Na Netflixu vyšel seriál Terminator Zero. Je to nejlepší příspěvek do kultovní sci-fi ságy za 30 let

Přestože od roku 1991, kdy James Cameron poslal do světa druhého Terminátora, vyšly čtyři další filmy ze stejného univerza, žádný z nich neměl upřímnou snahu ho výrazněji prohloubit. Vršily se zápletky, časové paradoxy, verze Johna Connora a akční scény, stále ale šlo o variace téhož. Co ovšem zeptat se, co se v době kolem Dne zúčtování dělo v Japonsku a jak by vše vypadalo jako anime?

Takové otázky si položili tvůrci nového seriálu na Netflixu Terminator Zero. Jeho hlavní děj se odehrává v roce 1997 v Tokiu, kde vědec Malcolm Lee pracuje na vývoji umělé inteligence Kokoro. Lee už delší dobu trpí nočními můrami o konci světa, které vyhodnotil jako předpověď skutečnosti. Musí zastavit Skynet a jediný prostředek, který by k tomu mohl dopomoci, je Kokoro. Tedy pokud se mu podaří umělou inteligenci přesvědčit, že si lidstvo zaslouží přežít.

Pochybnosti o jeho vlastním vynálezu ale nebudou jedinou překážkou. Roboti z roku 2022 poslali terminátora, aby Leeho zlikvidoval a předešel tak jakékoliv šanci na zastavení Dne zúčtování, kdy Skynet vypustí nukleární střely ze Spojených států na Rusko a naopak – a rozpoutá tak apokalypsu. Samozřejmě, lidskému odboji se do minulosti zase podaří poslat vojačku Eiko, která se pokusí vědce, jeho tři děti a spolu s nimi i budoucnost lidstva ochránit.

Na první pohled se může zdát, že je to pro terminátorskou franšízu zcela typický námět. To, jakým směrem se ale vyvíjí, dává jasně najevo, že posledním filmům jen chyběla fantazie, ne prostor, kam rozvíjet jejich svět. Osmidílná řada anime svoji plochu necelých čtyř hodin využívá jak pro krvavé akční scény a hororově laděné momenty střetů s bezcitným vraždícím strojem, tak pro budování emočního pouta s hlavními postavami a filozofování.

Právě to ostatně šlo očekávat už podle názvu studia, které na Terminator Zero pracovalo. Production I.G stojí například za dvojicí oceňovaných a vlivných sci-fi Ghost in the Shell a Ghost in the Shell 2: Innocence, politickým thrillerem Jin-Roh: The Wolf Brigade nebo vychvalovaným kyberpunkovým seriálem Psycho-Pass. Režii pak měl na starosti primárně Masaši Kudó stojící za oblíbeným Bleach a scénář napsal Mattson Tomlin, jež spolupracoval na příběhu Batmana z roku 2022.

Audiovizuální stránka animovaného Terminátora je jednoduše skvělá. Zatažené nebe, déšť, tajné bunkry zahalené do stínů nebo noční akční scény samy o sobě navozují ponurou atmosféru. Tu navíc posiluje jednak nemalá míra explicitního násilí, v níž jsou lidé pro vraždící roboty většinou jen pytle kostí a krve, jednak estetika postav. Terminátora samozřejmě uvidíme mimo jiné v ikonické policejní uniformě, více než odkazy na minulé filmy však zaujme jeho nelidsky zdeformovaná tvář nebo zneklidňující trhavé pohyby.

Akce s roboty přitom stojí bok po boku se sekvencemi Malcolma Leeho v laboratoři, kde s Kokoro dlouze diskutuje o různých etických a metafyzických otázkách. Terminator Zero opět vnáší do popředí motivy osudu, povahy lidstva nebo umělé inteligence, které hrály důležitou roli hlavně ve druhém filmu Jamese Camerona a od té doby se na ně poněkud pozapomnělo.

Foto: Netflix Vědec Malcolm Lee s umělou inteligencí diskutuje o smyslu přežití lidstva

Anime seriál v tomto ohledu navazuje na odkaz zmíněného Ghost in the Shell a probírá náročná témata, někdy na ně klade snad až příliš velký důraz a někteří diváci se v nich mohou ztrácet. Zvlášť když paralelně s konverzacemi vědce s umělou inteligencí zápletka postupně poodhaluje složité vztahy mezi minulostí (resp. současností v roce 1997) a budoucností.

Naštěstí tyto aspekty vyvažují jednak akční scény, jednak emoční jádro vyprávění v postavách rodiny a chůvy Malcolma Leeho. Tvůrci nicméně většinu první řady tráví pouze rozestavováním figurek na šachovnici pro snad rozsáhlejší, hlubší a soudržnější vyprávění v pokračování.

Terminator Zero není bez chyb – například mu trvá první dvě z osmi epizod, než se vůbec terminátor z budoucnosti poprvé setká s vědcem, a zápletka s jeho dětmi zprvu působí nepodstatně. Takový potenciál nicméně z příspěvku do tohoto univerza už nebyl cítit velmi dlouho. Byť to není nutně extrémně vysoce položená laťka, animovaný Terminátor je ten nejlepší od roku 1991, kdy vyšel druhý film.