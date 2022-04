David Holeček je typicky české jméno. „Dobrý den,“ ozve se z reproduktoru. „A teď anglicky,“ zasměje se vzápětí. Ano, David Holeček toho totiž česky o moc víc neumí, protože celý život strávil ve Švédsku. Je tam vysoce postaveným manažerem – v automobilce Volvo má na starost digitalizaci a konektivitu jejích aut. Ta nyní dělá velké pokroky, Volva se totiž na dálku, podobně jako Tesly, mohou aktualizovat. A tak trochu i měnit.

„K novým autům, která tuto funkci podporují, dáváme zdarma čtyřleté předplatné na online připojení. Takže není potřeba hledat síť, auto se o to postará samo,“ vysvětluje Holeček, který do Volva nastoupil v roce 2001, tedy ještě dlouho před tím, než ho ovládla čínská společnost Geely.

Funkce vzdálené aktualizace softwaru se u švédské značky jmenuje Over The Air čili OTA a je nově součástí i modelů XC90, S60 a V60, takže už pokrývá celé portfolio firmy. „Majitelé vozů Volvo získají upgrade svého informačního a zábavního systému na nejnovější verzi operačního systému Android Automotive – Android 11. Také získají nové kategorie aplikací v Google Play, včetně navigace, nabíjení a parkování. Možnost streamingu videa by měla být přidána později v průběhu roku,“ stojí v tiskovém prohlášení, které společnost k funkci zveřejnila.

Holeček k tomu, proč se Volvo rozhodlo úzce spolupracovat s Googlem a nevyvíjet si veškerý software pro auta samo, dodal: „Ta situace je podobná jako s mobily. Automobily je budou následovat. Chtěli jsme mít jistotu, že zákazníci dostanou opravdu dobrý produkt. Tak jsme se spojili s někým, kdo má na tomto poli mimořádné zkušenosti.“

Nejnovější aktualizace, kterou Volvo vypustilo do světa, je už osmá, rozšířila se ovšem do více méně celého světa. Systém funguje tak, že vůz řidiče upozorní, že je – podobně jako třeba u mobilů či počítačů – k dispozici update a zeptá se, jestli si ho přeje nainstalovat. „Celý proces může trvat několik hodin, během nichž auto nelze řídit. Takže doporučujeme to spouštět třeba na noc,“ upozorňuje Holeček s tím, že aktualizace je možná pouze po výslovném souhlasu majitele, sama od sebe se nikdy nespustí.

Průkopníkem na poli vzdáleného přístupu k operačnímu systému aut je americká Tesla. Její aktualizace byly hlavně v minulosti opravdu výrazné, takže auto bylo po jejich instalaci například rychlejší. Něco takového Volvo neslibuje, i když drobné výkonové změny prý k vidění budou. „Nejnovější aktualizace přináší účinnější hospodaření s energií, vylepšené možnosti týkající se časování klimatizace a další funkce mobilních a in-car aplikací. Vylepšení v oblasti řízení spotřeby energie pomáhají udržovat odpovídající stav baterie během chladných i teplých dnů a zvyšují dojezd,“ tvrdí automobilka.

Podle Davida Holečka budou majitelé vozů Volvo vyzváni několikrát do roka, aby si udělali aktualizaci. „Může to být až šestkrát za rok,“ říká. Nejnovější verze softwaru už obsahují také přístup do obchodu Google Play a výhledově přibudou video funkce. Nejprve by měl podle manažera českého původu být k dispozici YouTube, který je podobně jako Google nebo Android vlastněný mateřskou skupinou Alphabet. A co třeba Netflix? „To už bude na třetích stranách, aby vyvinuly aplikace, které půjde v autě nainstalovat. My se tomu bránit nebudeme.“