Nejmocnější žena opouští Facebook. Udělala z něj stroj na peníze, ale i symbol arogance

Jedna z nejvlivnějších žen světového byznysu ustupuje dočasně do pozadí. Sheryl Sandbergová, pravá ruka Marka Zuckerberga a dáma, která udělala z Facebooku a jeho mateřské společnosti Meta mašinu na peníze, se rozhodla opustit post provozní ředitelky. O tom, že její dny v jedné z nejmocnějších technologických firem jsou u konce, se nicméně hovořilo už nějakou dobu.

Dvaapadesátiletá Sandbergová, která do firmy nastoupila před 14 lety, o svém rozhodnutí sepsala obsáhlý příspěvek na Facebooku: „Po čtrnácti letech je čas, abych začala psát zase jinou kapitolu ve svém životě. Nejsem si úplně jistá, co přinese, ale určitě v ní bude víc důrazu na mou nadaci a víc filantropické práce, která je pro mě moc důležitá, protože tohle je pro ženy opravdu klíčová doba.“ Ve funkci COO oficiálně skončí na podzim, zůstane jen ve správní radě.

Zmínka o ženách nebyla samozřejmě náhodná. Sandbergová se během svého působení ve Facebooku stala symbolem mimořádně úspěšné ženy, která dokázala skloubit rodinu s kariérou. Ostatně o tom napsala bestseller Lean In, pravidelně vystupovala na konferencích a dávala motivační přednášky.

Jak se to stalo, že se proměnila v obhájkyni ženských práv, zmínila i ve svém aktuálním příspěvku: „Když jsem nastoupila, uvědomila jsem si, že abych mohla vidět svoje děti, budu muset chodit domů nejpozději v půl šesté. Jenže to byl čas, kdy práce pro řadu z mých nových kolegů teprve začínala. V mém předešlém působišti v Googlu bylo vždycky dost lidí i budov, aby se člověk prostě vytratil dřív. Ne tak ve Facebooku, což byl tehdy malý startup. Jenže se nedalo nic dělat a já prostě musela chodit domů dřív. Pak, i s podporou od Marka, jsem se odvážila a začala o tom mluvit nahlas a veřejně poukazovat na výzvy, kterým ženy na pracovišti čelí.“

Druhou velmi úspěšnou knížku Option B napsala zkušená manažerka, jejíž jmění magazín Forbes odhaduje na 1,6 miliardy dolarů, po roce 2015, když zemřel její manžel Dave Goldberg. Ten byl také známou postavou technologické scény v Silicon Valley. Stejně jako za Lean In i za tuto knihu, v níž mimo jiné popisuje, jak se vyrovnávala s manželovou smrtí a přijímala v životě i v kariéře tvrdé rány, získala několik cen, prodaly se jí stovky tisíc výtisků a Sandbergová se definitivně etablovala jako mocný byznysový hlas.

Jádrem jejího úspěchu ovšem nebyly knihy, nýbrž výkonnost Facebooku. Byla to právě ona, kdo z něj udělal nesmírně efektivní a ziskový reklamní kolos. Jen za loňský rok společnost utržila přes 115 miliard dolarů a Sandbergová na tom má zásadní podíl. Ostatně právě kvůli tomu ji v roce 2008 Zuckerberg najal, do té doby pracovala jako šéfka online inzerce v Googlu.

Foto: Anthony Quintano/Flickr Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku

„Když jsem nastoupila, měli jsme nějaké reklamy, jenže ty moc nefungovaly. Většina zadavatelů, s nimiž jsem se potkala, chtěla překrýt naši homepage reklamou, jakou měl film o Hulkovi na síti MySpace. Jedna paní se na mě tak naštvala, když jsem jí řekla ne, že práskla pěstí do stolu, beze slova se zvedla, odešla a už se nikdy nevrátila,“ vzpomíná absolventka Harvardu. Její cesta zaměřená na mnohem efektivnější, cílenější a promyšlenější práci s inzercí se ovšem ukázala jako správná.

Jenže s tím, jak rostla síla a velikost Facebooku, což byla především její zásluha, protože Zuckerberg se v mezičase víc věnoval technologiím a strategickým krokům, přibývala i její kritika. Podle mnohých to byla ona a její tým, kteří se zapříčinili o to, že se Facebook stal toporným, arogantním kolosem, kterému jde jen o zvyšování zisků a který má až příliš velký vliv na to, jak se lidé chovají a co si myslí. Mnoho kritiků včetně zaměstnanců uvnitř společnosti jí vyčítalo například to, že proruští trollové mohli prostřednictvím Facebooku ovlivňovat prezidentské volby ve Spojených státech v roce 2016.

V roce 2018 kvůli tomu dokonce vypovídala v americkém Kongresu, tehdy totiž propukl skandál kolem britské datové agentury Cambridge Analytica, která neoprávněně získala z Facebooku citlivá data o desítkách milionů uživatelů, s nimiž pak pracovaly volební stratégové Donalda Trumpa, republikánského senátora z Texasu Teda Cruze nebo zástupci kampaně za vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Výsledkem bylo, že Facebook musel zaplatit pokutu několik miliard dolarů a Cambridge Analytica zkrachovala.

Přečtěte si takéZa lepší život na naší planetě. Mark Zuckerberg a jeho žena darují miliardu na přímé zachytávání oxidu uhličitého

Zároveň od té doby začalo na Zuckerbergovi a jeho firmě ulpívat čím dál víc stigma nesympatické společnosti, kterou ke všemu postupně opouštějí mladší uživatelé. Deník Wall Street Journal loni zveřejnil sérii textů o dění uvnitř Facebooku a mimo jiné z nich vyšlo, že Sandbergová postupně přichází o své pravomoci. A také že právě jí Zuckerberg vyčítá, že jeho byznysové dítě už není zdaleka tak oblíbené a žádoucí jako dřív.

Mark Zuckerberg v reakci na příspěvek Sheryl Sandbergové odepsal, že si její práce moc váží a že za těch 14 let, kdy vedle sebe seděli v kanceláři a Facebook vypiplali z malého startupu do obra s tržní valuací přes 500 miliard dolarů, ho naučila, jak řídit velkou firmu. „Jsi superstar,“ dodal. Jenže v jiném příspěvku připustil, že její roli, kterou formálně převezme nynější šéf rozvoje, tak úplně nechce a nebude nikým obsazovat. Jinými slovy – Zuckerberg si bere Facebook, respektive Metu zpět pod svá křídla.

Tomu odpovídá i to, že budoucností firmy má být virtuální realita a digitální svět zvaný metaverse, který už nebude tolik závislý na inzertních příjmech a jenž uvnitř koncernu vzniká už několik let. Ovšem bez přispění Sandbergové, která se podle informací amerických médií neúčastnila téměř žádných mítinků o tomto fenoménu.