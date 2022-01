O českých designérských ručičkách bylo ve světě znovu slyšet, a to rovnou v rámci prestižních cen Good Design Awards, které již přes sedmdesát let vybírají ty nejlepší návrhy v oblasti produktového designu. Dvě ocenění si z nich odnáší česká společnost mmcité, která odbornou porotu zaujala svým stojanem na kola a venkovní lavičkou.

Pro mmcité jsou produkty určené pro zlepšení života ve městech posláním, kterému se firma z Bílovic na Uherskohradišťsku věnuje už od roku 1993. Její návrhy spadají do škatulky takzvaného městského mobiliáře, tedy věcí, na které běžně narážíme při procházkách městem. Designéři se jim však snaží dávat punc minimalismu a stylu.

Vnímají to i poroty jedněch z nejprestižnějších designových soutěží planety. Například v roce 2019 vyhrálo mmcité cenu Red Dot za svůj městský sedací systém Pixel, aby o rok později obdrželo tu stejnou poctu, akorát za multifunkční lavičku Manta. Teď si tým v čele se spoluzakladatelem Davidem Karáskem připisuje další zajímavou cenu.

V soutěži Good Design Awards, která od roku 1950 každoročně oceňuje originální produktové designy, získalo mmcité cenu za dva návrhy. Jedním z nich je městská lavička s označením Emau, již byste od typických laviček, nacházejících se v každém parku, nejspíš jen stěží rozeznali. Možná i proto, že je inspirována „minulostí“.

Městská lavička Foto: mmcité

„Je to zcela současná lavička inspirovaná odkazem z minulosti. Promyšleně odlehčená boční silueta našla inspiraci v brutalistické architektuře šedesátých let, která přiznává nosné prvky při současném rozvinutí modelace. Průběžný pás dřevěných lamel spojuje sedák a opěradlo do jednoho elegantního celku,“ popisují designéři David Karásek a Viktor Šašinka na webu firmy.

Druhou cenu obdrželo mmcité za o něco méně tradiční návrh, a sice stojan na kola pod názvem Elk, který na první pohled jako stojan příliš nevypadá. A právě to byl cíl. Jak designéři popisují, chtěli jej vyladit spíše do stylu „sochy“, jež by doplňovala jak historickou architekturu v centrech městech, tak moderní linky budov v okrajových městských částech.

„Nekonečná linie základního tvaru, obohacená o zesilující křivky, vytváří naprosto funkční stojan estetických kvalit, které nejsou na trhu běžné. Unikátní koncepce stojanu pro tři kola umožňuje vytvářet zajímavé kompozice pro parkování více kol. Čistý vzhled a měkké, neagresivní tvarování usnadňuje jeho zakomponování do jakéhokoliv typu projektu,“ píše se k návrhu, za kterým stojí Karásek spolu s ateliérem Herrmann&Coufal.

Ve stejných bílovických dílnách, kde svůj městský mobiliář tvoří mmcité, vychází ale i jiné oceňované produkty, a to pod značkou Egoé. Designové experty totiž předloni zaujaly sjezdové lyže i kempingová autovestavba, což značce zaměřující se i na venkovní nábytek pomohlo k větší relevanci ve světě i loňskému obratu okolo 70 milionů korun.