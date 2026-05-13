IKEA ukázala novou kolekci. Najdete v ní nafukovací křeslo, houpací lavici i otočnou lampu
Nová kolekce nabídne 44 produktů pro variabilní využití v menších domácnostech. Jednu z designérek navíc inspirovali Pat a Mat i Večerníček.
Nábytkářská společnost IKEA představila novou kolekci IKEA PS 2026, která obsahuje 44 produktů zaměřených na hravou funkčnost a variabilitu v menších domácnostech. Jubilejní desátá edice jedné z nejvýraznějších designových řad značky nabídne například nafukovací křeslo, otočnou stojací lampu nebo nábytek, který lze skládat, houpat či zavěsit na zeď. Kolekce bude v obchodních domech dostupná od 16. května, online pak od 31. května.
Pracovalo na ní dvanáct designérů, kteří dostali volné zadání reinterpretovat skandinávský design skrze jednoduchost, pohyb a interakci. Součástí kolekce jsou vedle nábytku také textilie, osvětlení nebo dekorace. Polská designérka Marta Krupińska pak zmiňuje i inspiraci českým prostředím, vyrůstala totiž nedaleko českých hranic a jako dítě sledovala Večerníček nebo Pata a Mata.
IKEA v nové řadě pokračuje také v experimentech s materiály. Součástí kolekce je například nafukovací křeslo, další produkty pak pracují s ručním řemeslem nebo multifunkčností – třeba skládací židle, která po zavěšení funguje i jako dekorace, nebo rozkládací křeslo sloužící zároveň jako lůžko pro hosty.