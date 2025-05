Rozešli se ve zlém, teď jsou z nich parťáci. Zuckerberg a Luckey spojili síly ve jménu americké armády

Uložit 0

Meta a technologická společnost Anduril oznámily spolupráci na vývoji brýlí a helem pro rozšířenou realitu, které budou určeny pro americké vojáky. Jde o průlomový krok nejen pro armádní technologie, ale v jistém smyslu i pro šéfy obou firem, tedy Marka Zuckerberga a Palmera Luckeyho. Ti se totiž potkali, když Zuckerberg od Luckeyho kupoval brýle Oculus a později jej z firmy vyhodil údajně kvůli politickým postojům. Teď se jejich cesty znovu protínají, tentokrát na bitevním poli budoucnosti.

Společně na vlastní náklady vyvíjejí systém EagleEye, sadu chytrých brýlí, helem a dalších zařízení, které mají z vojáků udělat muže budoucnosti. Voják vybavený EagleEye by měl získat schopnost vidět a slyšet dál než doposud, lépe se orientovat v terénu, komunikovat s ostatními jednotkami i ovládat autonomní systémy – třeba drony nebo robotické zbraně.

V praxi to může znamenat třeba to, že voják dostane v reálném čase doporučení, jak se zachovat v konkrétní situaci, na základě předchozích dat a prediktivní analýzy. Celé řešení má být navržené tak, aby se dalo snadno upgradovat, umělo reagovat na nové hrozby a fungovalo i ve špatných podmínkách.

Technologie stojí na kombinaci rozšířené a virtuální reality vyvíjené Metou a na softwarové infrastruktuře od Andurilu. Tu už dnes americká armáda používá pro sběr a analýzu dat ze stovek senzorů – a právě tento systém, nazvaný Lattice, tvoří mozek celého řešení.

Spojení Mety a Andurilu přichází v době, kdy se americká armáda snaží napravit zpackaný pokus o modernizaci výstroje. Původně sázela na Microsoft a jeho brýle HoloLens. Jenže zařízení nefungovalo podle očekávání, a tak armáda letos v únoru projekt převedla pod Anduril. Meta se teď zapojuje jako technologický partner a společně s Andurilem se ucházejí o novou a navazující zakázku v hodnotě až 100 milionů dolarů (2,1 miliardy korun). Nový systém má být jedním z hlavních výstupů. Anduril pak podle deníku The Wall Street Journal tvrdí, že na něm obě firmy budou pracovat i v případě, že zakázku nezískají.

Za tím vším se ale skrývá i zmiňovaný osobní příběh. Luckey prodal Facebooku svou firmu Oculus VR v roce 2014 a stal se miláčkem Silicon Valley. Jenže v roce 2017 byl z firmy vyhozen – oficiálně bez důvodu, neoficiálně kvůli politickým postojům a podpoře Donalda Trumpa. Po odchodu založil Anduril a začal budovat obranně-technologickou firmu, která spolupracuje s Pentagonem.

„Tohle je pro americkou armádu příliš důležitá oblast na to, aby pozůstatky deset let starého ego-boje byly překážkou,“ naráží Luckey na pár let staré rozkmotření. „Ze všech oblastí, kde může technologie s tímto využitím Americe pomoci, mě tahle vzrušuje nejvíc. Jsem rád, že s Metou zase spolupracuji,“ dodal v tiskové zprávě.

Meta tím posiluje svou pozici v oblasti obranných projektů. Už loni otevřela své AI modely z rodiny Llama i pro vojenské použití a začala najímat bývalé zaměstnance Pentagonu, kteří jí mají pomoci s orientací v komplikovaném systému státních zakázek. Partnerství s Andurilem tak nemusí být jednorázovou epizodou, ale součástí širší strategie.