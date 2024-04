Na kryptoburzu Binance vstupuje projekt Saga a před startem rozdává tokeny. Pomáhá tvořit blockchainy

Uložit 0

Jako by nových kryptoměn a blockchainů nebylo dost. Vytváření nových decentralizovaných sítí už nutně není tak komplikovanou záležitostí, které rozumí jen úzká skupina technologických nadšenců, ale i tak řada vývojářů zůstává u vývoje klasických centralizovaných řešení. To chce změnit projekt Saga, který jedna z největších kryptoměnových burz Binance zařadila do nového běhu programu Launchpool na podporu vznikajících kryptoměnových projektů. V rámci něj se rozdávají tokeny nového projektu de facto zdarma, stačí na čas poskytnout likviditu.

Decentralizovaná síť Saga představuje hřiště, kde si lze vytvořit vlastní blockchain bez složitého programování a detailního chápání infrastruktury vývoje v digitálním prostředí nové generace označovaném jako Web3. Vývojářům Saga nabízí možnost snadno a rychle vytvořit takzvaný chainlet, tedy nezávislou blockchainovou síť s vlastními pravidly. Spuštění nového projektu nic nestojí, za provoz sítě se platí dle nastaveného ceníku bez zbytečně vysokých gas fees poplatků, které trápí například dlouhodobě přetížené ethereum.

Může to znít jako skvělý nástroj, se kterým si každý zvládne vytvořit vlastní decentralizované řešení, ale Saga cílí především na vývojáře v zábavním průmyslu a gamingu. Právě v těchto oblastech se již nyní ve větší míře než jinde využívají pokročilá Web3 řešení spojená mimo jiné s blockchainem či různými formami kryptoměn.

„Saga neúčtuje poplatky přímo koncovým uživatelům jako například bitcoin nebo ethereum. Tím ponechává volnost vývojářům, kteří mohou nové projekty stavět na různých byznys modelech,“ vysvětluje zakládající tým v čele s Rebeccou Liao, která má zkušenosti z projektu Skuchain. Ten pod jejím dozorem vyrostl v síť zpracovávající ročně mezinárodní obchody v hodnotě přesahující pět miliard dolarů.

Paralelou pro lepší pochopení hlavní výhody Sagy může být jakákoliv webová stránka. Nikoho by nenapadlo po návštěvníkovi chtít část nákladů za hosting webu nebo pronájem domény. Tyto platby probíhají mezi firmou provozující web a hostingovou společností. V kryptoměnovém světě je ale běžné, že návštěvník jako koncový uživatel takové náklady hradí přímo provozovateli blockchainové sítě. Saga vývojářům rozvazuje ruce v tom, jaké poplatky budou od uživatelů vybírat a jaké náklady na ně budou přenášet.

Foto: Saga Rebecca Liao, zakladatelka projektu Saga

Jak uvádí zakladatelé Sagy v dokumentu popisujícím vizi celého projektu: „Za poslední roky bylo převedeno na tři miliardy dolarů herních prostředků do NFT tokenů. Jde ale o zlomek velikosti herního průmyslu, který podle odhadů v roce 2025 dosáhne velikosti 269 miliard dolarů a počet hráčů po celém světě se přiblíží třem miliardám.“ A také dodává: „Generační příležitost zajistit reálná aktiva na blockchainu ještě nebyla plně prozkoumána. Vznik nových způsobů použití Web3 bude možný jen díky škálovatelné infrastruktuře.“

Nyní dostane celý projekt Saga velkou podporu, jelikož se ukáže v rámci programu Binance Launchpool, který kryptoburza Binance vytvořila na podporu vznikajících projektů v oblasti decentralizovaných financí (DeFi). Podpora funguje tak, že Binance nový token představí svým uživatelům, kteří mohou kryptoměnu získat ještě předtím, než se s ní spustí oficiální veřejné obchodování. A to tím, že jí dočasně poskytnou své prostředky (buď užitkový token BNB, který je základem ekosystému služeb Binance, nebo stablecoin FDUSD) a na oplátku dostanou zdarma její tokeny.

V kryptoměnové hantýrce jde o staking a farming. Jako stake neboli vsázka se označuje to, když uživatel v rámci Launchpoolu zamkne určitý obnos v BNB nebo FDUSD. Za toto dočasné poskytnutí likvidity mu po dobu uzamčení Binance jako odměnu připisuje tokeny nové kryptoměny, a tomu se říká farming. Odměny se připisují investorům proporcionálně podle toho, jaký podíl tvoří jejich vsázka na celkovém objemu vloženého BNB nebo FDUSD do daného projektu.

V tomto případě jde o farming tokenů SAGA, kterých se v Launchpoolu rozdává celkem 45 milionů (čtyři a půl procenta z celkové nabídky). Akce odstartovala na speciální stránce v pátek 5. dubna a bude trvat čtyři dny. Přímo na Binance se pak začne obchodovat s tokeny SAGA v úterý 9. dubna v 16 hodin našeho času.

Kryptoměnové projekty na startu jejich obchodování často trápí nedostatečná likvidita a obavy veřejnosti. Binance v programu Launchpool obě tyto nepříjemnosti řeší – prověřuje vybrané projekty, které následně zaštítí svým jménem, a pomůže jim získat momentum mezi svými uživateli ještě před vstupem na burzu. Investoři tak poskytnou úvodní likviditu zamknutím prostředků v kryptoměnách BNB nebo FDUSD, odměnou jim jsou „úroky“ vyplácené v tokenech, které zatím ještě nejsou veřejně obchodovatelné.

Programem Launchpool prošly desítky vybraných kryptoměnových projektů, jejichž spuštění se zúčastnilo 4,7 milionu investorů. Detaily jsou zveřejňovány vždy na poslední chvíli a uživatelé tak mají jen pár dní na vložení jejich BNB a FDUSD. Investice do kryptoměn zůstávají vysoce rizikové, ale v rámci celého podpůrného programu burzy Binance uživatelé získají veškeré prostředky vložené do Launchpoolu zase zpět plus nové mince, které se mohou a nemusí zhodnotit.

„Uživatelé nemohou přijít o své BNB, ty jim patří a mohou je kdykoliv vybrat. Riziko ztráty BNB tedy neexistuje,“ potvrzuje Ondřej Pilný, regionální šéf Binance v Česku. Binance podporuje projekty tímto způsobem, protože si tím může zajistit větší objem obchodování na své platformě, což je spojeno i s některými poplatky. Jedinou nejistotou pro investory je riziko změny ceny tokenu BNB a případné nezhodnocení odměny, v tomto případě tokenu SAGA, pokud jeho cena nebude růst.