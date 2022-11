Na krypto se řítí tsunami, Binance obrátilo a krachující FTX nepřevezme. Bitcoin a spol. padají

To, co se aktuálně děje na trhu kryptoměn, nemá obdoby – a velmi pravděpodobně to bude mít dalekosáhlé následky. Pouhý den poté, co kryptoměnová burza Binance oznámila, že převezme svého konkurenta FTX, který se topí v problémech, z dealu zase vycouvala. Bitcoin, ethereum, solana, cardano… Všechno teď padá. Dají se očekávat další kontrakce celého odvětví.

„S ohledem na výsledky interního due diligence a na zprávy o chybách při správě zákaznických vkladů o vyšetřování americkými úřady jsme se rozhodli nepokračovat v potenciální akvizici FTX.com,“ napsalo Binance na svůj Twitter. Jde o otočku o 180 stupňů během zhruba 24 hodin.

Rozsah problémů je prý tak velký, že je to nad finanční možnosti Binance a jejího zakladatele Changpenga Zhaa. Navíc se objevily zprávy, že americké úřady vyšetřují šéfa FTX Sama Bankmana-Frieda, protože údajně tak úplně neodděloval americké a neamerické obchodní kryptoaktivity, což je nelegální.

A protože si Binance, zdaleka největší kryptoburza světa, uvědomuje, co bude následovat – tedy další výplach už tak dost zkoušeného trhu –, přidalo ještě pár rádoby povzbudivých slov o tom, že trh už je dospělý, že výkyvy unese, že jsou nastavené regulace a čistící mechanismy a že „vždy, když padne velký hráč, bohužel trpí drobní střadatelé“.

Že to není (a hlavně nebude) procházka růžovým sadem, dokládá pohled na ceníky – bitcoin ztratil za 24 hodin 15 procent a je nejníž za poslední dva roky. Ethereum umazalo bezmála 17 procent. Solana téměř polovinu… A tak by se dalo pokračovat dál a dál. Jedno z mála kryptoaktiv, které posílilo, byť velmi málo, je token Binance se značkou BNB.

Jenže propady hodnoty bitcoinu a spol. jsou jedna věc, horší bude panika klientů. FTX už nyní podle deníku The Wall Street Journal shání osm miliard, aby uspokojila poptávku zákazníků, kteří stahují peníze ze svých účtů. Firma už pozastavila výběry a Bankman-Fried se obrátil na své investory s tím, že pokud mu nepomohou, hrozí kolosální bankrot.

Mimochodem výběry některých typů aktiv zablokovala i další velká kryptoburza Crypto.com, což může být jeden z možných a nepříjemných scénářů vývoje – že se totiž nákaza bude šířit dál. Jak drobní investoři uvidí (a bude jedno, kde mají své prostředky uložené a jestli používají Crypto.com, Kraken, Coinbase nebo Binance), začnou horečně vyprodávat, aby si zachránili aspoň něco. Minimálně v případě Crypto.com se už nějakou dobu spekuluje, že to je další „pán na holení“.

Arthur Hayes, spoluzakladatel tradingové kryptoplatformy BitMEX a jeden z nejzkušenějších byznysmenů v oboru, odhaduje, že bitcoin klesne možná až k hranici 10 tisíc dolarů (tedy fakticky umaže čtyři roky) a ethereum půjde celkem hluboko pod tisíc dolarů.

„V kryptu se pohybuji už déle než v tradičních financí, ale nevycházím z údivu, co se to teď děje,“ napsal na Twitter. A dodal, že ztráty budou velké, ale že pro všechny bude lepší, když nastane rychlý a mohutný výplach, který pročistí vzduch, než aby tu různé byznysové zombies strašily mnoho dalších měsíců či let.