Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

IKEA ukázala novou kolekci. Najdete v ní nafukovací křeslo, houpací lavici i otočnou lampu

Nová kolekce nabídne 44 produktů pro variabilní využití v menších domácnostech. Jednu z designérek navíc inspirovali Pat a Mat i Večerníček.

Evelína BeníškováEvelína Beníšková

ikeas

Foto: IKEA

ikea10
ikea6
ikea5+12
ikea60
ikea2
ikea3
ikea50
ikea70
ikea11
ikea1
ikea9
ikea12
ikea7
ikea8
ikea4
0Zobrazit komentáře

Nábytkářská společnost IKEA představila novou kolekci IKEA PS 2026, která obsahuje 44 produktů zaměřených na hravou funkčnost a variabilitu v menších domácnostech. Jubilejní desátá edice jedné z nejvýraznějších designových řad značky nabídne například nafukovací křeslo, otočnou stojací lampu nebo nábytek, který lze skládat, houpat či zavěsit na zeď. Kolekce bude v obchodních domech dostupná od 16. května, online pak od 31. května.

Pracovalo na ní dvanáct designérů, kteří dostali volné zadání reinterpretovat skandinávský design skrze jednoduchost, pohyb a interakci. Součástí kolekce jsou vedle nábytku také textilie, osvětlení nebo dekorace. Polská designérka Marta Krupińska pak zmiňuje i inspiraci českým prostředím, vyrůstala totiž nedaleko českých hranic a jako dítě sledovala Večerníček nebo Pata a Mata.

IKEA v nové řadě pokračuje také v experimentech s materiály. Součástí kolekce je například nafukovací křeslo, další produkty pak pracují s ručním řemeslem nebo multifunkčností – třeba skládací židle, která po zavěšení funguje i jako dekorace, nebo rozkládací křeslo sloužící zároveň jako lůžko pro hosty.

Související témata:IKEA
Přejít do diskuze