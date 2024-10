Na lovu s černokněžným Range Roverem. Vozem, do kterého můžete v lakýrkách i špinavých holinách

Uložit 0

Kategorie velkých SUV se dělí na dva tábory. Na jedné straně stojí prémiové modely jako BMW X7, Mercedes-Benz GLS či Rolls-Royce Cullinan, které se sice svou robustností tváří, že ustojí i uragán, ale do velkých terénních dobrodružství je člověk tahat nechce. Na druhé straně stojí modely, které jsou naopak pro pořádné dobrodružství stavěné, ale chybí jim trochu uhlazeného šarmu. A pak je tu Range Rover, ikona, která umí mistrně propojit svět luxusu a funkčnosti.

Jste anglický šlechtic se středně velkým panstvím, které potřebujete obhospodařovat, ale zároveň u toho působit dostatečně reprezentativně? Pak je pro vás poslední generace Range Roveru jasná volba. Tohle auto poslouží v momentě, kdy potřebujete odvézt přívěs s vaším anglickým plnokrevníkem do stájí, zajet si na lov nebo vyrazit do divadla. Vždy nabídne přesně to, co daný moment vyžaduje.

Na lov jsme se s novým Range Roverem vydali i my. K dispozici nám přitom byla černokněžná verze Range Rover Autobiography s úpravou black on black, ve které je každý detail zahalen do temného laku. Černá magie se navíc odehrávala i pod kapotou, kam byl usazen přeplňovaný šestiválec Ingenium o objemu 3,0 litru s mild-hybridní technologií, kterému dělala osobní stráž dvě turbodmychadla. Výsledkem je výkon 350 koňských sil přenášených na všechna čtyři kola.

Tato síla se mi hodila v momentě, kdy jsem s vozem sjel ze zpevněné cesty a po kolejích vyjetých traktorem zamířil po louce k lesu. Nejsem žádný lord s bekovkou a károvanými ponožkami v pumpkách. Představa kule vpálené mezi oči jelena ve mně vyvolává odpor, takže namísto dvouhlavňové kulovnice jsem si v kufru vezl pruty a podběrák a pod lesem zahnul k malému rybníčku.

Foto: Vojtěch Sedláček / CzechCrunch Chybějící židlička není s Range Roverem problém

Normálně tu nechávám auto u cesty a k rybníku dojdu. S Range Roverem jsem se ale pustil do dobrodružství. Na velkém displeji s úhlopříčkou o velikosti 13,1 palce jsem vstoupil do nastavení pro ovládání off-road funkcí vozu, kde lze aktivovat celou armádu asistentů, módů a pořádně se pohrabat v nastavení automobilu.

Je přítomen adaptivní tempomat pro jízdu v terénu, elektronická kontrola trakce, asistent pro rozjezd ve svahu a nechybí otevřený diferenciál se systémem rozdělování točivého momentu. V módech si řidič může vybírat z jízdy po trávě, štěrku či sněhu, na blátě a vyjetých kolejích, v písku, pomalé jízdy po skále nebo brodění v až 90 cm vody. Zkrátka luxusní Range Rover nabízí funkce, jaké má například Toyota Hilux či Bronco od Fordu, tedy vozy stavěné do skutečné divočiny.

Zapnul jsem režim bláto a vyjeté koleje a vůz nechal pracovat. Nerovnosti, mokrá tráva ani sklon mu nedělaly sebemenší potíže. Za malou chvilku jsem se již mohl kochat klidnou hladinou rybníka a začal z kufru vyndávat vše potřebné. Objem zavazadlového prostoru činí 818 litrů, takže mimo ulovených ryb sem bez problému naložíte střeleného jelena, pytle s krmivem pro dobytek nebo veškerou bagáž, kterou bude rodina potřebovat, až pojedete na hory.

V holinách

Připravil jsem podběrák, vezírek, vidličky, ale židlička nikde. Nevadí, mám s sebou Range Rover, takže můžu vyzkoušet jednu z vychytávek, které tento vůz nabízí. Po otevření víka kufru lze sklopit vodorovně s nákladovou hranou lavici a z podlahy kufru nadzvednout opěrátko. V mžiku si tak vytvoříte příjemné místo k sezení. Designéři šli dokonce tak daleko, že lavice nabízí i místa pro odložení skleniček či plechovek s nápoji, které si lze vychladit v ledničce umístěné ve středovém tunelu.

Spíš než na chlazený nápoj jsem ale kvůli dešti dostal chuť na horký čaj. Chycené rybky jsem proto pustil, sbalil rybářská fidlátka a sednul za dřevem vykládaný volant. Interiér vozu je jednoduchý, čistý, a přitom naprosto luxusní. Sedadla, palubní deska i podhled byly čalouněny kůží v temném odstínu Ebony, doplněném hliníkovými detaily. Interiér tak trochu připomínal Batmanovu jeskyni, do které ovšem šlo vpustit sluneční svit stiskem jediného tlačítka, které odkrylo panoramatickou střechu.

Infotainment byl uživatelsky přívětivý a nabízel i zajímavě zpracovanou grafiku, která nahrávala k celému prémiovému pocitu z vozu. Rozhraní mi v mnohém připomínalo řešení mobilních telefonů, takže člověk už dopředu tušil, jaké tlačítko má pro nastavení dané funkce stisknout.

Vůz se ovšem neovládá jen z předních sedadel. Svou vlastní obrazovku, instalovanou do středového tunelu, mají i cestující vzadu. Je zajímavé, že ve voze je vše ovládáno elektricky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ i sklápění středového tunelu, a dokonce i vysunutí jeho vrchní části, pod kterou se nacházejí držáky na nápoje.

Pokud bych nejel rybařit, ale potřeboval bych například naložit ovce a převézt je na jinou pastvu, ke slovu by přišel ovládací panel v kufru. S jeho pomocí lze elektronicky ovládat druhou řadu sedadel, ale také zvyšovat či snižovat výšku podvozku a vysunout tažné zařízení.

Tažení všeho možného věnovali inženýři velkou pozornost. V infotainmentu lze vybírat z nastavení pro tažení přívěsu, vozidla na něm, lodi, karavanu, přívěsu na koně či zboží. Dokonce si lze vybrat i kolik náprav tažený přívěs má.

Range Rover je zkrátka tahoun, ovšem při práci vypadá sakra dobře. Zejména při pohledu z boku působí vůz naprosto majestátně. Ostatně s rozměry 1 870 mm na výšku, 5 052 mm na délku a 2 047 mm na šířku je nepřehlédnutelný. Na boční partie se také nejlépe dívá, a i záď s velmi minimalisticky zpracovanými lampami mi hrála do noty. Naopak tradiční hranatá příď je na můj vkus až příliš strohá a působí tak trochu retro. Tradice je tradice, ale v tomto případě by trochu svěžích inovací neuškodilo.

V lakýrkách

Celkově však Range Rover působí ve svém interiéru i exteriéru velmi exkluzivně. Díky vysokému posedu má člověk za volantem pocit, že je vládcem silnice. I přes svou ohromnost odpovídá vůz na povely velmi svižně. Díky 258 kW výkonu je vůz schopen papírově zrychlit z 0 na 100 km/h za 6 sekund a dostat se na rychlost až 234 km/h.

Co je ovšem důležitější, dá se na něj spolehnout nejen v terénu, ale i na dálnici. Jeho projev je tichý a po sešlápnutí plynu okamžitě přichází odezva. Samozřejmě v zatáčkách, a zejména na mokré vozovce, 2,5tunovému vozu prudší manévry příliš nechutnaly, vzduchový podvozek však vždy krásně žehlil nerovnosti v terénu i na asfaltu.

Na závěr samozřejmě to nejdůležitější, tedy cena. Pokud ono panství skutečně vlastníte, možná vás 4,44 milionu korun nechá v klidu. V běžném smrtelníkovi však tato suma přeci jen nějakou tu emoci vyvolá, zvláště pokud přičteme i další nakonfigurované prvky, díky kterým cena námi testovaného kousku činila 4,7 milionu.

Za tuto sumu člověk dostane parťáka, který mu dokáže stát po boku, ať už se dostane do jakékoliv situace. Ať už jedete na ryby, dostihy se svým šampionem v přívěsu, potřebujete z lesa odvézt střelenou vysokou, zavézt děti do školy nebo se blýsknout před spolužáky ze střední, Range Rover je tady pro vás, a ještě k tomu neustále nabízí horký ručník a chlazené šampaňské.