Jen v říjnu Netflix nečekaně dosáhl na svůj nejúspěšnější seriál, když Hra na oliheň s obrovským náskokem v popularitě převálcovala vše, co jí předcházelo. Teď ale na streamovací službu dorazil další, tentokrát filmový hit. Akční komedie Red Notice za pouhých 17 dnů překonala divácký rekord, na který ostatní tituly dosáhly až po čtyřech týdnech. Co na tom, že to není moc dobrý film.

Zajímavost blockbusteru s odhadovaným rozpočtem kolem 200 milionů dolarů spíš než na příběhu stojí na atraktivitě exotických lokací a jmen hlavních herců, Dwayna Johnsona, Gal Gadot a Ryana Reynoldse. Johnson je agent FBI, který se snaží chytit Reynoldse, jednoho z nejlepších zlodějů umění na světě. Kvůli podvodu konkurenční zlodějky Gadot ale spolu končí ve vězení. Musí z něj utéct dříve, než jejich sokyně stihne ukrást tři zlatá vejce na různých místech po světě.

Hned bylo jasné, že to je sázka na jistotu. Vedení Netflixu už vícekrát zmínilo, že se příliš nesnaží předvídat, co bude velký úspěch, a podle toho schvalovat projekty, protože to prý moc nefunguje – právě tak se jim daří vytvářet nečekané hity, jako jsou Bridgertonovi, Pán tygrů nebo Hra na oliheň. Ve skutečnosti ale moc dobře vědí, jak diváky téměř zaručeně přitáhnout. Stačí velká herecká jména, obří rozpočet a zábavná akce, která nikoho neurazí.

Ryan Reynolds, Gal Gadot a Dwayne Johnson ve filmu Red Notice Foto: Netflix

Výsledkem jsou jen těžko představitelná čísla. Jen za prvních 17 dnů diváci po celém světě sledováním Red Notice strávili 328,8 milionu hodin, tedy přes 37 tisíc let. Netflix úspěch premiér standardně měří pro celý měsíc od uvedení (respektive 28 dnů kvůli únoru), novému blockbusteru ale pro zboření žebříčků stačila asi polovina z toho. Nejsledovanějším filmům v historii služby předtím kraloval thriller V pasti s 282 miliony nasledovaných hodin za první měsíc.

Red Notice prý prozatím viděla asi polovina domácností z celého světa, co si Netflix předplácí. V 94 zemích se stále drží v první desítce nejsledovanějších titulů. V Česku byl mezi filmy za celý minulý týden druhý – překonala ho jen premiéra rodinného snímku Chlapec, kterému říkají Vánoce. Momentálně se akční komedie drží na páté příčce.

Jak už jsme zmínili dříve, pro populární filmy Netflixu mnohem častěji než u seriálů platí, že jejich vnímaná kvalita zájmu neodpovídá. Nejinak je tomu také u Red Notice, kde vše stojí na hvězdách a atraktivitě výpravy či akčních scén. Ostatní aspekty jako by vznikly tak, aby hlavní taháky představily co nejlépe. Když například Reynoldsův hrdina ukradne zlaté vejce z muzea, místo aby okamžitě zmizel, zůstane v sálu a sleduje agenta FBI, jak podvod odhaluje. Proč? Protože kdyby hned uprchl, nedostali bychom stylovou honičku s parkourem, souboji a vtípky.

Podobné lapsy ve vyprávění, na které párkrát upozorní i samy postavy filmu, jsou u Red Notice poměrně časté – nejsou to zásadní chyby, co odradí od dokoukání, jen cestičky k dalším atrakcím. Proto si také snímek vysloužil podprůměrné hodnocení kritiků a části diváků, kteří jsou podobným přístupem unavení. Slavní herci hrají svoje vlastní stereotypy, vizuální stránka působí až uměle dokonale a vyprávění není ochotné nabídnout něco, co zkušenější divák nespočetněkrát neviděl dříve.

Proto je také otázkou, jestli Red Notice představuje pozitivní přínos pro Netflix, diváky i širší filmový průmysl. Snadno zapomenutelná akční komedie sice na pár hodin pobaví a přitáhne desítky milionů párů očí, nemá ale žádný významnější kulturní dopad. To může být jednak problém pro streamovací službu, která nevytváří milovanou značku, jednak pro publikum, kterému chybí zajímavější příběhy, a jednak pro filmový průmysl, který upřednostňuje neoriginální, drahé a extrémně bezpečné investice.

Na Netflix se brzy chystá hvězdně obsazená satira K zemi hleď! Foto: Niko Tavernise/Netflix

U diváků nicméně jednoduše stále fungují. Režisér a scenárista Red Notice Rawson Marshall Thurber v rozhovoru s magazínem Empire už před premiérou zmínil, že o případném pokračování s Netflixem jedná, a vzhledem k historickému úspěchu se nyní zdá téměř jisté. Firma mezitím připravuje další předpokládanou franšízu, kterou odstartuje film The Gray Man s Ryanem Goslingem a Chrisem Evansem. Thriller za 200 milionů dolarů, letos v létě natáčený i v Česku, si vezme inspiraci z bondovek.

Možný nový šampion mezi filmy Netflixu ale možná už dávno vznikl. Za tři týdny, přesně na Vánoce, streamovací služba uvede satiru K zemi hleď, v níž se objeví Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep a spousta dalších hvězd. Na rozdíl od Red Notice zde diváci vedle neuvěřitelného obsazení dostanou podle všeho také poutavý příběh. Snímek o dvou astronomech, kteří se v éře sociálních sítí, alternativních faktů a Donalda Trumpa snaží upozornit na blížící se apokalypsu, si v prvních reakcích vysloužil mnoho chvály i zmínky šancí na Oscary.