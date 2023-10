Musk poskytne Starlink humanitárním organizacím v Gaze. Použijí to teroristé, zlobí se Izrael

Uložit 1

Izrael o víkendu rozšířil svou pozemní operaci v Pásmu Gazy. Vše začalo masivním ostřelováním v noci na sobotu, po kterém na řadě míst nefungovalo telefonní a internetové připojení. „Totální chaos,“ hodnotil situaci reportér britské stanice BBC, který byl na místě. S nabídkou pomoci vzápětí přišel americký miliardář Elon Musk, který oznámil, že jeho satelitní komunikační systém Starlink poskytne své služby mezinárodně uznaným humanitárním organizacím v Pásmu Gazy.

Musk na své síti X (dříve Twitter) napsal, že Starlink „podpoří konektivitu mezinárodně uznávaným humanitárním organizacím v Gaze“. Odpověděl tak na prohlášení americké kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové, která uvedla, že přerušení komunikace v Gaze je nepřijatelné.

Humanitární organizace si v sobotu stěžovaly, že nemohou komunikovat se svými týmy v Pásmu Gazy, protože se během intenzivního izraelského bombardování na podporu pozemních operací zhroutily telekomunikační a internetové služby. Z místa také přicházely zprávy o záchranářích, jejichž sanitky bez telefonního signálu vyjížděly prostě tam, odkud bylo slyšet výbuch.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza. [ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Na Muskův slib ale ihned zareagoval Izrael. Tamní ministr komunikací Šlomo Kar’i krok zkritizoval s tím, že „Hamás bude (Starlink) využívat k teroristickým aktivitám“. Jeho země proti Starlinku v Pásmu Gazy použije podle něj veškeré dostupné prostředky.

„Možná by to byl Musk ochoten podmínit propuštěním našich unesených dětí, synů, dcer a starších obyvatel. Všech! Ale do té doby můj úřad přeruší veškeré vztahy se Starlinkem,“ uvedl Kar’i. V Pásmu Gazy se momentálně vedle civilistů ukrývají i teroristé z Hamásu, kteří před třemi týdny napadli Izrael a jeho obyvatele a okolo dvou set lidí odvlekli coby rukojmí právě do Gazy. Mezi nimi i děti nebo cizince.

Starlink provozuje Muskova společnost SpaceX. Služba byla aktivována také na Ukrajině krátce po jejím napadení Ruskem loni v únoru. Síť mimo jiné pomáhá provádět vojenské operace v oblastech, kde nefungují jiné komunikační prostředky.

S přispěním ČTK.