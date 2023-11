Může se zdát, že žijeme v době antiúvěrové, hlásí Ronda Invest. Letos profinancují dvě miliardy

Uložit 0

Českým a slovenským firmám poskytuje úvěry zajištěné nemovitostmi, na straně druhé pak lidem umožňuje do těchto úvěrů investovat od pouhé tisícovky korun. Takzvaná peer-to-business platforma Ronda Invest jen letos profinancuje půl miliardy korun a celkově míří k překonání milníku dvou miliard koncem letošního roku. Roste tak navzdory nepříznivé ekonomické situaci.

„Může se zdát, že žijeme v době antiúvěrové,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest. Svoji daň si vybírá kombinace vysoké inflace a úrokových sazeb, které Česká národní banka udržuje na úrovni sedmi procent. To ztěžuje přístup firem k financování. Podnikatelé v první polovině letoška čerpali nejméně podnikatelských úvěrů od roku 2004.

Všeobecné ochlazení úvěrového trhu přitom vnímají i v Ronda Invest. Navzdory méně příznivému sentimentu ale platforma nepřetržitě roste. Celkem na více než 180 projektech Ronda Invest malým a středním podnikatelům profinancovala přes 1,9 miliardy korun, z toho letos téměř pět set milionů, což znamená meziroční nárůst o 63 procent. „Do konce roku se těšíme na nový milník začínající dvojkou,“ usmívá se Blažek.

Takové výsledky jsou podle Blažka dosaženy především přístupem, že řešení úvěru pro podnikání nemusí být vůbec komplikované. „Zakládáme si především na flexibilním a rychlém poskytnutí potřebných prostředků a hledání řešení, ze kterého budou sami podnikatelé profitovat. Posouzení úvěrové žádosti vyřizujeme do osmačtyřiceti hodin, zdarma a při dodání kompletních podkladů jsme schopni poskytnout úvěr i do deseti dnů,“ dodává Lukáš Blažek.

Investoři vyčkávají na lepší časy nebo hledají alternativy

Ronda Invest se zaměřuje na poskytování financování v rozmezí od dvou do sta milionů korun (nebo ve stejném rozmezí v přepočtu na eura) se splatností od jednoho do tří let podnikatelům z oblasti obchodu, služeb a developmentu. Základní podmínkou pro získání úvěru je zajištění nemovitostí s hodnotou LTV (výše úvěru k hodnotě nemovitosti) do maximální výše 80 procent, u většiny projektů pod 70 procent. Ke každému úvěru má společnost vždy sepsaný notářský zápis s přímou vykonatelností, což dále zajišťuje bezpečnost úvěrového procesu.

Obdobný trend ochlazení přitom nastává i na straně investorů, kteří podle Blažka buď vyčkávají na lepší časy, nebo přesouvají prostředky do konzervativnějších aktiv jako státní dluhopisy, spořicí účty nebo právě investice zajištěné nemovitostmi. I s tím se Ronda Invest efektivně vypořádává, protože nabízí možnost participace na poskytnutých úvěrech od jedné tisícovky korun, a to bez vstupních a výstupních poplatků.

Výnosy z nabízených úvěrů směřují k devíti procentům ročně a jsou vypláceny na měsíční bázi. Ronda svým investorům během své existence vyplatila přes 140 milionů korun. „Nikdy se nám během pěti let na trhu nestalo, že by byť jediný investor nedostal zpět své původně investované prostředky nebo včas získané výnosy,“ tvrdí Blažek.

Směr trhů nejvíce určí geopolitická situace a politika centrálních bank. Nejvíce skloňovaným scénářem je pokles úrokových sazeb.

Taková nabídka láká i samotné investory. Na platformě se počet těch aktivních blíží hranici tří tisíc. „Základem našeho úspěchu je financování co nejkvalitnějších úvěrových případů, kde hraje prim kvalitní zajištění úvěrů a naše neustálá obezřetnost vůči měnícím se vnějším podmínkám,“ věří Blažek.

Letos došlo k vylepšení Portálu Ronda, kde se zkrátila a zjednodušila registrace a investoři teď mají i přehlednější přístup k projektům, které podpořili. Ronda Invest také nabízí čím dál více úvěrů v eurech, a to nejen na území Česka, ale podporuje tak již profitabilní podnikatelské záměry v zahraničí, především na Slovensku. V listopadu společnost spouští nový program vzájemného doporučování nových investorů s bonusy.

Novinky navazují na loňské dění, kdy Ronda poskytla financování přes tři sta milionů korun pro celkem téměř čtyřicet projektů. Letos jejich celkový počet sice klesl, vzrostla však jejich celková hodnota. „Byl to nejistý rok, kdy jsme zvolili raději strategii pomalého růstu a zapracovali jsme na zlepšení interních procesů, webu, portálu pro investory i produktové nabídky,“ vysvětluje Blažek.

Ve výhledu na příští rok přitom Blažek zůstává optimistický a očekává růst objemu poskytnutých úvěrů bez ohledu na sentiment či fázi ekonomického cyklu. „Směr trhů nejvíce určí geopolitická situace a politika centrálních bank. Nejvíce skloňovaným scénářem je pokles úrokových sazeb, což by znamenalo zvýšený zájem o financování ze strany podnikatelů, a tedy více investičních příležitostí. Nicméně uplynulé dva roky nám ukázaly, že stát se může opravdu cokoliv, a my se chceme profilovat jako investice do každého počasí,“ uzavírá Blažek.