetně režiséra Avatarů Jamese Camerona.

„Je to ekvivalent rozlišení televize o sedmdesáti pěti palcích do každé oční bulvy, tudíž dvacet tři milionů pixelů,“ popisuje sám Cameron a pro představu uvádí, že průměrná televize o rozlišení 4K má asi osm milionů pixelů. „Myslím, že Apple Vision Pro nejsou evoluční. Jsou totiž revoluční,“ dodává. Apple teď ale bude muset přemýšlet nad tím, jak zařízení v přepočtu za zhruba osmdesát tisíc korun dále vylepšovat – a dostávat k lidem.

„Děláme to tak, že se pro něco nadchneme a pak začneme tahat za nitky a sledujeme, kam nás to zavede. Ano, máme plány a tak dále. A ano, máme definitivní názor. Ale hodně z toho je také zkoumání a zjišťování. Někdy se body spojí. A dovedou vás na místo, které jste nečekali,“ zmiňuje Cook, který si na Apple Vision Pro mimo jiné chválí promítání filmů a také aplikaci pro meditování.

Fun fact na závěr? Zhruba ve stejném roce předpověděli příchod velmi podobných brýlí pro virtuální a rozšířenou realitu i Simpsonovi.