Mrká, nabije dům a dojede z Prahy do Brna a zpět. Volvo ukázalo nový elektrický kolos pro sedm lidí

Vyrábět dnes auto, které by jen dobře vypadalo a pohodlně svezlo svou posádku, je… No, přiznejme si to – je to málo. Je to úplná samozřejmost. Zvlášť když jste prémiový výrobce ze Švédska, tedy země, která stojí na čele udržitelného, bezuhlíkového pelotonu. Nová vlajková loď Volva pod označením EX90 přesně toto dokládá. Hodně sice připomíná dosavadní luxusní SUV XC90, jenže na rozdíl od něj vám klidně rozsvítí celý dům ze své baterie, poradí, kdy máte zapnout pračku, a šibalsky u toho na vás mrkne.

Volvo má cíl, že do roku 2030 bude vyrábět výhradně elektromobily a že se do roku 2040 stane uhlíkově neutrální firmou. S novinkou EX90 pak zahajuje produkční ofenzivu, protože každý rok prý představí jeden nový, čistě elektrický model. Ten už sice jeden v nabídce má, a to městské SUV označené XC40 Recharge, to se ovšem na start nové strategie nehodí, protože jde o elektrifikovanou verzi klasického auta. EX90 už naopak stojí na zcela nové elektromobilní platformě.

Na druhou stranu výraznou podobu s XC90 nelze přehlédnout, tvarové a designové linie jsou jasně rozpoznatelné. Odlišná je záď s jinak strukturovanými, hravějšími svítilnami a pak samozřejmě příď s kompaktní, vyplněnou maskou, protože elektromotor – na rozdíl od toho konvenčního – nepotřebuje chlazení a přívod vzduchu. A jiná jsou i světla, která sestávají, podobně jako u Hyundai Ioniq 5, z LED kostek. A umí mrkat. Maska auta docela dost připomíná tvář robota nebo Iron Mana.

To hlavní se ovšem skrývá uvnitř. Volvo vždy hodně sázelo na bezpečnost, proto hraje prim také v EX90. Vůz je vybavený šestnácti ultrazvukovými senzory, osmi kamerami a pěti radary, nad čelním sklem pak sedí dokonce systém LIDAR, který monitoruje dění před autem a je schopný „číst“ i ve tmě až do vzdálenosti 250 metrů. Auto s pomocí této technologické sady neustále kontroluje, co se děje v jeho okolí. Ovšem i co se děje uvnitř, protože pár kamer sleduje interiér a vyhodnocuje například i zdravotní stav řidiče.

„Tento den znamená novou éru,“ pozdravil šéf Volva Jim Rowen diváky během online premiéry vozu. Tím měl na mysli hlavně to, že s novým korábem se Volvo naplno vydává cestou elektrifikace. Hodně mluvil také o tom, kolik recyklovaných a zelených materiálů se na výrobu vozů v továrnách ve Spojených státech a Číně bude používat: „EX90 obsahuje přibližně 15 procent recyklované oceli, 25 procent recyklovaného hliníku a také 48 kilogramů recyklovaných plastů a materiálů biologického původu.“

Foto: Volvo Cars Volvo EX90

Uživatelsky klíčové hodnoty byly nicméně jiné: Jak to bude jezdit? Nad podvozkem EX90 sedí mohutná baterie o kapacitě 111 kWh. To je opravdu hodně, protože například průměrná domácí fotovoltaická elektrárna, kterou si dnes na své střechy instalují tisíce rodin, má výkon někde kolem 7 kWh. A domácí baterie, které pak visí v garážích a ukládají se do nich přebytky elektřiny, mají 12 kWh. Právě proto Volvo tolik zdůrazňuje, že EX90 je vybavené technologií obousměrného nabíjení, takže teoreticky dokáže pohánět celý dům (kapacitně to bez problémů utáhne).

Jen je to ještě hudba vzdálenější budoucnosti – samo Volvo plánuje nabízet na některých trzích i celé domácí instalace včetně ovládání domácí spotřeby prostřednictvím speciální aplikace této automobilky. Švédská značka ale není jediná a ani první, kdo s autem, které je připravené fungovat jako taková domácí elektrárna, přišlo. Je to nyní hodně diskutované téma a měl by to umět i již zmíněný Hyundai Ioniq 5.

Co se jízdních vlastností týče, nepochybně bude EX90, které uveze až sedm cestujících, jezdit skvěle. Ostatně u auta, jehož základní cena bude pravděpodobně přesahovat dva miliony korun a nejvýkonnější verze s dvojící motorů a výkonem až 380 kW se natáhne ke třem milionům (aspoň soudě podle cen v zahraničí), to ani jinak být nemůže.

Dojezd má být až 600 kilometrů na jedno nabití, od těchto oficiálních údajů je ale dobré si realisticky něco odečíst, takže prakticky se to bude pohybovat spíš kolem 400 až 450 kilometrů, což by odpovídalo cestě z Prahy do Brna a zpět. Baterie zvládne nabíjení až 250 kW, takže z 10 na 80 procent ji půjde na výkonných chargerech naplnit do půl hodiny. Technologicky je s EX90 příbuzné i nedávno představené SUV od sesterské značky Polestar.

„V podstatě je to počítač na kolech,“ padlo při představení EX90. Zástupci Volva naráželi na to, že vůz sice nemá klasický motor, ale zase je prošpikovaný moderními technologiemi včetně čipů od Nvidie nebo Qualcommu. Je připravený na příjem mobilního signálu 5G, umí se sám aktualizovat, aby jeho majitel ráno přišel k upgradovanému autu, a uprostřed přístrojové desky trůní obří patnáctipalcový displej. Neznáte to odněkud?

Před Volvem už své elektrické SUV cvalíky, byť o něco menší, představily i další automobilové značky. Tesla má svůj Model X, mnichovské BMW má na trhu iX, Audi nabízí e-Tron a Mercedes zase EQS.