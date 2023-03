Možná nejsou sexy, ale průmyslové haly jedou. Fond miliardářů z Accolade loni vynesl skoro 10 %

Investiční fond, který spadá pod známou a ambiciózní skupinu Accolade, se v závěru loňského roku rozrostl o dva průmyslové parky na jihu Polska u měst Čenstochová a Lehnice a celkově tak překonal 1,5 milionu metrů čtverečních industriální plochy, které má ve svém majetku. Jeho hodnota také překonala 1,5, ovšem miliardy eur. Majitelé skupiny Milan Kratina a Zdeněk Šoustal si zároveň za loňský rok se svými manažery připsali velmi solidní výnosnost fondu.

Skupinu Accolade, pod niž patří například brněnské letiště Tuřany a celkem pět desítek průmyslových parků v Česku, Polsku či ve Španělsku, založili Milan Kratina se Zdeňkem Šoustalem v roce 2011. Accolade Industrial Fund, což je spřízněný fond kvalifikovaných investorů, vznikl o tři roky později – a dosud přilákal na tři tisíce investorů, minimální výše vkladu je 75 tisíc eur, tedy 1,8 milionu korun. Za loňský rok vykázal výnos na úrovni 9,33 procenta v eurech, respektive 8,49 procenta v korunách, rozdíl je daný především pohybem kurzu.

Většina investorů, kteří historicky do fondu poslali peníze, byli institucionální investoři. „Ruku v ruce s růstem velikosti fondu, který dnes patří mezi největší ve střední Evropě, roste dlouhodobě i počet investorů, a to jak fyzických osob, mezi kterými máme vedle některých velkých jmen i množství podnikatelů, manažerů, právníků nebo třeba lékařů, tak i institucionálních investorů. V roce 2022 byl podíl fyzických osob 12,5 procenta a očekáváme, že jejich podíl poroste,“ řekl pro CzechCrunch Milan Kratina, jehož časopis Forbes řadí s majetkem 16,6 miliardy korun na 23. místo mezi nejbohatšími lidmi v Česku.

V portfoliu fondu je aktuálně 29 parků s plochou přesahující 1,5 milionu metrů čtverečních průmyslové plochy. Hodnota těchto nemovitostí, z nichž skupina loni na nájemném inkasovala přes 80 milionů eur, tedy téměř dvě miliardy korun, je podle Kratiny 1,5 miliardy eur, v přepočtu 33 miliard korun. „Věříme, že během dvanácti měsíců vzroste hodnota portfolia na nejméně dvě miliardy eur,“ dodal Kratina.

Fond Accolade Industrial Fund a jeho portfolio představují jen výseč – byť podstatnou – celé skupiny Accolade. Do té patří kromě zmíněného brněnského letiště a dalších průmyslových parků, jako je třeba areál Amazonu v Kojetíně, také projekt polygonu, kde by se měly testovat autonomní vozy, nebo podíly ve společnostech, jež nakládají s vodou a plynem.

Kratina, který patřil k výrazným podporovatelům kampaně prezidenta Petra Pavla a zároveň se angažuje i ve fotbalové komunitě, připouští, že situace na investičním trhu je složitá: „Na jedné straně vidíme přístup, řekněme, pragmatického investora, který využívá více krátkodobých trendů na trhu. Na druhou stranu je tu ale velká část těch, kteří sledují své investice v horizontu delší budoucnosti a myslí třeba i na zajištění na stáří. Právě pro tuto druhou skupinu je produkt fondu Accolade vhodnější. Od začátku uvádíme předpokládaný výnos sedm procent ročně. I během osmého roku existence fondu se nám to podařilo překonat.“

Když hovoří o tom, jak portfolio Accolade bude růst a jak ze skupiny buduje evropský projekt se silným důrazem na udržitelnost, jež je i v sektoru průmyslových nemovitostí čím dál důležitějším tématem, neznamená to nutně expanzi do dalších zemí. Aktuálně společnost působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, v Německu, v Holandsku a ve Španělsku a tak to nejspíš ještě nějakou dobu i zůstane a spíš se bude rozrůstat uvnitř trhů, kde už působí.

Přečtěte si takéAccolade, STRV a Zoot patří mezi nejrychleji rostoucí firmy v Evropě, za tři roky vyrostly o stovky procent

„Naším cílem je být skutečně evropským fondem. Věříme trhům, které jsou energeticky nezávislé nebo mají jiné zdroje, což je třeba případ Španělska. To zároveň disponuje skvělými dálnicemi, železnicemi, vzdělávacím systémem i dostupnou pracovní silou, a navíc je také nejdále od Ruska. Do budoucna tu určitě plánujeme výrazně růst,“ řekl Kratina pro CzechCrunch.

A ještě doplnil: „Naším cílem v tuto chvíli ale není rozšiřovat portfolio fondu do co největšího počtu evropských států, ale spíše ho vhodně geograficky diverzifikovat a efektivně spravovat. Určitě do budoucna rozšíříme počet státu, ve kterých bude mít fond své nemovitosti, ale chceme to dělat s rozmyslem. Naším největším trhem tak ještě nějakou dobu určitě bude Polsko a Česká republika. Zároveň je ale velká část těchto parků situována na hranicích s Německem.“