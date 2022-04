Elon Musk chce koupit celý Twitter. Nabídl za něj téměř bilion korun

Nejbohatší muž světa Elon Musk nadále šachuje se svým zapojením do fungování sociální sítě Twitter. Nedávno se s podílem 9,2 procenta stal jeho největším akcionářem a měl se stát členem správní rady – z toho ale nakonec vycouval. Z posledního dění je však patrné, že chce Twitter zcela ovládnout. Vyplývá to z dnešního oznámení americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).

Podle ní chce majitel Tesly a SpaceX sociální síť Twitter kompletně koupit a zprivatizovat, a to za hotovost. Za jednu akcii nabídl 54,20 dolaru, což představuje 54procentní navýšení oproti závěrečné ceně z 28. ledna, tedy z dne předtím, než Musk do Twitteru poprvé investoval. Nabídka je dle Muskových slov „nejlepší a konečná” a pokud nebude přijata, přehodnotí prý i svou současnou pozici. Ohodnocuje tak Twitter na zhruba 43 miliard dolarů (963,4 miliardy korun).

„Investoval jsem do Twitteru, protože věřím v jeho potenciál stát se platformou pro svobodu projevu na celém světě. Věřím, že svoboda projevu je společenskou nutností pro fungování demokracie,“ napsal Musk v dopise zaslaném předsedovi představenstva Twitteru Bretu Taylorovi, který cituje CNBC.

Firma má podle Muska mimořádný potenciál a on by si jeho převzetí mohl dovolit. Podle žebříčku Bloombergu činí jeho aktuální jmění 259 miliard dolarů, to však nutně neznamená, že by měl dostatek hotovosti na ovládnutí celého Twitteru bez toho, aby odprodal své jiné podíly.

Akcie Twitteru si dnes před zahájením obchodování připisovaly přes deset procent. Musk minulý týden uvedl, že získal ve Twitteru podíl 9,2 procenta a stal se tak jeho největším akcionářem. V sobotu šéf Twitteru Parag Agrawal oznámil, že Musk nebude členem správní rady. Podle dřívější dohody měl do roku 2024 zastávat funkci ředitele.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Po dobu, kdy by byl členem správní rady, a devadesát dní po ukončení členství nesměl sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru. Někteří analytici posléze spekulovali, že Musk místo ve správní radě odmítl, aby mohl ve společnosti získat větší podíl.

Musk již dříve uvedl, že chce na Twitteru zahájit velké změny. Mimo jiné umožnil lidem na svém profilu hlasovat o tom, zda podle nich Twitter dostatečně dostává principům svobody slova nebo zda chtějí na síti možnost upravovat příspěvky. Ta na rozdíl od jiných velkých sociálních sítí na Twitteru chybí.

Na Muska se ženou žaloby

Musk však nemá ještě zcela vyhráno. V souvislosti s jeho předchozím nákupem podílu Twitteru totiž čelí žalobám ze strany bývalých akcionářů. Ti si u soudu stěžují, že podle nich oznámil nákup akcií Twitteru později, než mu ukládá zákon – a tím je připravil o peníze.

Americký zákon o cenných papírech totiž vyžaduje, aby investoři oznámili koupi větší než pět procent akcií firmy do deseti dnů od uskutečnění nákupu. To by v případě Muska bylo do 24. března. Nejbohatší člověk planety však zveřejnil informaci až 4. dubna, kdy již měl podíl téměř 9,2 procenta.

S přispěním ČTK.