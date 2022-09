Na Disney+ dorazil nový Thor, novinka ze Star Wars i seriál od Pixaru. Teď jen za čtvrtinu ceny

V závěru loňského roku všude po světě stále naplno řádila pandemie. Studio Disney se proto rozhodlo, že lidem sedícím doma nabídne virtuální představení nových filmů či seriálů a spolu s tím uvedení několika titulů na Disney+. První edice takzvaného Disney+ Day podle ohlasů poněkud zklamala, streamovací službě ale získala mnoho nových předplatitelů. Teď je zde druhý ročník a přináší pár velkých premiér.

Loňský ročník Disney+ Day byl poměrně významnou akcí ne nepodobnou malému Comic-Conu v podání jedné zábavní firmy. Diváci se těšili na příchod nových titulů, odhalení zajímavých projektů či trailerů a další oslavy spojené s výročím dvou let od spuštění Disney+.

Z pohledu diváků to ale tak docela nevyšlo. Ty nejočekávanější ukázky byly dostupné pouze na streamovací službě po zaplacení předplatného a všechny unikly na internet už den před oficiálním odhalením. Ničemu nepomohl ani pro mnohé nepřehledný způsob, jakým se Disney rozhodlo o novinkách informovat na sociálních sítích.

Foto: Falcon Chris Hemsworth ve filmu Thor: Láska jako hrom

Pro letošní rok proto mediální gigant zvolil jinou strategii. Od představování nových projektů téměř zcela upustil. Místo toho se zaměřil na vydání nových titulů pro uživatele Disney+, které oznámil už s několikatýdenním předstihem. Speciální akce kvůli tomu letos možná nevzbudila tolik očekávání, ale zase dodala přesně to, co slíbila.

Asi nejvýznamnější novinkou je příchod Thora: Lásky jako hrom do online vysílání. Čtvrtý samostatný film o marvelovském bohu hromu, který pojednává o boji titulního hrdiny a jeho přátel s vrahem bohů Gorrem, má v podání režiséra Taiky Waititiho nabídnout hlavně odlehčenou zábavu.

Když snímek před pouhými dvěma měsíci dorazil na plátna kin, většinu kritiky ani diváků nenadchnul a potýkal se s technickými problémy. Na streamovací službě bude nicméně jistě velice úspěšný a diváci s ním stráví odpočinkový večer. Nového Thora přitom mohou zhlédnout ve formátu IMAX Enhanced, který ve vybraných scénách rozšíří obraz téměř k okrajům obrazovek s poměrem stran 16:9. Tento formát bylo jinak možné vidět pouze v kinech IMAX.

Druhou největší filmovou premiérou letošního Disney+ Day je nová adaptace Pinocchia v podání režiséra Roberta Zemeckise s Tomem Hanksem. Podle prvních recenzí se naneštěstí jedná o šablonovité zpracování klasického příběhu, které má obtíž obhájit svou existenci. Opět ale není pochyb o tom, že si najde diváky, zejména u mladšího publika.

Na zase trochu jiný segment pak míří záznam velkolepého losangeleského koncertu k-popové skupiny BTS, která v posledních letech dobývá celý svět. Tuto novinku si Disney nechalo jako překvapení – a protentokrát mu to vyšlo. Následují pak menší, ovšem pro mnohé stále zajímavé tituly ke zhlédnutí. Patří mezi ně dokumenty z natáčení posledního Thora a seriálu Obi-Wan Kenobi, nová minisérie MIKE, původní seriály Svatební sezóna a Tierra Incógnita: Utajená země nebo devítidílná pixarovka Auta na cestách.

Reprofoto: Star Wars/YouTube Nový seriál ze světa Star Wars Andor na Disney+ vyjde koncem září

Nakonec si studio Disney přeci jen přichystalo ještě jedno velké překvapení. A to devítiminutové video představující nový seriál ze světa Star Wars Andor. První třetina klipu obsahuje komentáře tvůrců o tom, do jak velké míry pracovali se skutečnými kulisami a natáčeli v reálných lokacích.

Znovu uslyšíme také shrnutí cílů seriálu, který ukáže revoluční atmosféru počátků Aliance rebelů proti Impériu. Zbytek stopáže předvádí kompletní scénu, která rozšiřuje už dřívější krátkou upoutávku. Andor v ní působí jako vyspělý příspěvek do univerza Star Wars. A to jako po dramatické, tak po vizuální stránce. Pracovali na něm ostatně tvůrci vychvalovaného Rogue One: Star Wars Story.

Jelikož Disney+ Day není jen dárkem pro fanoušky, ale také akcí pro přilákání nových předplatitelů, Disney+ je k mání se slevou. Streamovací službu si lze ode dneška do 20. září na měsíc předplatit za 49 korun. Následující měsíc se pak předplatné automaticky obnoví za standardních 199 korun. Předtím ho lze ale samozřejmě zrušit.