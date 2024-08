Na Instagramu pomáhá vybírat miliony. Teď influencerka Nikol Leitgeb vstupuje do dobro e-shopu

Uložit 0

Její nadační fond Radovan vybral za necelý rok fungování v rámci veřejných sbírek osmnáct milionů korun. Další desítky milionů na dobrou věc pomohla Nikol Leitgeb vybrat zejména prostřednictvím svého instagramového účtu ještě předtím. Jen na zmíněné sociální síti sleduje populární influencerku přes 680 tisíc lidí a svůj dosah využívá mimo jiné na pomoc druhým. Teď chce své aktivity v tomto směru dále rozšířit, a proto se rozhodla vstoupit do e-shopu s udržitelnými dárky Nakup na Dobro. Ten fungoval tři roky pod křídly Asociace společenské odpovědnosti, kde ho založila její šéfka Lucie Mádlová. Teď ho čeká samostatná cesta.

Nikol Leitgeb prý objevila tento dobročinný projekt náhodou se svým manželem Petrem, který je spolu s jejími dvěma dětmi nedílnou součástí instagramových příběhů, a celý koncept je nadchl. „Když jsem na Nakup na Dobro loni kupovala i většinu vánočních dárků, ještě jsem netušila, že mi Lucka Mádlová nabídne stát se součástí projektu, a dokonce, že se to celé krásně propojí s nadačním fondem Radovan. Na tuto spolupráci se ohromně těším. Podpora lidí s hendikepem je činnost, které se věnuji delší dobu, a Nakup na Dobro je pro mě další dílek do skládačky věcí, které mi dávají smysl,“ říká Nikol Leitgeb.

V projektu mají obě společnice poloviční podíl a chtějí fungovat jako udržitelný e-shop, který si na sebe musí vydělat. Asociaci společenské odpovědnosti už totiž přerostl a bylo mu třeba vystavět udržitelný byznys model. „Aby byl úspěšný, bylo třeba do něj investovat mnoho peněz, které však na druhé straně zcela zásadně chyběly v rozpočtu asociace pro naplňování její základní mise a vize jako neziskové organizace. A tak se v roce 2024 vydal na sólovou dráhu,“ popisuje Lucie Mádlová a dodává: „Jen ten náš byznys model je trošku křehčí.“

Foto: CzechCrunch E-shop Nakup na Dobro nabízí udržitelné dárky s dobročinným přesahem

Většinu udržitelných dárků vyrábí lidé se zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich součástí je také příspěvek vybrané charitativní organizaci. Obrat celého e-shopu v loňském roce atakoval hranici sedmi milionů korun a každoročně se prý zvyšuje podíl objednávek od firem. Původní myšlenka ostatně byla, aby právě firmy začaly měnit svůj přístup k reklamním předmětům a firemním dárkům, které se každoročně rozdávají nejen o Vánocích a často se rovnou vyhazují, protože nemají žádnou velkou hodnotu.

V e-shopu Nakup na Dobro jim místo toho chtějí nabídnout kvalitní udržitelné produkty, které navíc pomáhají. Loňským bestsellerem prý byl adventní kalendář plný ručně vyráběných pralinek z valašské čokoládovny. Letos se chystají například sešity, novoročenky nebo jmenovky z netradičního zero waste papíru, který je vyráběn ručně z trusu divokých koní. Část výtěžku jde pak zpět na podporu milovické rezervace Česká krajina, odkud pochází. Příspěvek bývá obvykle s konkrétním produktem nějak propojen.

„Firmám nabízíme kvalitní udržitelné dárky pro každou příležitost včetně udržitelných propagačních předmětů. Na celkovou hodnotu objednávky včetně dopravy navíc mohou využít slevu na dani v rámci náhradního plnění, což je ve firmách mnohdy žádaný benefit,“ připomíná Lucie Mádlová. Společně s Nikol Leitgeb chtějí dostat povědomí o udržitelném přístupu k ještě širšímu publiku. Sílu sedmatřicetileté influencerky si už ostatně ověřili loni. Nikol tehdy zveřejnila stories s ručně malovanými ramínky od neslyšící tvůrkyně a shodila tím celý web. „Za pár dní jsme udělali stejné tržby jako za celý rok,“ usmívá se Mádlová.

Do e-shopu Nakup na Dobro navíc Nikol Leitgeb vstupuje i se svým nadačním fondem Radovan, který vznikl loni jako přirozené pokračování její dobročinné činnosti ze sociálních sítí. V rámci něj v konkrétních veřejných sbírkách za necelý rok vybrali zhruba 18 milionů a další statisíce korun putovaly například na proplácení fyzioterapií, léčeb nebo zdravotnických pomůcek tam, kde to bylo potřeba. Materiálně se má nadační fond starat také o třicítku rodin z řad samoživitelů. V čele Radovana stojí Linda Dlouhá a shodou náhod si loni nadační fond našel kanceláře hned vedle projektu Nakup na Dobro.

Teď si lze přímo na tomto e-shopu pořídit merch Radovan, přičemž veškerý výtěžek putuje na nadační fond. „Já se zároveň snažím dostat e-shop do povědomí lidí na sítích a v neposlední řadě do povědomí lidí, za kterými jezdíme, o které se staráme. Ukazujeme jim, že i lidé s hendikepem mohou dostat práci. A moc hezkou práci. Například pro rodiče hendikepovaných dětí je tahle vize ohromně povzbuzující,“ doplňuje Nikol Leitgeb.

Na Instagramu, kde má stále přezdívku se svým rodným příjmením @stibrovicnikolka, oslovuje se svými fotkami a příběhy pravidelně statisíce lidí. A přestože ji prý někdy sociální sítě štvou a chtěla by je tak třikrát měsíčně rušit, vždy ji nakonec přesvědčí to, že díky nim může i pomáhat. „Uživili bychom se s Petrem asi i bez Instagramu, jsme oba podnikaví, ale obcházet s kasičkou parkoviště a přemlouvat lidi jednoho po druhém, aby přispěli na bezbariérové bydlení nebo vozíček, to si neumím představit,“ říká Nikol Leitgeb.