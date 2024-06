Musk potvrzuje, že nemá rád OpenAI. Hrozí, že kvůli spolupráci s Applem zakáže ve svých firmách iPhony

Uložit 0

Elon Musk versus Sam Altman a jeho OpenAI. Je tu další kolo souboje bývalých přátel a byznysových partnerů. Miliardář a šéf Tesly, SpaceX či sociální sítě X se do předního projektu v oblasti umělé inteligence strefuje poměrně pravidelně. Stál u jeho zrodu, ale kritizuje firmu za to, že podle něj upustila od svých neziskových kořenů. Když navíc v pondělí oznámila partnerství s Applem, kterému pomáhá dohnat konkurenci na poli AI, netrvalo to dlouho a Musk uvedl, že hodlá zaměstnancům ve svých firmách zakázat používání produktů od jablečného technologického giganta.

„Pokud Apple integruje systémy OpenAI na úrovni operačního systému, budou jeho zařízení v mých firmách zakázána. Je to nepřijatelné porušení bezpečnosti,“ napsal Musk na síti X. Reagoval tak na oznámení Applu na jeho mezinárodní vývojářské konferenci WWDC, kde firma ředitele Tima Cooka mimo jiné ukázala integraci umělé inteligence do svých produktů právě ve spolupráci se startupem OpenAI Sama Altmana.

Důvod Muskovy reakce? Panují nejasnosti okolo toho, na jakých datech a za jakých podmínek jsou systémy umělé inteligence jako ty od OpenAI trénovány. Posledním příkladem, který zvednul obočí kritiků, byla podobnost hlasu nejnovějšího modelu GPT-4o s tím herečky Scarlett Johansson, kterou sice firma kvůli namluvení původně oslovila, ale ona to odmítla. Nyní firmě hrozí žalobou. Kontroverze se však netýkají zdaleka jen OpenAI, ale i dalších technologických firem, jako je Google, Meta či Microsoft. Na Muskových obavách tak opravdu něco je, otázkou ale je, jak moc upřímně je myslí.

Zároveň je to pro amerického miliardáře s OpenAI velmi osobní. S Altmanem totiž stál v roce 2014 u založení tehdejší neziskovky, jejímž hlavním cílem bylo vyvíjet umělou inteligenci ve prospěch lidstva. Musk se ale s Altmanem nepohodl na tom, jestli by firma měla jít i byznysovým směrem, a v roce 2018 proto první jmenovaný v OpenAI skončil.

Podle Muska Sam Altman se svojí firmou z původního neziskového poslání sešel a na vývoji generativní umělé inteligence produktů, jako je populární program ChatGPT, se snaží vydělat na úkor bezpečnosti. Kvůli tomu firmu dokonce i žaloval. Argumentoval například partnerstvím OpenAI s Microsoftem, který je hlavním mecenášem startupu. Technologický obr do něj celkem vložil 13 miliard dolarů (298,1 miliardy korun) a čerstvé spojení OpenAI s konkurenčním Applem ho zrovna nepotěšilo, píše The Information.

Startup Sama Altmana ale odpověděl, že to byl naopak Musk, kterému šlo pouze o peníze. Měl chtít nad OpenAI převzít plnou kontrolu a udělat z firmy odnož své Tesly. Byla to podle něj prý jediná cesta, jak by se OpenAI mohla vyrovnat Googlu, který tou dobou hrál v oblasti umělé inteligence prim.

Elon Musk mrzení s Altmanem kromě časté kritiky a žalob přetavil i ve startup xAI, který vyvíjí vlastní textový generátor Grok. Na něj i na konkurenční boj s OpenAI nedávno Muskův projekt dostal obří finanční injekci šest miliard dolarů (137,6 miliardy korun) od velkých jmen americké startupové scény, jako jsou Andreessen Horowitz a Sequoia Capital.