Na nákup do obchodu za vás pošle svého člověka. Everli se v Česku rozjíždí a posílá sem miliony eur

Italská služba na dovážku potravin Everli hodlá zvýraznit svou přítomnost v Česku a prosadit se na stále obsazenějším trhu online objednávek nákupů. Kurýry a vlastní sklady, ze kterých by vám zboží vozili, ale nečekejte – místo toho na nákupy posílá takzvané shoppery. Ti zákazníkům doběhnou do klasického kamenného obchodu. Aby to fungovalo, musí se ovšem firma se zavedenými hráči správně dohodnout. Je to jedna z věcí, kterou teď Everli hodlá dotáhnout.

Dosud to bylo takové zkušební období, kdy si společnost Everli provoz v Česku spíš osahávala, říká Petr Novák. „Během posledního roku se ale firma nastaffovala,“ dodává. Tedy našla dost zaměstnanců, aby konečně v Česku mohla výrazně povyrůst. Důkazem toho je už skutečnost, že se se mnou Petr Novák baví z postu ředitele Everli pro Českou republiku. Tuhle pozici dřív firma vůbec neměla.

„Everli to tu myslí s tou investicí opravdu vážně,“ říká. Firma má totiž do Česka poslat několik milionů eur – kolik přesně, o tom zatím není rozhodnuto – z nedávné finanční injekce ve výši 22 milionů eur, kterou získala od nových investorů. Do tuzemska má směřovat podstatná část těchto peněz. Celkově se ze služby má stát „nejoblíbenější marketplace s potravinami v Evropě“. A Česko by k tomu mohlo dopomoct.

Proto je tu právě Petr Novák, který má zvýšit prodej v rámci Česka, nastavit dlouhodobou spolupráci s partnery, expandovat do dalších měst a co nejvíc nadchnout zákazníky. Aktuálně projekt obsluhuje 16 největších českých měst a končí u necelých 60 tisíc obyvatel. Nejmenší místo, kde je Everli dostupné, je Frýdek-Místek.

Novák vysvětluje, že Everli ani jako aplikace na online objednávky nákupů není konkurencí firem typu Rohlík nebo Košík. Ani těch, které zahušťují nabídku co nejrychlejšího doručování, tedy firem, jako jsou Wolt Market, Bolt Market, Dáme jídlo, nebo německý Grovy. Everli totiž žádné vlastní obchody ani sklady nemá. Místo toho posílá své lidi ke klasickým kamenným prodejcům. Třeba do Kauflandu, Tesca nebo Billy. Nákup vám pak přivezou až ke dveřím.

Ženy prostě nakupují lépe

Tito nakupující budou pravděpodobně nejrychlejší v celém obchodě. Pokud pro něco půjdou, budou znát přímou cestu. A pořadí, v jakém věci vkládají do vozíku, je předem moc dobře promyšlené. Tedy propočítané. Napovídá jim ho totiž aplikace.

Shoppeři firmy Everli mají na nákup dost času – až hodinu. Obvykle si je lidé objednávají na druhý den nebo třeba ještě na nějaký z těch následujících. Přesto by neměli nachodit zbytečné kroky navíc. Pokud nákup obsahuje mražené věci, algoritmus ví, že je mají vzít do ruky až jako poslední. Mají speciální školení třeba i na to, aby dokázali vybrat to správné ovoce či zeleninu.

Vlastně, většinou jsou to shopperky. „Ženy jsou jednoduše lepší nakupující. Do obchodů chodí obvykle častěji než muži. Rychleji se orientují. Jednají i logičtěji s vědomím toho, kde které zboží v obchodě je. Mají mnohem větší cit pro kvalitu nákupů než muž. Jsou rychlejší, efektivnější. Ne, že bychom neměli chlapy, ale žen prostě máme víc,“ usmívá se Novák. To, v čem chce služba vyniknout, totiž není nutně donáška těžkých nákupů. Pokud totiž hmotnost zboží překročí určitou váhu, musí ho ze zákona stejně odnosit muži.

Foto: Everli Lidé z Everli nakupují v běžných obchodech

Everli namísto toho chce ukázat, že někdo jiný může nakoupit do domácnosti tak, jako by to udělal její člen. Že je možné online nakupovat i něco jiného než trvanlivé a fyzicky těžké zboží. Do středu komunikace staví právě shoppery, respektive shopperky – a mimo jiné doufá, že si budou moct vybudovat se svými zákazníky trvalý vztah. Ostatně, svoji tvář nákupu prý prakticky dávají a v autě vždy vezou konkrétně přesně jeden nákup. „Měříme spokojenost, sbíráme zpětnou vazbu. A spokojenost se ženami je mimořádná,“ dodává Novák.

Aktuálně pro Everli nakupuje téměř 90 nákupčích s rozdělenými zónami podle toho, odkud jde objednávka. Toho nejbližšího nebo tu nejbližší vybírá opět algoritmus. A i když tady většinou nejde o čas, jde přece jen o co nejlepší logistiku. Pracovníci tak mají rozdělené zóny podle toho, aby se dostali do daného obchodu do 15 minut.

Mimochodem, po Evropě má Everli přes tři tisíce nákupčích. Ti už stihli vyřídit přes čtyři miliony objednávek ve čtyřech zemích: v Itálii, Francii, Polsku a právě v Česku. Část ze zmíněných peněz z nedávné velké investice má směřovat do otevření zastoupení na novém trhu, který však zatím společnost nechce specifikovat.

Věříme si

Petr Novák funguje v rámci korporací i startupů dvacet let. Jeho poslední prací před Everli byla pozice komerčního ředitele v Sodexu, kde nasbíral zkušenosti s retailem. Dřív pracoval v oblasti telekomunikací a stavěl mimo jiné fintechový startup. Přiznává, že na Everli poprvé nakupoval až v době, kdy ho firma do pozice oslovila. Do té doby, pokud nakupoval online, tak u nejmenované konkurence, usmívá se.

„Český trh je opravdu specifický,“ říká sedmačtyřicetiletý manažer. „Je tu jeden mimořádně silný hráč. E-commerce s potravinami odstartoval dřív než v sousedních zemích. A tak ze strany Itálie je víra směřující k nám v tom, že uspějeme, veliká. Potřebujeme utvořit silná partnerství. A dát trhu o značce pořádně vědět,“ popisuje.

Foto: Everli Everli má dobrou zkušenost především s nakupujícími ženami

Služba v tuzemsku funguje necelý rok, podle Nováka to doteď byla spíš přípravná fáze. „A věříme si, že budeme růst o řád víc, než rosteme teď. Což je ambiciózní plán. Ale troufám si říct, že firma ambiciózní plány může splnit,“ říká. Cílem je obsluhovat desítky tisíc objednávek měsíčně. Kolik jich teď má, však Everli zveřejňovat nechce.

Česko nicméně společnost vyhodnotila jako jeden z trhů s možností růstu. Zatím tu zákazníci utrácejí průměrně přes 1 400 korun za nákup, což je někde na spodní hranici evropského průměru, který firma u svých zákazníků má. V některých zemích částka přesahuje 1 700 korun.

Nejsme konkurence, retail to musí pochopit

Everli se daří hlavně v domácí Itálii, kde je jedním z největších hráčů na trhu online nakupování. Fungování z této země by Novák rád přenesl i do Česka. Tak třeba v italských obchodech můžou nakupující z Everli využívat přednostní pásy, „předbíhat“ frontu a jít dřív k pokladně. „Protože ty obchody vědí, že se jim to vyplatí. Normální člověk do obchodu ten den přijde jednou a pak už ne. Shopper několikrát denně. Zvládne obsloužit víc objednávek. A přinést do obchodu víc peněz,“ vysvětluje Novák.

Je to jeden z jeho hlavních úkolů: představit Everli kamenným obchodům ne jako konkurenci, ale jako prostředníka, který jim může přinést víc peněz. „Aby retail pochopil, že má svoje kamenné pobočky, které umí velmi dobře. A my to zas umíme velmi dobře v online prostoru,“ popisuje.

Pokud vše bude fungovat tak, jak má, budou moct zákazníci i při online nákupu třeba na svoje věrnostní kartičky sbírat body tak, jako by byli v obchodě sami. Uvidí zvýhodněné nabídky obchodů. A za zboží nebudou připlácet nic nad cenu, za kterou by ho koupili v kamenné prodejně. O marži, ze které by Everli totiž mělo růst, by se s ním ideálně měly podělit právě klasické obchody. Takové partnerství má firma dohodnuté napříč Evropou. „Jen třeba zrovna s řetězcem, který v Česku vůbec nepůsobí,“ krčí rameny Novák.

Everli spolupracuje v ostatních zemích mimo jiné s Lidlem, Carrefourem, Coopem nebo Kauflandem. Pro některé z obchodů ale musí partnerství v tuzemsku domlouvat zvlášť. Český ředitel věří, že pokud se to podaří, služba se bude rozšiřovat rychle. „Nepotřebujeme velkosklady a distribuční centra. Stačí, když jsme tam, kde je relativně dost obyvatel a nějaký ten supermarket nebo hypermarket, abychom tam poslali shoppery. Proto můžeme být i na místech, o která se typicky online konkurence nezajímá,“ říká.