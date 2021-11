Na co se kouká na Netflixu? Češi hltají hollywoodský blockbuster Red Notice i domácí komedie

Netflix nabízí nepřeberné množství titulů, a to je jeho problém – je snadné strávit příliš dlouho jen výběrem, co si pustit. Už delší dobu se to služba snaží zjednodušit například seznamy aktuálně nejsledovanějších pořadů přímo na hlavní stránce. K nim nyní přibyly nové detailní statistiky, uvádějící nejpopulárnější tituly za poslední týden i v jednotlivých zemích. Obsáhlejší informace mohou divákům pomoci sledovat, co je relevantní, měly by ale plnit také důležitou roli pro filmaře.

Zatím zdaleka největší objem dat, jaký se Netflix rozhodl veřejně sdílet, je dostupný na samostatném webu top10.netflix.com. Tak jako můžeme na streamovací službě strávit desítky minut výběrem filmu či seriálu ke sledování, lze zde dlouho prozkoumávat, co je kde populární, kolik času diváci s daným pořadem strávili, v kolika zemích se do žebříčku deseti největších hitů dostal a podobně.

Při otevření web s žebříčky jako první nabídne globální statistiku za poslední celý týden, aktuálně tedy mezi 8. a 14. listopadem. Nepřekvapivě zde zcela dominoval snímek Red Notice. Akční komedie za 200 milionů dolarů sice podle kritiky představuje dokonale stereotypní příspěvek do žánru, spoléhající na exotické lokace a známé tváře Dwayna Johnsona, Ryana Reynoldse a Gal Gadot, u diváků ale jednoznačně uspěla. Za první týden s ní lidé u obrazovek po celém světě strávili 148,7 milionu hodin.

Také další příčky žebříčku následují zajímavý trend velkého zájmu o filmy, které jsou jinak označovány za nepříliš kvalitní. Na druhém místě se umístila romantická komedie Milostná past s 58,6 milionu přehraných hodin. Třetí místo sice okupuje dobře přijatý, stylový western Tím tvrdší je pád, pokračuje se ale průměrnou Armádou lupičů, mizernou komedií Father Christmas is Back nebo prý zcela klišoidním akčním filmem s Nicolasem Cagem 211.

Film Armáda lupičů od Netflixu Foto: Stanislav Honzik/Netflix

Jak je zřejmé ze zmíněných dat, Netflix v nových žebříčcích opustil předchozí způsob měření oblíbenosti titulů, kdy počítal „počet zhlédnutí“ odpovídající alespoň dvěma minutám přehrávání. Místo toho začal uvádět celkový počet přehraných hodin, který jednak lépe zachytí opakovaná přehrání, jednak nabídne obecněji přesnější statistiky. To se ještě více projeví u seriálů, kde je důležité, aby diváci vydrželi až do konce.

Televizním titulům ve druhém listopadovém týdnu s přehledem dominovala třetí řada seriálu Narcos: Mexiko, za níž se stále, už desátý týden, drží samozřejmě Hra na oliheň. Když se na stránce posuneme až dolů, uvidíme dobře známou informaci, že korejský thriller měl nejúspěšnější první měsíc v historii Netflixu, přepočítáno na hodiny sledování je ale náskok ještě výraznější. Za prvních 28 dnů diváci s Hrou na oliheň strávili 1,7 miliardy hodin – přes 188 tisíc let. To je skoro trojnásobek druhého nejoblíbenějšího titulu. A chystá se druhá řada.

Ve druhém listopadovém týdnu zaujaly další místa žebříčku sledování například animovaná herní adaptace Arcane: League of Legends, kolem které probíhá velká marketingová kampaň a je k vidění i v Praze, třetí řada dramatu o stalkerovi Ty, sociální drama o týrané mladé matce Služka nebo už pátá řada animované komedie Big Mouth. Opět si můžeme všimnout, že zatímco mezi nejsledovanějšími filmy je mnoho děl označovaných za nepříliš kvalitní, u seriálů to spíše neplatí.

Vedle globálních statistik, rozdělených do anglicky a neaglicky mluvených filmů a televizních pořadů, si můžeme podobně detailní čísla prohlédnout také u jednotlivých zemí. Například Česku tak minulý týden mezi filmy vládly Red Notice a Milostná past, následované tuzemskými komediemi Matky a Chlap na střídačku a již zmiňovaným zlodějským akčním filmem Armáda lupičů. Mezi seriály pak dominovaly opět Arcane, Hra na oliheň, Narcos: Mexiko a Ty. Český hraný seriál je na Netflixu zatím jen jeden, ponurá kriminálka Svět pod hlavou.

Seriál Narcos: Mexiko z dílny Netflixu Foto: Carlos Somonte/Netflix

Statistiky pro jednotlivé země už neobsahují počet zhlédnutých hodin nebo dalších pár detailů. Stále se však jedná o obrovský rozdíl oproti dřívějšímu stavu, kdy Netflix jen čas od času zveřejňoval pouze globální statistiky nejsledovanějších pořadů a takřka bez dodatečných informací. Firma kvůli tomu zvlášť v posledních letech čelila sílící kritice, podle níž tvůrcům neumožňuje příliš spolehlivě odhadnout, jak populární jejich díla jsou.

Na streamovacích službách jsou přitom čísla sledovanosti – v zásadě nedostupná jinak než oficiálně od jejich provozovatelů – jediným ukazatelem úspěšnosti pořadů. Podle nich pak umělci a jejich právníci domlouvají smlouvy se studii. Netflix (i jiné služby) byl proto osočován z toho, že svým tajnůstkařením omezuje možnost tvůrců vyjednat pro sebe adekvátní podmínky. Nyní by se situace měla výrazně zlepšit a diváci mohou statistiky využít pro hledání tipů, co si pustit. Aktualizovaná čísla se na webu Netflixu budou objevovat každý týden v úterý.