Na letišti v cuku letu. Aerolinky Delta chtějí investovat až pět miliard do vzdušných taxíků

Místo klasického taxíku vás na letiště hodí ten vzdušný – taková je představa amerických aerolinek Delta Air Lines. Ty se v naplnění této vize spojily se startupem Joby Aviation, do kterého investovaly 60 milionů dolarů s tím, že pokud se společnosti podaří dosáhnout určitých milníků, může se investovaná částka vyšplhat až na 200 milionů dolarů, tedy bezmála pět miliard korun.

Transport na letiště může být poněkud stresující záležitostí, zejména pokud meškáte a taxík uvízne v dopravní zácpě. Přesně takovému scénáři se chtějí vyhnout Delta Air Lines, přičemž využít k tomu chtějí vzdušné taxíky startupu Joby Aviation.

Ten vyvíjí elektrický letoun schopný kolmého vzletu a přistání, který je aktuálně považován za jeden z vůbec nejživotaschopnějších projektů svého druhu. Podnik vstoupil v minulém roce na burzu a aktuálně se jeho akcie obchodují za necelých pět dolarů za kus.

Vize fungování spolupráce obou podniků pracuje s menšími vertiporty rozmístěnými po městě, ze kterých budou letouny Joby svážet zákazníky Delty přímo na letiště. Zde se pak pasažéři nalodí do klasického dopravního letounu, který je následně přepraví do cílové destinace.

Foto: Joby Aviation Model vzdušného taxíku S4 startupu Joby Aviation

Generální ředitel Joby JoeBen Benvirt uvedl, že by díky letecké dopravě nad městem mohla cesta z newyorského Manhattanu na letiště JFK zabrat místo padesáti pouze deset minut. Cestující, kterých by se mělo do letounu vměstnat až pět, se tak dostanou na letiště podstatně rychleji – a ještě si během cesty užijí výhledy na město, jelikož se stroje budou pohybovat v relativně nízkých letových výškách.

Spolupráce mezi Delta Air Lines a Joby Aviation je předběžně domluvena na pět let, přičemž by měla být zpočátku spuštěna v New Yorku a Los Angeles. Mimo Spojené státy by však vzájemné partnerství mělo nabídnout rychlejší dopravu na letiště také ve Velké Británii.

Aerolinky již nyní předesílají, že pokud bude spolupráce s Joby probíhat podle představ, může být partnerství prodlouženo a do Joby by Delta poslala i další peníze. Aerolinky hovoří o plánu investovat do startupu až 200 milionů dolarů, tedy bezmála pět miliard korun. Předpokladem však bude dosažení určitých, předem stanovených milníků ze strany Joby.

O jaké milníky by se mělo přesně jednat, není známo, týkat by se s největší pravděpodobností ovšem měly schopnosti Joby dostat své letouny do vzduchu v co nejkratším čase. Realizace komerčních letů nad městy je totiž skutečnou výzvou.

Prozatím žádný ze startupů vyvíjejících elektrické letouny s kolmým startem a přistáním nedostal povolení ke komerčnímu provozu. Ani jedna ze stran proto nesdělila přesné datum, kdy by měla být služba spuštěna. Finální datum se tak bude odvíjet především od verdiktů regulačních úřadů, přesto je Bevirtovým přáním, aby jeho letouny poprvé komerčně vylétly v roce 2024. V tomto roce má mimochodem v plánu zahájit komerční provoz svých letounů i konkurenční Volocopter.