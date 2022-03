Pokud má někdo na dosah zahájení zcela nové éry osobní přepravy s pomocí elektrických vzdušných taxíků schopných kolmého vzletu a přistání (respektive eVTOL), je to německá společnost Volocopter. Ta chce první pasažéry přepravovat do dvou let, k čemuž jí má pomoci i nejnovější investice ve výši 170 milionů dolarů.

Singapur, Řím i Paříž. Ve všech těchto městech by mělo být možné volit k osobní přepravě zcela novou službu vzdušných taxíků firmy Volocopter. Společnost má za sebou více než tisíc leteckých testů svých hybridů mezi dronem a helikoptérou, přičemž podle vyjádření firmy nyní vše závisí na rychlosti získávání potřebných certifikací.

Pokud se jí podaří získat povolení ke komerčnímu provozu elektrických „volocoptér“ do konce roku 2023, má společnost v plánu zahájit tuto činnost v následujícím roce. „Naším cílem je zahájit komerční lety do olympijských her v Paříži konaných v roce 2024,“ uvedl mluvčí společnosti pro TechCrunch s tím, že první letenky se již dostaly do předprodeje.

Jak by takové cestování mohlo za dva roky vypadat, naznačují i informace vydané v souvislosti novým kolem financování. V nich totiž Volocopter vůbec nekomunikoval případné autonomní schopnosti svého stroje, který by právě autonomní lety měl jednou nabízet. Služba se tak bude patrně rozbíhat na pilotovaných strojích, jež by měly zmíněné technologie získávat až časem. Což také Volocopter potvrdil.

Nejnovější koncepce meziměstského letounu od Volocopteru Foto: Volocopter

„Cítíme, že přijetí ze strany veřejnosti bude s pilotovaným letem jednodušší. Jakmile se navýší přijetí městské letecké mobility a města budou mít předpisy povolující formy letu bez posádky, postupně přejdeme k dálkovým nebo autonomním letům,“ sdělil mluvčí Volocopteru.

V případě, že by chtěl usilovat o certifikování již autonomních strojů, celý proces schvalování by trval podstatně déle. A nic na tom nemění ani ten fakt, že má společnost ve svých rukou značný kapitál, který pramení investic, kterých se dočkal během uplynulých let a na které nyní navázalo investiční kolo série E.

To prozatím ještě nebylo ukončeno a Volocopter by měl stále jednat s novými investory, přesto mu toto kolo vyneslo již 170 milionů dolarů, tedy přibližně čtyři miliardy korun, a valuaci okolo 1,9 miliardy dolarů (44 miliard korun). Částka by se navíc měla v následujícím období ještě navýšit, jelikož cílem firmy je v tomto kole vybrat až 550 milionů dolarů.

Volocopter má v plánu se stát také veřejně obchodovatelnou společností. „Máme skvělé investory z celého světa, což nás staví do vynikající pozice, kdy se můžeme soustředit na naše strategie první certifikace a prvního uvedení na trh, než se vydáme na cestu k veřejné kotaci,“ uvedl dříve šéf komunikace firmy Christian Bauer.

Mimo přepravy nad městy chce Volocopter časem nabídnout i rychlou meziměstskou přepravu. K tomu by měl sloužit speciální letoun, který dopravce loni představil. Jak na poli městské, tak i meziměstské přepravy má Volocopter celou řadu konkurentů – například Joby Aviation, čínský Ehang či německé Lilium. A po posledních úspěšných testech i český startup Zuri.